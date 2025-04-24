Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской певицей

Народная артистка России получает по 20 млн рублей за концерт

24 апреля 2025, 21:45, ИА Амител

Надежда Кадышева / Скриншот из видео шоу-программы "Плывет веночек"

Фолк-певица Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России. Как сообщает "КП", она получает порядка 20 млн рублей за концерт.

"На летних корпоративах, которые у "Золотого кольца" уже расписаны, ценник возрос до 15–20 млн рублей (в зависимости от места проведения закрытого праздника)", – заявил промоутер компании "Ру-концерт" Евгений Морозов.

В "Комсомолке" добавили, что недавно у театра "Золотое кольцо" дела обстояли не так хорошо. Со ссылкой на открытые источники издание пишет, что в 2022 году чистая прибыль компании равнялась 2,6 млн рублей, в 2023-м составила 1,1 млн. В 2024 году театру удалось заработать 69 млн рублей, но прибыль составила лишь 2,7 млн.

В 2024-м компания задолжала налоговой 1,6 млн рублей. Долг погасили в начале этого года.

"При этом стоимость кассового концерта Кадышевой за последний год выросла с 1 млн до 3 млн рублей", – отметили в материале.

Ранее сообщалось, что недавно вышедший на свободу по УДО Михаил Ефремов вскоре станет самым кассовым актером и начнет получать по 2,5 млн рублей за один съемочный день.