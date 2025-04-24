Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской певицей
Народная артистка России получает по 20 млн рублей за концерт
24 апреля 2025, 21:45, ИА Амител
Фолк-певица Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России. Как сообщает "КП", она получает порядка 20 млн рублей за концерт.
"На летних корпоративах, которые у "Золотого кольца" уже расписаны, ценник возрос до 15–20 млн рублей (в зависимости от места проведения закрытого праздника)", – заявил промоутер компании "Ру-концерт" Евгений Морозов.
В "Комсомолке" добавили, что недавно у театра "Золотое кольцо" дела обстояли не так хорошо. Со ссылкой на открытые источники издание пишет, что в 2022 году чистая прибыль компании равнялась 2,6 млн рублей, в 2023-м составила 1,1 млн. В 2024 году театру удалось заработать 69 млн рублей, но прибыль составила лишь 2,7 млн.
В 2024-м компания задолжала налоговой 1,6 млн рублей. Долг погасили в начале этого года.
"При этом стоимость кассового концерта Кадышевой за последний год выросла с 1 млн до 3 млн рублей", – отметили в материале.
Ранее сообщалось, что недавно вышедший на свободу по УДО Михаил Ефремов вскоре станет самым кассовым актером и начнет получать по 2,5 млн рублей за один съемочный день.
21:53:19 24-04-2025
Это мама Надежды Бабкиной ?
10:03:03 25-04-2025
Гость (21:53:19 24-04-2025) Это мама Надежды Бабкиной ?... Кадышева на 9 лет моложе Бабкиной
22:03:53 24-04-2025
До войны старую привозили в Барнаул, на день-аула. Оправдывались что в бюджете денег только на ретро автомобили и Кадышеву...
Нам что то не договаривали?
22:09:30 24-04-2025
Ну и вкусы у народа. Ужас.
07:15:34 25-04-2025
Гость (22:09:30 24-04-2025) Ну и вкусы у народа. Ужас.... Не, все будут ориентироваться на твой безупречный вкус.
05:45:13 25-04-2025
Всё меняется. Смеялись ведь над её работой.
08:35:40 25-04-2025
Не понимаю, как можно смотреть и слушать эту убогую тётку. Голос как "железом по стеклу".
09:09:11 25-04-2025
Ну если кто-то платит миллионы из своего кармана за такое - у каждого свои извращения в голове.