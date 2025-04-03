Михаил Ефремов начнет получать по 2,5 млн рублей в день после освобождения

Под актера уже "расчищают место" в сериалах

03 апреля 2025, 18:36, ИА Амител

Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "Духless"

Михаил Ефремов, которому недавно одобрили УДО, после выхода на свободу станет самым кассовым актером. Как сообщил "КП" продюсер Евгений Морозов, под Ефремова уже "расчищают место" в одном из сериалов.

"Сейчас, после возвращения, Ефремов станет самым кассовым актером. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу, под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя, чтобы у Ефремова была работа. Гонорар Ефремову уже назначен – 2,5 миллиона рублей за съемочный день", – рассказал продюсер.

По его словам, актер приступит к работе уже в мае. Он уверен, что Ефремов будет очень востребован.

Напомним, Ефремов попал в колонию за смертельную аварию, которая произошла в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный артист вылетел на встречную полосу за рулем внедорожника и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил актеру условно-досрочное освобождение. Ефремову нужно будет раз в месяц отмечаться в органах, он не может изменить место жительства. Суд также оставил в силе запрет на вождение автомобиля, при этом сам Ефремов заверил, что никогда не сядет за руль. В ходе заседания он также пообещал, что больше не будет пить.