Михаил Ефремов начнет получать по 2,5 млн рублей в день после освобождения
Под актера уже "расчищают место" в сериалах
03 апреля 2025, 18:36, ИА Амител
Михаил Ефремов, которому недавно одобрили УДО, после выхода на свободу станет самым кассовым актером. Как сообщил "КП" продюсер Евгений Морозов, под Ефремова уже "расчищают место" в одном из сериалов.
"Сейчас, после возвращения, Ефремов станет самым кассовым актером. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу, под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя, чтобы у Ефремова была работа. Гонорар Ефремову уже назначен – 2,5 миллиона рублей за съемочный день", – рассказал продюсер.
По его словам, актер приступит к работе уже в мае. Он уверен, что Ефремов будет очень востребован.
Напомним, Ефремов попал в колонию за смертельную аварию, которая произошла в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный артист вылетел на встречную полосу за рулем внедорожника и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.
24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил актеру условно-досрочное освобождение. Ефремову нужно будет раз в месяц отмечаться в органах, он не может изменить место жительства. Суд также оставил в силе запрет на вождение автомобиля, при этом сам Ефремов заверил, что никогда не сядет за руль. В ходе заседания он также пообещал, что больше не будет пить.
18:45:37 03-04-2025
Не смотреть.
18:57:53 03-04-2025
1 апреля уже закончилось?
19:17:28 03-04-2025
Не возбраняется поддержать своего товарища, если он покаялся и с точки зрения государства долгов не имеет. Перед потерпевшими он еще раньше закрыл свои долги. Посмотрим завяжет ли реально пить.
19:42:59 03-04-2025
Гость (19:17:28 03-04-2025) Не возбраняется поддержать своего товарища, если он покаялся... закрыл долги?! а сколько стоит жизнь простого порядочного человека- сына, мужа, отца?
11:23:16 05-04-2025
Элен без ребят (19:42:59 03-04-2025) закрыл долги?! а сколько стоит жизнь простого порядочного че... Спроси у трупина
15:29:11 06-04-2025
Элен без ребят (19:42:59 03-04-2025) закрыл долги?! а сколько стоит жизнь простого порядочного че... Судя по всему его один рабочий день(. Ничего с его участием смотреть не буду.
19:58:52 05-04-2025
Гость (19:17:28 03-04-2025) Не возбраняется поддержать своего товарища, если он покаялся... Закрыл долги перед потерпевшими? А как он это сделал? жизнь человеку вернул? Всё остальное пыль!
21:49:47 05-04-2025
Костян (19:58:52 05-04-2025) Закрыл долги перед потерпевшими? А как он это сделал? жизнь ... Он это не спецыально сделал, такое с каждым может случиться!!!
15:01:04 06-04-2025
Гость (21:49:47 05-04-2025) Он это не спецыально сделал, такое с каждым может случиться!... Пить меньше надо, и сидел бы лучше до конца своей жизни алкаш.
17:24:21 06-04-2025
Гость (21:49:47 05-04-2025) Он это не спецыально сделал, такое с каждым может случиться!... Что, каждый садится за руль пьяный?
19:23:01 06-04-2025
Гость (21:49:47 05-04-2025) Он это не спецыально сделал, такое с каждым может случиться!... Не специально ужрался в скотину и сел за руль? Ты видимо биомусор, если такое в голове. Пожизненно должен был сидеть
19:23:41 03-04-2025
А Ассоциация продюсеров не желает поддержать больных детей, если готовы платить убийце по 2,5 млн. руб. в день?
20:00:03 03-04-2025
Гость (19:23:41 03-04-2025) А Ассоциация продюсеров не желает поддержать больных детей, ... Ассоциация продюсеров - коммерческая организация, с целью получения прибыли. На Ефремова пойдут - вопрос в том, как заставить его сниматься. По поводу поддержки больных детей обратитесь к государству, которое объявило демографию одной из главных целей.
19:32:59 03-04-2025
Вот это я понимаю реабилитация заключённых. Пусть теперь кто-нибудь скажет, что человек после тюрьмы ни кому не нужен
19:42:37 03-04-2025
В камере сидеть это мы болеем, состояние здоровья и все такое. Выходим и вуаля: мы готовы работать на полную за приличный гонорар. И ничего не болит
19:54:04 03-04-2025
Во-первых, он еще не вышел на свободу. Во-вторых, со здоровьем большие проблемы. В-третьих, его еще пока ни в один театр и ни в один фильм не позвали. Откуда эти инсинуации? Хотя лично меня в целом приводят в большое недоумение такие гонорары у нас в России за съемочный день, за выход на сцену. Не понимаю!
01:50:08 04-04-2025
Гость (19:54:04 03-04-2025) Во-первых, он еще не вышел на свободу. Во-вторых, со здоровь... Да это специально разгоняют, чтобы СМИ о нём побольше говорили - чтобы интерес к его персоне поднять и потом на этом заработать. Очевидно, что никакого проекта с ним ещё нет.
19:57:15 03-04-2025
Не надорвался бы...
06:07:27 06-04-2025
Гость (19:57:15 03-04-2025) Не надорвался бы...... Давайте поддержим хорошего актера, а не гнобить его, ошибки бывают у всех, покопайтесь в своих шкафчиках, явно найдется что то. Актер снимался ещё с детства ; все смотрели эти фильмы, перечислять....
09:55:29 06-04-2025
Гость (06:07:27 06-04-2025) Давайте поддержим хорошего актера, а не гнобить его, ошибки ... После освобождения будь я родственником потерпевшего я бы встретил этого алкаша
22:11:48 03-04-2025
Страна идиотов! Правда, детей вылечить не можем, а алкашу и убийце такой гонорар!!! Шахтеры вкалывают и не получают столько!!! Воюющие на СВО за один день сколько получают???Почему такие не адекватные расценки?????.??
11:08:23 05-04-2025
Барнаулец (22:11:48 03-04-2025) Страна идиотов! Правда, детей вылечить не можем, а алкашу и... Потому что есть те, кто будет смотреть с ним фильмы (если его будут снимать), ходить на спектакли (если он в них будет играть). Сами же люди тратя деньги на развлечения и кормят всю эту индустрию
15:42:11 06-04-2025
Барнаулец (22:11:48 03-04-2025) Страна идиотов! Правда, детей вылечить не можем, а алкашу и... Кто на что учился...
22:13:13 03-04-2025
Отдохнул за счет государства, теперь будет вкалывать за долю малую!
23:53:33 03-04-2025
Почти как миллер с сечиным...
07:48:56 04-04-2025
2,5 млн рублей в день --- чьи это деньги? Может того, кто их будет платить надо проверить?
08:40:22 04-04-2025
Гость (07:48:56 04-04-2025) 2,5 млн рублей в день --- чьи это деньги? Может того, кто и... так платят то те, кто целыми дня смотрят эти ваши сериалы по черному ящику
08:28:11 04-04-2025
Даже смотреть на него противно. Он в последних своих фильмах (сказки) "до" играл царей-пьяниц, даже наверное без грима. Даже в фильме как-то отвратительного смотрелось всё это. Получил срок за таео страшное деяние - сиди весь срок, не скули.
Раньше нравился как актер, а теперь - просто алкаш, совершивший страшное преступление, осознанно.
15:38:54 06-04-2025
Гость (21:49:47 05-04-2025) Он это не спецыально сделал, такое с каждым может случиться!... Верно сказано, с каждым могло случиться, не судите
08:57:24 04-04-2025
Фейк это, про 2,5 ляма. Не возбуждайтесь.
10:10:08 04-04-2025
Вообще тюрьма часто исправляет некоторые физические пороки людей, которые в обычной жизни, порой, почти не исправить из-за дисциплины. Знаю одного, был большой живот. Год просидел, вышел худой. Этот пока от алкоголизма исправился. И наркоманы так же. Главное, чтобы это всё сохранить после отсидки. Кто с головой, уже не допустит повторения, потому что результат уже известен.
22:08:00 04-04-2025
Каждый имеет право на исправление , а тюрьма это всегда не сахар, хорошо что какие-то Друзья не предали, не отвернулись,была с ним на съёмке много лет назад, в отличии от других многих актеров он совершенно лишен высокомерия ко всем и к простым массовщикам, и всегда давал автограф , а аварии и несчастные случаи притягиваются к людям которые слабы уже . И если б не авария, то что то похожее случилось бы с тем человеком, дело не только в Ефремове, что он был пьяным.
22:40:30 04-04-2025
Он наркоман
02:12:14 05-04-2025
Как на это д@рьмо можно смотреть 😡
09:09:45 05-04-2025
Да наконец-то. Здоровья тебе, Михаил, и удачи.
10:12:46 05-04-2025
Гость (22:13:13 03-04-2025) Отдохнул за счет государства, теперь будет вкалывать за долю... Не хочешь туда же на отдых?
13:37:43 05-04-2025
Элен без ребят (19:42:59 03-04-2025) закрыл долги?! а сколько стоит жизнь простого порядочного че... Нисколько
14:13:41 05-04-2025
Гость (10:10:08 04-04-2025) Вообще тюрьма часто исправляет некоторые физические пороки л... Никогда, запомните это!, никогда, человек прошедший зону не исправляется, тюрьма убивает в человеке почти все, появляются только понятия!, и все! Насчет спиртного, зарекалась....., сами знаете кто, люблю старинные пословицы, водочка и он, это рядом! Приживется на воле и пальцы растопырит будете любезны! Но 2,5 млн это конечно перебор, но если учитывать что теперь он должен поддерживать общак, то вполне возможно что это реально! Но как бы то не было, он в шоколаде!
17:06:25 05-04-2025
Люди вы почему такие злые. От тюрьмы и от сумы не зарекайтесь.
21:32:00 05-04-2025
Это не злость. Это не уважение к зрителям и поклонникам. Авария Это результат разхлябонности и безнаказанности его поведения до ДТП.
Надо понимать Это не случайность а результат.
И ещё, дети и родственники будут смотреть Ефремов на экране как он играет с мыслью что
Именно он и убил их отца,мужа,сына. Простите но это так.
09:49:21 06-04-2025
Гость (21:32:00 05-04-2025) Это не злость. Это не уважение к зрителям и поклонникам. Ава... Так надо тогда всех расстреливать! Совершил преступление, зачем тебе жить, работать, друзей иметь. В изгои сразу. Люди вы в своём уме. Почти в каждой семье есть люди, которые в той или иной степени оступилась. Он не откупился, он свой положены срок отмотал. Не судите... У самих дети, внуки, никто не знает что может произойти в ваших семьях.
21:37:21 05-04-2025
Расцелуем его в десна.
21:38:09 05-04-2025
Нет. Противно смотреть на зажравшегося артиста. У нас таких и так хватает. Как его смотреть будут родственники погибшего.
21:49:06 05-04-2025
Гость (19:54:04 03-04-2025) Во-первых, он еще не вышел на свободу. Во-вторых, со здоровь... Он алкоголик и наркоман. Не смотрю, где снимался. Нашли героя.
08:49:58 06-04-2025
Это сын великого актера. Посидел, подумал,исправился...с каждым может такое случиться. Я рада,что человека хотят поддержать и не до конца забить человека.
08:59:29 06-04-2025
Татьяеа (08:49:58 06-04-2025) Это сын великого актера. А вы слышали пословицу/поговорку "На детях гениев природа отдыхает". Она как раз про данный случай. И не надо плести про "с каждым может случиться", если не садиться пьяным за руль, то такого не случится.
18:43:59 06-04-2025
Татьяеа (08:49:58 06-04-2025) Это сын великого актера. А вы уже перед ним готовы булки расшиперить, только по причине семейного родства с великим актером? Правильно про вас написали. Пытаетесь будущие возможные деньги отработать заранее. Вот только ему по 2,5 ляма за день никто платить не будет, а значит, что и с вами никто не рассчитается. Ждем вас в новом реалити-шоу "Меня кинул Ефремов"
08:50:53 06-04-2025
Петр (21:49:06 05-04-2025) Он алкоголик и наркоман. Не смотрю, где снимался. Нашли геро... Это лечится.
09:14:53 06-04-2025
Лучше сделайте ему график сдачи анализов на наркотики
10:00:29 06-04-2025
как тут не вспомнить " им сложно нас уважать с их уровнем дохода"...
2,5(!!!)млн за один сьемочный день! Охренеть!!!!
10:16:05 06-04-2025
Если столько будет получать, то ждём его новые приключения!
10:38:52 06-04-2025
Конечно, вся пьянь и нюхачи получают бешеные деньги, за что? Смотреть нечего, нет ни кино ни сериалов хороших, одна муть про себурашек, афонь, каких то богатырей, ещё одно великое позорище " мастер и маргарита" это же ужас бездарности и пошлости.
11:27:51 06-04-2025
Я буду смотреть за тобой Михаил.
Не дай бог выпьешь спиртное.....
12:13:29 06-04-2025
Не слишком ли много про него????? Аж противно.
12:50:37 06-04-2025
Не хило!!! Я всю жизнь работаю, не могу на квартирку 50 м2 накопить. А тут за неделю можно... А за что? Пьянь, убийца, и просто мерзкий людишко. А гдк подписать петмцию-"народ против?
12:57:29 06-04-2025
Подставили человека, пользуясь его слабостью. Михаил здоровья и благополучая
15:58:47 06-04-2025
Гость (20:00:03 03-04-2025) Ассоциация продюсеров - коммерческая организация, с целью по... Будет правильно не смотреть фильмы с его участием, пусть коммерческая организация другими способами делает себе прибыль раз считает население дураками!
16:43:25 06-04-2025
Михаил хороший актер. Фильм Дубровский пересмотрите. Хорошо поливать людей когда у них проблемы. Но не кто из вас не знает например про жизнь водителя. И ответственность за людей.Не кто не задумался о людях которые завидуют,даже когда у вас на роботе всё хорошо. А лично вас могут не наводить за спиной.Только из за того что у вас всё хорошо. И вы этого не знаете. Не судите да не судимы будете.Будте добрей.
16:49:31 06-04-2025
Судя по большому количеству выскочивших защитников Мишани, его агент начал авансом (не полученные) 2,5 ляма за день тратить. Лошки, потом не нойте, что вас кинули на деньги!
16:54:20 06-04-2025
Интересно, за чей счет?
18:37:50 06-04-2025
Гость (15:29:11 06-04-2025) Судя по всему его один рабочий день(. Ничего с его участием ... Всем очень важно конечно же твое мнение
18:51:48 06-04-2025
Буденый (18:37:50 06-04-2025) Всем очень важно конечно же твое мнение... В стране советской полудённой,
Среди степей и ковылей,
Семён Михайлович Будённый
Скакал на сером кобылЕ.
"Чтож ты, собака, такую фамилию позоришь безграмотным написанием???" (с)
21:33:18 06-04-2025
Лишь бы нового "иноагента" не получили!
11:45:10 08-04-2025
Это мерзость, хайп на крови. Ладно, хорошо несчастный случай, да был пьян, болезнь такая. Можно понять и даже простить. Но, ушлёпок признал вину только когда припёрли к стенке. До этого юлил, изворачивался, потом это всё на адвоката свалили. В раскаяние не верю, да и ни один адекватный человек не поверит. Если бы раскаился, то сидел бы ровно, а не рвался бы бабло зашибать. Мажор, избалованный мажор. Наплевать на всех кроме себя, своих прихотей. И сейчас его ждут дельцы кино, такие же ... Срубить деньжишь пока интерес к пьяньчужке не пропал. И им всем нас...ать на покойного. Бизнес есть бизнес. Нужно чуть чем-то народ заманить. На хорошее кино их не хватает, не потянут дельцы, слишком мелкие. А тут жаренный клоун-убийца, ай да удача. Можно и сценарий не писать, на любом гуане барыш хороший выйдет. Толпа схавает. В общем однозначно байкот. 👎