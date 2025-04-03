НОВОСТИКультура

Михаил Ефремов начнет получать по 2,5 млн рублей в день после освобождения

Под актера уже "расчищают место" в сериалах

03 апреля 2025, 18:36, ИА Амител

Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "Духless"
Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "Духless"

Михаил Ефремов, которому недавно одобрили УДО, после выхода на свободу станет самым кассовым актером. Как сообщил "КП" продюсер Евгений Морозов, под Ефремова уже "расчищают место" в одном из сериалов.

"Сейчас, после возвращения, Ефремов станет самым кассовым актером. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу, под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя, чтобы у Ефремова была работа. Гонорар Ефремову уже назначен – 2,5 миллиона рублей за съемочный день", – рассказал продюсер.

По его словам, актер приступит к работе уже в мае. Он уверен, что Ефремов будет очень востребован.

Напомним, Ефремов попал в колонию за смертельную аварию, которая произошла в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный артист вылетел на встречную полосу за рулем внедорожника и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил актеру условно-досрочное освобождение. Ефремову нужно будет раз в месяц отмечаться в органах, он не может изменить место жительства. Суд также оставил в силе запрет на вождение автомобиля, при этом сам Ефремов заверил, что никогда не сядет за руль. В ходе заседания он также пообещал, что больше не будет пить.

Кино Знаменитости

Комментарии 64

Avatar Picture
Гость

18:45:37 03-04-2025

Не смотреть.

  49 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:57:53 03-04-2025

1 апреля уже закончилось?

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:17:28 03-04-2025

Не возбраняется поддержать своего товарища, если он покаялся и с точки зрения государства долгов не имеет. Перед потерпевшими он еще раньше закрыл свои долги. Посмотрим завяжет ли реально пить.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:42:59 03-04-2025

Гость (19:17:28 03-04-2025) Не возбраняется поддержать своего товарища, если он покаялся... закрыл долги?! а сколько стоит жизнь простого порядочного человека- сына, мужа, отца?

  103 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:16 05-04-2025

Элен без ребят (19:42:59 03-04-2025) закрыл долги?! а сколько стоит жизнь простого порядочного че... Спроси у трупина

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:11 06-04-2025

Элен без ребят (19:42:59 03-04-2025) закрыл долги?! а сколько стоит жизнь простого порядочного че... Судя по всему его один рабочий день(. Ничего с его участием смотреть не буду.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Костян

19:58:52 05-04-2025

Гость (19:17:28 03-04-2025) Не возбраняется поддержать своего товарища, если он покаялся... Закрыл долги перед потерпевшими? А как он это сделал? жизнь человеку вернул? Всё остальное пыль!

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:49:47 05-04-2025

Костян (19:58:52 05-04-2025) Закрыл долги перед потерпевшими? А как он это сделал? жизнь ... Он это не спецыально сделал, такое с каждым может случиться!!!

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:04 06-04-2025

Гость (21:49:47 05-04-2025) Он это не спецыально сделал, такое с каждым может случиться!... Пить меньше надо, и сидел бы лучше до конца своей жизни алкаш.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Марина

17:24:21 06-04-2025

Гость (21:49:47 05-04-2025) Он это не спецыально сделал, такое с каждым может случиться!... Что, каждый садится за руль пьяный?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:23:01 06-04-2025

Гость (21:49:47 05-04-2025) Он это не спецыально сделал, такое с каждым может случиться!... Не специально ужрался в скотину и сел за руль? Ты видимо биомусор, если такое в голове. Пожизненно должен был сидеть

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:23:41 03-04-2025

А Ассоциация продюсеров не желает поддержать больных детей, если готовы платить убийце по 2,5 млн. руб. в день?

  187 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:03 03-04-2025

Гость (19:23:41 03-04-2025) А Ассоциация продюсеров не желает поддержать больных детей, ... Ассоциация продюсеров - коммерческая организация, с целью получения прибыли. На Ефремова пойдут - вопрос в том, как заставить его сниматься. По поводу поддержки больных детей обратитесь к государству, которое объявило демографию одной из главных целей.

  52 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:32:59 03-04-2025

Вот это я понимаю реабилитация заключённых. Пусть теперь кто-нибудь скажет, что человек после тюрьмы ни кому не нужен

  47 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Докторша

19:42:37 03-04-2025

В камере сидеть это мы болеем, состояние здоровья и все такое. Выходим и вуаля: мы готовы работать на полную за приличный гонорар. И ничего не болит

  95 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:54:04 03-04-2025

Во-первых, он еще не вышел на свободу. Во-вторых, со здоровьем большие проблемы. В-третьих, его еще пока ни в один театр и ни в один фильм не позвали. Откуда эти инсинуации? Хотя лично меня в целом приводят в большое недоумение такие гонорары у нас в России за съемочный день, за выход на сцену. Не понимаю!

  86 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Томатос

01:50:08 04-04-2025

Гость (19:54:04 03-04-2025) Во-первых, он еще не вышел на свободу. Во-вторых, со здоровь... Да это специально разгоняют, чтобы СМИ о нём побольше говорили - чтобы интерес к его персоне поднять и потом на этом заработать. Очевидно, что никакого проекта с ним ещё нет.

  43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:57:15 03-04-2025

Не надорвался бы...

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:07:27 06-04-2025

Гость (19:57:15 03-04-2025) Не надорвался бы...... Давайте поддержим хорошего актера, а не гнобить его, ошибки бывают у всех, покопайтесь в своих шкафчиках, явно найдется что то. Актер снимался ещё с детства ; все смотрели эти фильмы, перечислять....

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:29 06-04-2025

Гость (06:07:27 06-04-2025) Давайте поддержим хорошего актера, а не гнобить его, ошибки ... После освобождения будь я родственником потерпевшего я бы встретил этого алкаша

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулец

22:11:48 03-04-2025

Страна идиотов! Правда, детей вылечить не можем, а алкашу и убийце такой гонорар!!! Шахтеры вкалывают и не получают столько!!! Воюющие на СВО за один день сколько получают???Почему такие не адекватные расценки?????.??

  119 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:23 05-04-2025

Барнаулец (22:11:48 03-04-2025) Страна идиотов! Правда, детей вылечить не можем, а алкашу и... Потому что есть те, кто будет смотреть с ним фильмы (если его будут снимать), ходить на спектакли (если он в них будет играть). Сами же люди тратя деньги на развлечения и кормят всю эту индустрию

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Санчес

15:42:11 06-04-2025

Барнаулец (22:11:48 03-04-2025) Страна идиотов! Правда, детей вылечить не можем, а алкашу и... Кто на что учился...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:13:13 03-04-2025

Отдохнул за счет государства, теперь будет вкалывать за долю малую!

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Russkiy

23:53:33 03-04-2025

Почти как миллер с сечиным...

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:48:56 04-04-2025

2,5 млн рублей в день --- чьи это деньги? Может того, кто их будет платить надо проверить?

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:40:22 04-04-2025

Гость (07:48:56 04-04-2025) 2,5 млн рублей в день --- чьи это деньги? Может того, кто и... так платят то те, кто целыми дня смотрят эти ваши сериалы по черному ящику

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:11 04-04-2025

Даже смотреть на него противно. Он в последних своих фильмах (сказки) "до" играл царей-пьяниц, даже наверное без грима. Даже в фильме как-то отвратительного смотрелось всё это. Получил срок за таео страшное деяние - сиди весь срок, не скули.
Раньше нравился как актер, а теперь - просто алкаш, совершивший страшное преступление, осознанно.

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бэла

15:38:54 06-04-2025

Гость (21:49:47 05-04-2025) Он это не спецыально сделал, такое с каждым может случиться!... Верно сказано, с каждым могло случиться, не судите

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:57:24 04-04-2025

Фейк это, про 2,5 ляма. Не возбуждайтесь.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:08 04-04-2025

Вообще тюрьма часто исправляет некоторые физические пороки людей, которые в обычной жизни, порой, почти не исправить из-за дисциплины. Знаю одного, был большой живот. Год просидел, вышел худой. Этот пока от алкоголизма исправился. И наркоманы так же. Главное, чтобы это всё сохранить после отсидки. Кто с головой, уже не допустит повторения, потому что результат уже известен.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:08:00 04-04-2025

Каждый имеет право на исправление , а тюрьма это всегда не сахар, хорошо что какие-то Друзья не предали, не отвернулись,была с ним на съёмке много лет назад, в отличии от других многих актеров он совершенно лишен высокомерия ко всем и к простым массовщикам, и всегда давал автограф , а аварии и несчастные случаи притягиваются к людям которые слабы уже . И если б не авария, то что то похожее случилось бы с тем человеком, дело не только в Ефремове, что он был пьяным.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Vadim

22:40:30 04-04-2025

Он наркоман

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

02:12:14 05-04-2025

Как на это д@рьмо можно смотреть 😡

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

09:09:45 05-04-2025

Да наконец-то. Здоровья тебе, Михаил, и удачи.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:46 05-04-2025

Гость (22:13:13 03-04-2025) Отдохнул за счет государства, теперь будет вкалывать за долю... Не хочешь туда же на отдых?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:43 05-04-2025

Элен без ребят (19:42:59 03-04-2025) закрыл долги?! а сколько стоит жизнь простого порядочного че... Нисколько

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:41 05-04-2025

Гость (10:10:08 04-04-2025) Вообще тюрьма часто исправляет некоторые физические пороки л... Никогда, запомните это!, никогда, человек прошедший зону не исправляется, тюрьма убивает в человеке почти все, появляются только понятия!, и все! Насчет спиртного, зарекалась....., сами знаете кто, люблю старинные пословицы, водочка и он, это рядом! Приживется на воле и пальцы растопырит будете любезны! Но 2,5 млн это конечно перебор, но если учитывать что теперь он должен поддерживать общак, то вполне возможно что это реально! Но как бы то не было, он в шоколаде!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

17:06:25 05-04-2025

Люди вы почему такие злые. От тюрьмы и от сумы не зарекайтесь.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:32:00 05-04-2025

Это не злость. Это не уважение к зрителям и поклонникам. Авария Это результат разхлябонности и безнаказанности его поведения до ДТП.
Надо понимать Это не случайность а результат.
И ещё, дети и родственники будут смотреть Ефремов на экране как он играет с мыслью что
Именно он и убил их отца,мужа,сына. Простите но это так.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:21 06-04-2025

Гость (21:32:00 05-04-2025) Это не злость. Это не уважение к зрителям и поклонникам. Ава... Так надо тогда всех расстреливать! Совершил преступление, зачем тебе жить, работать, друзей иметь. В изгои сразу. Люди вы в своём уме. Почти в каждой семье есть люди, которые в той или иной степени оступилась. Он не откупился, он свой положены срок отмотал. Не судите... У самих дети, внуки, никто не знает что может произойти в ваших семьях.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:37:21 05-04-2025

Расцелуем его в десна.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Игорь

21:38:09 05-04-2025

Нет. Противно смотреть на зажравшегося артиста. У нас таких и так хватает. Как его смотреть будут родственники погибшего.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Петр

21:49:06 05-04-2025

Гость (19:54:04 03-04-2025) Во-первых, он еще не вышел на свободу. Во-вторых, со здоровь... Он алкоголик и наркоман. Не смотрю, где снимался. Нашли героя.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяеа

08:49:58 06-04-2025

Это сын великого актера. Посидел, подумал,исправился...с каждым может такое случиться. Я рада,что человека хотят поддержать и не до конца забить человека.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:29 06-04-2025

Татьяеа (08:49:58 06-04-2025) Это сын великого актера. А вы слышали пословицу/поговорку "На детях гениев природа отдыхает". Она как раз про данный случай. И не надо плести про "с каждым может случиться", если не садиться пьяным за руль, то такого не случится.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:43:59 06-04-2025

Татьяеа (08:49:58 06-04-2025) Это сын великого актера. А вы уже перед ним готовы булки расшиперить, только по причине семейного родства с великим актером? Правильно про вас написали. Пытаетесь будущие возможные деньги отработать заранее. Вот только ему по 2,5 ляма за день никто платить не будет, а значит, что и с вами никто не рассчитается. Ждем вас в новом реалити-шоу "Меня кинул Ефремов"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:50:53 06-04-2025

Петр (21:49:06 05-04-2025) Он алкоголик и наркоман. Не смотрю, где снимался. Нашли геро... Это лечится.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дм

09:14:53 06-04-2025

Лучше сделайте ему график сдачи анализов на наркотики

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

10:00:29 06-04-2025

как тут не вспомнить " им сложно нас уважать с их уровнем дохода"...
2,5(!!!)млн за один сьемочный день! Охренеть!!!!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:05 06-04-2025

Если столько будет получать, то ждём его новые приключения!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостб

10:38:52 06-04-2025

Конечно, вся пьянь и нюхачи получают бешеные деньги, за что? Смотреть нечего, нет ни кино ни сериалов хороших, одна муть про себурашек, афонь, каких то богатырей, ещё одно великое позорище " мастер и маргарита" это же ужас бездарности и пошлости.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Апостол

11:27:51 06-04-2025

Я буду смотреть за тобой Михаил.
Не дай бог выпьешь спиртное.....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:29 06-04-2025

Не слишком ли много про него????? Аж противно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:37 06-04-2025

Не хило!!! Я всю жизнь работаю, не могу на квартирку 50 м2 накопить. А тут за неделю можно... А за что? Пьянь, убийца, и просто мерзкий людишко. А гдк подписать петмцию-"народ против?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Василий

12:57:29 06-04-2025

Подставили человека, пользуясь его слабостью. Михаил здоровья и благополучая

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мария

15:58:47 06-04-2025

Гость (20:00:03 03-04-2025) Ассоциация продюсеров - коммерческая организация, с целью по... Будет правильно не смотреть фильмы с его участием, пусть коммерческая организация другими способами делает себе прибыль раз считает население дураками!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

16:43:25 06-04-2025

Михаил хороший актер. Фильм Дубровский пересмотрите. Хорошо поливать людей когда у них проблемы. Но не кто из вас не знает например про жизнь водителя. И ответственность за людей.Не кто не задумался о людях которые завидуют,даже когда у вас на роботе всё хорошо. А лично вас могут не наводить за спиной.Только из за того что у вас всё хорошо. И вы этого не знаете. Не судите да не судимы будете.Будте добрей.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:31 06-04-2025

Судя по большому количеству выскочивших защитников Мишани, его агент начал авансом (не полученные) 2,5 ляма за день тратить. Лошки, потом не нойте, что вас кинули на деньги!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Надежда

16:54:20 06-04-2025

Интересно, за чей счет?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Буденый

18:37:50 06-04-2025

Гость (15:29:11 06-04-2025) Судя по всему его один рабочий день(. Ничего с его участием ... Всем очень важно конечно же твое мнение

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:51:48 06-04-2025

Буденый (18:37:50 06-04-2025) Всем очень важно конечно же твое мнение... В стране советской полудённой,
Среди степей и ковылей,
Семён Михайлович Будённый
Скакал на сером кобылЕ.

"Чтож ты, собака, такую фамилию позоришь безграмотным написанием???" (с)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наталья

21:33:18 06-04-2025

Лишь бы нового "иноагента" не получили!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
КП

11:45:10 08-04-2025

Это мерзость, хайп на крови. Ладно, хорошо несчастный случай, да был пьян, болезнь такая. Можно понять и даже простить. Но, ушлёпок признал вину только когда припёрли к стенке. До этого юлил, изворачивался, потом это всё на адвоката свалили. В раскаяние не верю, да и ни один адекватный человек не поверит. Если бы раскаился, то сидел бы ровно, а не рвался бы бабло зашибать. Мажор, избалованный мажор. Наплевать на всех кроме себя, своих прихотей. И сейчас его ждут дельцы кино, такие же ... Срубить деньжишь пока интерес к пьяньчужке не пропал. И им всем нас...ать на покойного. Бизнес есть бизнес. Нужно чуть чем-то народ заманить. На хорошее кино их не хватает, не потянут дельцы, слишком мелкие. А тут жаренный клоун-убийца, ай да удача. Можно и сценарий не писать, на любом гуане барыш хороший выйдет. Толпа схавает. В общем однозначно байкот. 👎

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров