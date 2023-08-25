Надо наказывать пожестче: мэр Барнаула высказался о нарушителях порядка
В частности, тех, кто ломает лавочки в Мизюлинской роще и распивает алкоголь на улице
25 августа 2023, 15:05, Александра Черданцева
Нужно усилить наказание за нарушение общественного порядка, одними только камерами периодически возникающие в парках и на улицах проблемы не решить. Об этом заявил мэр Барнаула Вячеслав Франк во время обсуждения вопроса работы камер видеонаблюдения в Мизюлинской роще, а также многочисленных жалоб на пьяных нарушителей тишины и спокойствия.
"Это комплекс мер. Если кто-то бесконечно будет ломать лавочки, а его за это не будут наказывать, то мы не "напосемся" камер, не набегаемся за каждым, кто шумит во дворе. Как бы это плохо не звучало, но надо наказывать пожестче, чтобы человек был ответственным", - сказал Франк.
Так же он обратил внимание на слабую работу межведомственной комиссии
"Межвед работает слабо. Надо усиливать взаимодействие. Как правило, ее возглавляет глава города, но ему не подчиняются другие лица, которые входят в комиссию", - подчеркнул мэр.
Кроме того, он призвал поднять "достаточно низкие" зарплаты полицейских.
Напомним, камеры в Мизюлинской роще установили в 2021 году. Тогда же там провели благоустройство рамках по нацпроекту "Жильё и городская среда" (кстати, об этом мы писали подробно вот тут). После этого здесь неоднократно то лавочки ломали, то урны. В августе 2023 года местные жители жаловались, что там не работает освещение. И кто-то по ночам разжигает костры.
15:19:30 25-08-2023
Нормально так предложил О_о, а своим рядовым исполнителям, он не хочет зарплату прибавить!?
10:29:57 26-08-2023
Гость (15:19:30 25-08-2023) Нормально так предложил О_о, а своим рядовым исполнителям, о... а за текущие они и пальцем не пошевелят? Пусть тогда увольняются.
15:26:09 25-08-2023
Так в чем дело стало? Пусть ППС чаще прогуливаются по дворам, а не только на машине по дорогам патрулируют. Все попойки в основном во дворах, гаражах, которые нужно убирать со дворов!
15:36:46 25-08-2023
Друзья! Кто знает, как наказать пожестче Ростелеком? Звонят каждый божий день с навязыванием услуг домашнего интернета и ещё какой-то хрени. Как их отучить?
15:53:10 25-08-2023
Гость (15:36:46 25-08-2023) Друзья! Кто знает, как наказать пожестче Ростелеком? Звонят ... Добавить номер в черный список.
16:07:46 25-08-2023
Гость (15:53:10 25-08-2023) Добавить номер в черный список.... Это бессмысленно, мне МТС навязывает домашний интернет, причем дом не подключен к МТС, в черном списке от них уже телефонов 20 и вовсе равно звонят у них неограниченны номера телефонов, теперь я просто беру, слушаю минуту и кладу трубку, реже стали звонить.
18:06:51 25-08-2023
Гость (16:07:46 25-08-2023) Это бессмысленно, мне МТС навязывает домашний интернет, прич... МТС реально достал. Этим ненормальным бесполезно объяснять, что их услуги не интересуют. Один фиг звонят каждую неделю с "интересными предложениями".
19:16:43 25-08-2023
Гость (16:07:46 25-08-2023) Это бессмысленно, мне МТС навязывает домашний интернет, прич... А я просто не беру незнакомые телефоны.
22:34:50 26-08-2023
Гость (16:07:46 25-08-2023) Это бессмысленно, мне МТС навязывает домашний интернет, прич... В РКН жалобу подайте
16:31:03 25-08-2023
Гость (15:36:46 25-08-2023) Друзья! Кто знает, как наказать пожестче Ростелеком? Звонят ... Подключись отстанут
15:42:25 25-08-2023
Раньше наказание было никакое (штраф 0 рублей) Теперь нужно чтобы штраф был в три раза больше.
16:33:28 25-08-2023
Трудно бороться с попойками во дворах, шумными кампаниями, с теми кто ломает лавочки в парках. А что мешает бороться с сорной растительностью в Центральном районе. Она уже такая, что в ней можно прятаться? Кто здесь мешает навести порядок? Может Вы Вячеслав Генрихович дадите ответ и поставите этот вопрос на контроль?,
17:03:21 25-08-2023
Гость (15:36:46 25-08-2023) Друзья! Кто знает, как наказать пожестче Ростелеком? Звонят ... Написать на них жалобу в Роскомнадзор и Роспотребнадзор. Хорошо помогает. Этот метод работает и сотовыми операторами, и с банками и другими надоедливыми конторами.
17:14:27 25-08-2023
Гость (16:07:46 25-08-2023) Это бессмысленно, мне МТС навязывает домашний интернет, прич... Борьба с колл центрами дело общественно полезное. Чем больше протянешь время. тем меньше звонков за сутки.
08:21:51 26-08-2023
Гость (19:16:43 25-08-2023) А я просто не беру незнакомые телефоны.... определённо Вы не руководитель , не продажник, не работаете с людьми и т.д. Скорее всего - вы пенсионер, у которого 10 номеров забито в памяти мобилы.
10:29:10 26-08-2023
Когда уже начнут ловить и жестко штрафовать, двух и четырехколесных животных что катаются в жилых районах без глушителей (такое ощущение), и любителей "автомузыки" от которых трясутся стекла в окнах?! Желательно сразу с конфискациями авто.