Надо наказывать пожестче: мэр Барнаула высказался о нарушителях порядка

В частности, тех, кто ломает лавочки в Мизюлинской роще и распивает алкоголь на улице

25 августа 2023, 15:05, Александра Черданцева

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Нужно усилить наказание за нарушение общественного порядка, одними только камерами периодически возникающие в парках и на улицах проблемы не решить. Об этом заявил мэр Барнаула Вячеслав Франк во время обсуждения вопроса работы камер видеонаблюдения в Мизюлинской роще, а также многочисленных жалоб на пьяных нарушителей тишины и спокойствия.

"Это комплекс мер. Если кто-то бесконечно будет ломать лавочки, а его за это не будут наказывать, то мы не "напосемся" камер, не набегаемся за каждым, кто шумит во дворе. Как бы это плохо не звучало, но надо наказывать пожестче, чтобы человек был ответственным", - сказал Франк.

Так же он обратил внимание на слабую работу межведомственной комиссии

"Межвед работает слабо. Надо усиливать взаимодействие. Как правило, ее возглавляет глава города, но ему не подчиняются другие лица, которые входят в комиссию", - подчеркнул мэр.

Кроме того, он призвал поднять "достаточно низкие" зарплаты полицейских.

Напомним, камеры в Мизюлинской роще установили в 2021 году. Тогда же там провели благоустройство рамках по нацпроекту "Жильё и городская среда" (кстати, об этом мы писали подробно вот тут). После этого здесь неоднократно то лавочки ломали, то урны. В августе 2023 года местные жители жаловались, что там не работает освещение. И кто-то по ночам разжигает костры.