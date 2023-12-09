"Надо порассуждать". Томенко призвал подумать над тем, нужен ли обход Бийска
Завершить строительство новой дороги хотят в ближайшие три года
09 декабря 2023, 07:20, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время заседания правительства региона 8 декабря предложил министру транспорта Антону Воронову взвесить все плюсы и минусы, перед тем как начинать строительство обхода города Бийска с выходом на трассу до Белокурихи.
Новый обход города Бийска с выходом на трассу до Белокурихи могут построить в ближайшие несколько лет. Проект уже прошел государственную экспертизу. На его реализацию необходимо не менее 1,9 миллиарда рублей.
"Надо порассуждать. Понять, насколько эта дорога нужна жителям города. Экологическую составляющую проверить. Возможно, часть трассы пройдет через лес. Все нужно взвесить, перед тем как принимать окончательное решение по выделению денег на строительство", – пояснил Виктор Томенко.
Ожидается, что возвести обход Бийска можно за три года. Ранее проект анонсировал министр транспорта региона Антон Воронов. По его словам, с учетом протяженности, а также отсутствием сложных мостовых сооружений 1,9 млрд рублей – это объективная стоимость. Данная дорога позволила бы разгрузить дороги Бийска и быстрее добраться до Белокурихи транзитному транспорту.
"Мы видели в этом году, какая ситуация была в Бийске во время ремонта коммунального моста. В этом был положительный момент: ситуация позволила многим узнать о том, что существует обход Бийска и по нему можно быстро доехать", – добавил Антон Воронов.
Кстати, и сейчас существует обход Бийска. Дорога начинается на подъезде к городу со стороны Барнаула. Она выводит на Чуйский тракт в сторону Горно-Алтайска. Строительство обхода наукограда началось в 1995 году и завершилось в 2013-м. Общая протяженность отрезка новой трассы – более 20 километров, автодорога двухполосная в каждом направлении. Строительство объекта обошлось федеральному бюджету в 3 миллиарда рублей.
10:51:11 09-12-2023
Конечно необходимы объезды всех населённых пунктов, в том числе и г.Бийска, но его целесообразно делать в районе аэропорта с восстановлением его!
20:18:10 09-12-2023
Сергей Тастан (10:51:11 09-12-2023) Конечно необходимы объезды всех населённых пунктов, в том чи... Вы, простите, давно там были? Бийский аэропорт восстановлению не подлежит - там Катунь берег моет, до взлетной полосы хорошо если 300-400 метров осталось. И мост в таком месте строить на Белокуриху - ну очень "рациональное" решение.
16:15:52 09-12-2023
Негоже господам подвергается опасности быть насмерть зацелованными толпой влюблённых в них холопов!
19:01:06 09-12-2023
Если Бийск не застраивать ТРЦ и складами, тогда можно и обход построить. Хотя с другой стороны, пробки не из-за транзитного транспорта, а из-за того, что многие с утра едут на работу, а вечером - обратно. Городу не мешало бы расширить дороги, прежде, чем строить обход
00:18:02 10-12-2023
В деревнях в начале нужно наладить инфроструктуры, чтобы молодежь из них не бежала. Конечно, пилить бюджет куда ловчее. Да под шумок лесу на халяву на косить тоже где-нибудь под лярд.... Плюс подхалимаш для московских царьков.... Работяга колхозник никогда в эту Белокуриху не поедет, не по средствам ему по курортам кататься.
05:36:32 10-12-2023
Какие пробки, в вы о чем? Бийск деревня. Транзит легковых как шол так и будет через центральныймост
09:27:08 11-12-2023
А не проще, участок дороги от Коммунального моста до 1 карьера, расширить на 4 полосы?
14:27:06 11-12-2023
Окончательное решение будет зависеть от того "ЧЕЙ" есть мынистр транспорта края Антон Воронов