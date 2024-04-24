Проблема решается, но не быстро, говорит эпидемиолог Ирина Переладова

24 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Вакцинация / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край по-прежнему переживает нехватку комбинированной вакцины от кори, краснухи и паротита. Об этом на пресс-конференции 23 апреля сообщила главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, с этой проблемой столкнулись все субъекты РФ. Сейчас они получают препараты, но небольшими партиями.

"Идет наработка"

В прошлом году Алтайский край получил комбинированную вакцину от кори, краснухи и паротита не в полном объеме, напомнила Переладова. Из-за этого далеко не все родители смогли быстро привить своих детей. Именно им, согласно нацкалендарю, стараются ставить комбинированные препараты – либо от всех трех, либо от двух инфекций (корь и паротит) сразу.

По словам эксперта, сейчас федеральный Минздрав прилагает все усилия, для того чтобы регионы "понемногу" получали положенные им препараты.

"Почему понемногу? Потому что наработка вакцины еще идет. Если помните, даже на прямом эфире с президентом звучал этот вопрос, его задавали обеспокоенные родители со всех регионов. Я думаю, что потихоньку мы выровняем эту ситуацию, и все дети, которые не получили прививки, в итоге будут охвачены вакцинацией", – сказала Переладова.При этом сроков, в которые дефицит будет устранен окончательно, врач не сообщила.

Почему вакцина исчезла?

На этот вопрос в конце 2023-го ответил Владимир Путин в ходе своей прямой линии. Он рассказал, что основное сырье для трехкомпонентной вакцины от кори, краснухи и паротита – куриные яйца. А их в прошлом году в России стало не хватать. Именно поэтому в производстве препарата начались технические сбои.

Следом президент РФ заверил, что решения, которые должны исправить ситуацию, уже приняты, и вскоре объем производства вакцины начнут нарабатывать.

Записывайтесь и ждите

Как рассказала amic.ru одна из читательниц, в ее поликлинике трехкомпонентной вакцины от кори, краснухи и паротита нет вообще. Об отсутствии препарата ей заявили и в коммерческой клинике, которая занимается вакцинацией детей. Там ей предложили записаться и ждать. При этом отметили, что вакцина поступит не раньше сентября.