По словам президента, проблема должна решиться в ближайшее время

14 декабря 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Дефицит вакцины от кори, краснухи и паротита в России действительно есть. Об этом в ходе своей пресс-конференции рассказал президент страны Владимир Путин. Главе государства пожаловались, что в некоторых регионах препарата попросту нет. Путин объяснил, что эту проблему вызвала другая – нехватка яиц.

По словам президента, основное сырье для трехкомпонентной вакцины, которая защищает от кори, краснухи и паротита, – куриные яйца. А их в стране к концу 2023 года стало не хватать.

"Здесь, на самом деле, произошел технический сбой, который вызывает сожаление. С чем он связан? Как ни странно, с яйцом. Это важное сырье для производства вакцины, и его должно быть в достаточном количестве, чтобы препараты были качественными. Просто решения не были приняты своевременно", – объяснил Путин.

По его словам, все необходимые решения уже приняты, и в ближайшее время ситуация должна разрешиться. Вакцину вновь будут производить в достаточном количестве, заверил президент.

Путин также отметил, что в подъеме заболеваемости корью, который произошел в 2023-м, нет ничего удивительного. По словам президента, во всем мире вспышки этой инфекции происходят примерно раз в четыре года.

"К сожалению, это связано с низкой иммунизацией в странах, откуда прибывают трудовые мигранты. И с Украиной, откуда к нам тоже миллионы людей переехали. Там иммунизация находилась и сейчас находится на очень низком уровне. Ну и плюс, наш технический сбой тоже сказался", – сказал Путин.

Напомним, в ходе этой же пресс-конференции Владимир Путин объяснил, почему в России взлетели цены на куриные яйца. По его словам, за последние годы у россиян выросли доходы, и они стали покупать больше продуктов. Спрос на яйца увеличился, а производство при этом не расширилось. Правительство вовремя не увеличило импорт, чтобы предупредить ситуацию, считает президент.