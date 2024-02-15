Нагорная часть Барнаула осталась без электричества

Специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения

15 февраля 2024, 23:13, ИА Амител

Линия электропередачи / Фото: unsplash.com

Нагорная часть Барнаула осталась без света. Об отключении электричества сообщили amic.ru читатели.

Света нет на большей части Горы – об отключении сообщают как жители в районе Алтайского краевого перинатального центра, так и в районе остановки "Аллея ветеранов".

Как рассказали одному из читателей в диспетчерской службе администрации Центрального района, над восстановлением подачи электроэнергии уже работают. По словам диспетчера, в районе сломались две трансформаторные подстанции.