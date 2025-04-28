Находящийся в розыске житель Кирова попался, когда пытался украсть водку из магазина
К старому уголовному делу о краже может прибавиться еще одно
28 апреля 2025, 17:15, ИА Амител
Жителя Кирова, который находился в розыске за кражу, задержали при попытке украсть три бутылки водки, бутылку пива и конфеты. Об этом сообщает Newsler.
Инцидент произошел в магазине на Октябрьском проспекте. На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего мужчину, который взял с прилавка алкоголь и сладости, сложил их в сумку и попытался вынести. Ущерб составит более тысячи рублей.
При проверке документов и установлении личности задержанного выяснилось, что гражданин уже был ранее судим и сейчас находится в розыске по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
19:42:07 28-04-2025
По этапу тук тук тук, будет дядя слушать стук стук стук.
Украл выпил в тюрьму..
20:27:17 28-04-2025
От водки одни проблемы..
21:18:58 28-04-2025
Хапал бы миллиардами (как это делают "сиятельные" воры) - не загремел бы крохобор под фанфары из-за "наживы" на сумму всего-то в штуку 'деревянных'...