Жительница Алтая отправилась в колонию за кражи, на которых попадалась уже 18 раз

Женщина продолжала красть даже во время отбывания наказания

06 марта 2025, 20:00, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

38-летнюю жительницу Славгорода приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении за многократные кражи из магазинов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

"[Женщина] уже была осуждена 18 раз за аналогичные преступления. Ей назначались различные наказания: от штрафов (от 5 000 до 7 000 рублей) до ограничения свободы и условных сроков (от пяти месяцев до одного года). Несмотря на это, она продолжала совершать кражи даже во время отбытия наказания", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с июня по август 2024 года она украла товары из нескольких супермаркетов, причинив ущерб на сумму около 12 тысяч рублей. На суде женщина признала вину и раскаялась, но суд учел рецидив и решил, что ее исправление возможно только в условиях изоляции от общества.

Изначально рецидивистку признали виновной в пяти преступлениях и приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы. Позже в силу вступил еще один приговор, по которому женщину признали виновной в девяти эпизодах краж с ущербом более 10 тысяч рублей.

С учетом всех преступлений и предыдущих приговоров ей назначено окончательное наказание – два года шесть месяцев в колонии-поселении и штраф.