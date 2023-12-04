НОВОСТИОбщество

Наказание за ложные доносы на семьи хотят ввести в России

Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки

04 декабря 2023, 11:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Госдуме предложили ввести административную или даже уголовную ответственность за ложные доносы на семьи, рассказал "Парламентской газете" зампред ГД Петр Толстой.

Инициативу рассмотрели на заседании думской межфракционной группы по защите традиционных ценностей. Толстой подчеркнул, что предложение актуальное.

Он пояснил, что в России органы опеки сформированы еще на основе ювенальных подходов Запада, в итоге государство не охраняет семьи, а разрушает их, пытаясь "лишить родительских прав и творить прочую чушь".

"Мы считаем, что ложные доносы на семью – это один из значимых элементов ювенального пазла. Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей – кому-то из соседей что-то не понравилось, свекрови не нравится, как воспитывают внуков и так далее. Это порочную систему подпитывает", – отметил Толстой.

Парламентарий сообщил, что работа над законодательной инициативой ведется, уже начали обсуждение с правительством РФ.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Путин предложил возродить традицию рожать россиянам по 7-8 детей

Преодолеть демографические проблемы невозможно только с помощью денег, считает президент
НОВОСТИОбщество
Госдума инициативы

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:45:58 04-12-2023

По итогам больше будет избиений и смертей.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:47 04-12-2023

Отлично. Ложный или нет донос - всегда можно повернуть куда надо.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:48 04-12-2023

А за не ложные доносы про режим нужно доплачивать

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:57 04-12-2023

Какой ужас, и с каждым днём всё ужаснее, бедные дети теперь их не кто не защитит

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:16 04-12-2023

То есть в результате обращения третьих лиц опека не в состоянии отличить проблемную семью от нормальной? Если эта служба настолько бесполезна, то может стоить реформировать систему, а не пополнять в очередной раз госбюджет за счёт штрафов?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:24 04-12-2023

Гость (13:52:16 04-12-2023) То есть в результате обращения третьих лиц опека не в состоя... У органов опеки наверное тоже есть план. Его надо выполнять. Вот и гребут правых и виноватых...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:02 04-12-2023

Все это уже есть в законодательстве. Ложь наказуема.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:13:33 05-12-2023

Гость (14:55:02 04-12-2023) Все это уже есть в законодательстве. Ложь наказуема.... Так ладно если эту ложь можно доказать, как умышленную. А если свекровь совершенно искренне считает, что внуков воспитывают неправильно? Опять не с того конца берутся, может лучше опека внимательнее смотрела бы, прежде чем забирать сходу?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров