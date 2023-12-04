Наказание за ложные доносы на семьи хотят ввести в России

Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки

04 декабря 2023, 11:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуме предложили ввести административную или даже уголовную ответственность за ложные доносы на семьи, рассказал "Парламентской газете" зампред ГД Петр Толстой.

Инициативу рассмотрели на заседании думской межфракционной группы по защите традиционных ценностей. Толстой подчеркнул, что предложение актуальное.

Он пояснил, что в России органы опеки сформированы еще на основе ювенальных подходов Запада, в итоге государство не охраняет семьи, а разрушает их, пытаясь "лишить родительских прав и творить прочую чушь".

"Мы считаем, что ложные доносы на семью – это один из значимых элементов ювенального пазла. Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей – кому-то из соседей что-то не понравилось, свекрови не нравится, как воспитывают внуков и так далее. Это порочную систему подпитывает", – отметил Толстой.

Парламентарий сообщил, что работа над законодательной инициативой ведется, уже начали обсуждение с правительством РФ.