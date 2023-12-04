Наказание за ложные доносы на семьи хотят ввести в России
Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки
04 декабря 2023, 11:42, ИА Амител
В Госдуме предложили ввести административную или даже уголовную ответственность за ложные доносы на семьи, рассказал "Парламентской газете" зампред ГД Петр Толстой.
Инициативу рассмотрели на заседании думской межфракционной группы по защите традиционных ценностей. Толстой подчеркнул, что предложение актуальное.
Он пояснил, что в России органы опеки сформированы еще на основе ювенальных подходов Запада, в итоге государство не охраняет семьи, а разрушает их, пытаясь "лишить родительских прав и творить прочую чушь".
"Мы считаем, что ложные доносы на семью – это один из значимых элементов ювенального пазла. Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей – кому-то из соседей что-то не понравилось, свекрови не нравится, как воспитывают внуков и так далее. Это порочную систему подпитывает", – отметил Толстой.
Парламентарий сообщил, что работа над законодательной инициативой ведется, уже начали обсуждение с правительством РФ.
11:45:58 04-12-2023
По итогам больше будет избиений и смертей.
12:07:47 04-12-2023
Отлично. Ложный или нет донос - всегда можно повернуть куда надо.
12:09:48 04-12-2023
А за не ложные доносы про режим нужно доплачивать
13:12:57 04-12-2023
Какой ужас, и с каждым днём всё ужаснее, бедные дети теперь их не кто не защитит
13:52:16 04-12-2023
То есть в результате обращения третьих лиц опека не в состоянии отличить проблемную семью от нормальной? Если эта служба настолько бесполезна, то может стоить реформировать систему, а не пополнять в очередной раз госбюджет за счёт штрафов?
17:14:24 04-12-2023
Гость (13:52:16 04-12-2023) То есть в результате обращения третьих лиц опека не в состоя... У органов опеки наверное тоже есть план. Его надо выполнять. Вот и гребут правых и виноватых...
14:55:02 04-12-2023
Все это уже есть в законодательстве. Ложь наказуема.
06:13:33 05-12-2023
Гость (14:55:02 04-12-2023) Все это уже есть в законодательстве. Ложь наказуема.... Так ладно если эту ложь можно доказать, как умышленную. А если свекровь совершенно искренне считает, что внуков воспитывают неправильно? Опять не с того конца берутся, может лучше опека внимательнее смотрела бы, прежде чем забирать сходу?