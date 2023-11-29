Путин предложил возродить традицию рожать россиянам по 7-8 детей

Преодолеть демографические проблемы невозможно только с помощью денег, считает президент

29 ноября 2023, 07:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время выступления на заседании Всемирного русского народного собора предложил возродить в РФ традицию многодетности. По его мнению, она должна стать нормой и образом жизни для всех народов России, пишет rg.ru.

По словам президента, преодолеть сложнейшие демографические проблемы невозможно только с помощью выплат и пособий. Гораздо важнее жизненные ориентиры человека.

Он отметил, что у многих народов России сохраняется традиция многодетной семьи, но и в русских семьях всего поколение назад это было нормой, когда "у наших бабушек и прабабушек детей было и по семь, и по восемь".