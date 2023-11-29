Путин предложил возродить традицию рожать россиянам по 7-8 детей
Преодолеть демографические проблемы невозможно только с помощью денег, считает президент
29 ноября 2023, 07:30, ИА Амител
Владимир Путин во время выступления на заседании Всемирного русского народного собора предложил возродить в РФ традицию многодетности. По его мнению, она должна стать нормой и образом жизни для всех народов России, пишет rg.ru.
По словам президента, преодолеть сложнейшие демографические проблемы невозможно только с помощью выплат и пособий. Гораздо важнее жизненные ориентиры человека.
Он отметил, что у многих народов России сохраняется традиция многодетной семьи, но и в русских семьях всего поколение назад это было нормой, когда "у наших бабушек и прабабушек детей было и по семь, и по восемь".
"Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. А семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности", – сказал глава государства и добавил, что сбережение и приумножение народа – это задача РФ на поколение вперед.
07:43:44 29-11-2023
Сразу как только перестанут летать ракеты
21:02:39 01-12-2023
Гость (07:43:44 29-11-2023) Сразу как только перестанут летать ракеты... В Великую Отечественную Войну рожали больше чем сейчас!
06:15:49 05-12-2023
Гость (21:02:39 01-12-2023) В Великую Отечественную Войну рожали больше чем сейчас! ... Это каким образом? Вроде как мужья на войне были заняты, от святого духа что ли?
07:43:50 29-11-2023
Такие его задачи могут выполнять только тожероссияне.
20:17:31 29-11-2023
Гость (07:43:50 29-11-2023) Такие его задачи могут выполнять только тожероссияне. ... А работать-то кто будет на них на всех???!!!Бездетные? Или роботы? Вот когда новости каждый день будут про рекордное подешевение всего вкусного и полезного, вот тогда можно набраться сил и запланировать одного. А как зарплаты в АК начнут расти в математической прогрессии, так можно и о втором подумать.
20:22:32 29-11-2023
Гость (20:17:31 29-11-2023) зарплаты в АК начнут расти в математической прогрессии твоя зарплата должна расти в музыкальной прогрессии. хотя и этого много будет с такими то знаниями..
07:45:38 29-11-2023
Сразу, как только мобилизованные домой вернуться, они самый здоровый генофонд
07:48:07 29-11-2023
только после него
06:23:34 05-12-2023
Гость (07:48:07 29-11-2023) только после него... Вот тоже нравится, как пожилые зажравшиеся дядьки рассуждают о прелестях большой семьи с 8 румяными детишечками. Рожать не им, ночи не спать не им, думать, чем накормить не им, и всю жизнь отдавать исключительно материнству тоже не им. За чужой счёт чего бы нормы не утвердить, ага. При этом денег не давать, потому что деньгами тут не поможешь, а петь про то, как это традиционно и прелестно. Слава тебе хоспади, что я уже почти вышла из фертильного возраста и этот маразм меня всяко разно не коснётся, а то было бы реально страшно жить. Отменят женское образование, запрут дома, и станут рассказывать, что такова традиция, три "К", как в стародавней Германии...К этому идём что ли?
07:52:29 29-11-2023
Мы не в Индии, где можно жить на улице в рваных штанах.
08:02:54 29-11-2023
Сытый голодного не разумеется. Пословица, русская.
08:04:58 29-11-2023
3 процента россиян владеют 90 процентами богатств всей России. Вот они пусть и рожают за всех.
10:25:16 29-11-2023
Гость (08:04:58 29-11-2023) 3 процента россиян владеют 90 процентами богатств всей Росси... Откуда такие цифры? Ссылочку на факты сможете дать?
10:44:34 29-11-2023
Гость (10:25:16 29-11-2023) Откуда такие цифры? Ссылочку на факты сможете дать?... Гость, приподними попочку с дивана, постукай по клавишам. Мировая паутина, которую не погубишь не убьешь ответит на твой вопрос.
16:04:19 29-11-2023
Гость (08:04:58 29-11-2023) 3 процента россиян владеют 90 процентами богатств всей Росси... ну не 3 %, а 6 процентов. Хотя, какая разница
16:11:54 29-11-2023
Гость (08:04:58 29-11-2023) 3 процента россиян владеют 90 процентами богатств всей Росси... Не дай бог, они нарожают вам таких же паразитов общества! Оно вам надо?!
08:13:28 29-11-2023
а пложящегося у нас таджикистона уже не хватает?
08:16:28 29-11-2023
Когда отправим народ в 19 век. И женщинам запретим получать даже среднее образование, как предлагала что-то похожее одна наша дама - депутат Госдумы.По-другому никак не получится.
08:17:02 29-11-2023
Уровень жизни поменять не хочет? Работающие люди - самые незащищенные в стране! Медицина - попробуй полечись,доступно только платное. Образование- за деньги. Жилье - кабала на 30 лет. Закон и порядок - дорого. И все время ищут излишки средств по карманам граждан!
11:54:36 29-11-2023
гость (08:17:02 29-11-2023) Уровень жизни поменять не хочет? Работающие люди - самые не... Где образование за деньги? В школе что ли?
16:13:39 29-11-2023
Гость (11:54:36 29-11-2023) Где образование за деньги? В школе что ли?... И в школе тоже!
06:32:02 05-12-2023
гость (08:17:02 29-11-2023) Уровень жизни поменять не хочет? Работающие люди - самые не... Насчёт образования за деньги не соглашусь, если все привыкли нанимать репетиторов и поступать на платные отделения, то это еще не значит, что нельзя иначе. Но насчёт жилья да, я задумалась, куда он собирается селить эти счастливые "нормы" с 8 детишками. Или у них будет так много счастья, что и в шалаше жить им будет как в раю? И где они будут работать потом? Самозанятые, сами себе работу организуют, сами налог заплатят? Хорошая идея, ага.
08:46:32 29-11-2023
А вы продолжайте смеяться над Байденом!
10:24:23 29-11-2023
Гость (08:46:32 29-11-2023) А вы продолжайте смеяться над Байденом! ... Да что вы, вашего Бидона только прославлять надо! Человек с пустотой умеет разговаривать и ходить уже без посторонней помощи не может, но смеяться надо над Путиным.
10:36:21 29-11-2023
Гость (10:24:23 29-11-2023) Да что вы, вашего Бидона только прославлять надо! Человек с ... Все еще впереди!
06:26:48 05-12-2023
Гость (08:46:32 29-11-2023) А вы продолжайте смеяться над Байденом! ... Так тут и не про смех речь. Смеются то не над предложениями. Хотя конечно лучше бы вообще не смеяться, не очень это прилично.
08:47:50 29-11-2023
Сам пусть и рожает, что в государстве вопрос- делается для этого? Ни садиков, ни школ, нищенская зарплата ,будем гнаться за количеством или за качеством?А роды-это женщина должна плюнуть на себя и жить ради детей, плюс угробить здоровье! Короче бред.......не в в нашей стране!Пусть китайцы размножаются, у них там порядок, и уровень жизни выше на порядок, плюс хорошая пенсия(достойная).
09:44:48 29-11-2023
Гость (08:47:50 29-11-2023) Сам пусть и рожает, что в государстве вопрос- делается для э... Сказано же, эта акция рассчитана на одно поколение, в истории государства было много начинаний, которые не исполнились. Может в трудное время на переправе коняк не менять, поменять кучера?
10:07:21 29-11-2023
Гость (08:47:50 29-11-2023) Сам пусть и рожает, что в государстве вопрос- делается для э... в Китае пенсии? китайцы-то нарожают вместо нас, не беспокойтесь
12:06:33 29-11-2023
Гость (08:47:50 29-11-2023) Сам пусть и рожает, что в государстве вопрос- делается для э... сс каких порр роды гробят здоровье?
12:52:59 29-11-2023
Гость (12:06:33 29-11-2023) сс каких порр роды гробят здоровье?... А для вас это открытие? Да, гробят, истощают ресурсы организма, идет большая нагрузка (на почки, суставы, сосуды и т.д.). И для восстановления нужно время. К тому же беременность и роды старят женщину. Мы идем на это ради детей. Но обманывать себя не надо. Мы платим здоровьем за рождение детей.
16:16:37 29-11-2023
Гость (12:06:33 29-11-2023) сс каких порр роды гробят здоровье?... Еще как гробят
19:52:19 29-11-2023
Гость (12:06:33 29-11-2023) сс каких порр роды гробят здоровье?... изначально так было.
06:41:57 05-12-2023
Гость (12:06:33 29-11-2023) сс каких порр роды гробят здоровье?... С тех пор, как природа их вообще изобрела. Это у нас почему то модно считать, мол роди и все болезни пройдут, но вообще то на этот процесс ресурсы тратятся немалые, что даром не проходит. Ни у одного живого существа. Вы бы зашли на какой-нибудь форум мамочек да почитали, как они перечисляют свои варикозы, диастазы да разрушенные зубы, может чего новенького бы узнали.
17:55:49 29-11-2023
Гость (08:47:50 29-11-2023) Сам пусть и рожает, что в государстве вопрос- делается для э... У них нет пенсии, дети содержат престарелых родителей, потому много и рожают
06:36:57 05-12-2023
Гость (08:47:50 29-11-2023) Сам пусть и рожает, что в государстве вопрос- делается для э... Китайцы не размножаются нынче, у них слишком дорого сейчас детей заводить. Везде, где детям требуется дать не только миску жидкого супа, но и образование, дети обходятся очень дорого.
08:58:17 29-11-2023
Таджикистан и Узбекистан с российскими паспортами - это он имеет ввиду. Байден отдыхает.....
09:05:06 29-11-2023
Сейчас квартира 60кв.м. стоит 10млн. А на большую семью надо 200кв. Это ж сколько млн.? Где их взять?
09:52:56 29-11-2023
- "Преодолеть демографические проблемы невозможно только с помощью денег, считает президент" Господин президент, без денег фокус не получится.
09:53:12 29-11-2023
все комментаторы правы!
10:34:07 29-11-2023
пример бы подал чтоли...
10:34:23 29-11-2023
все идет к тому , чтоб на уровне законе решали - рожать. а то ни как. впихивают, впихивают, а оно не впихивается.
14:06:37 29-11-2023
Гость (10:34:23 29-11-2023) все идет к тому , чтоб на уровне законе решали - рожать. а ... ага, и чтоб раз в год отчитывались - когда родишь. план - по 1 ребенку в год. не выполнил - на нары. Идиллия!..
10:47:06 29-11-2023
Тут на одного денег не хватает при учете роста цен...
11:17:12 29-11-2023
могу ошибаться, но уже в 1960...1970 годах было не много семей с 3 мя и более детьми. В основном 1 - 2... Чем лучше живет молодеж - тем больше им хочется им жить для себя. Да и не дешево это ребенка вырастить. И что то ему дать для старта - чтобы он не залез в ипотеку в с 20 лет до 50ти.... Не надо женщин превращать в свиноматок. Совсем "без детей" не правильно, но 7 - 8 в развитых странах нигде по моему уже не рожают
11:50:06 29-11-2023
гость (11:17:12 29-11-2023) могу ошибаться, но уже в 1960...1970 годах было не много сем... Так 7-8-10 и более - это когда а) рожаешь десять, 7-8 помирают либо в младенчестве, либо чуть позже б) без бесплатных работников не обработать надел, то есть когда львиная доля населения - крестьяне, и общество доиндустриальное в) контрацепция не существует как класс, женщина не может обеспечить себя сама, не то что детей, и т.д. А сейчас-то нафига? Чтобы что? Кто-то наверху был доволен, как стадо множится?
12:55:02 29-11-2023
гость (11:17:12 29-11-2023) могу ошибаться, но уже в 1960...1970 годах было не много сем... В том время было нормой иметь 2-3 ребенка. Сужу по всем знакомым семьям того поколения.
11:21:01 29-11-2023
Смешной
11:32:54 29-11-2023
Он ведёт страну к упадку.
12:53:30 29-11-2023
Гость (11:32:54 29-11-2023) Он ведёт страну к упадку.... Зато тебе подобные ведут прямо к процветанию.
11:51:25 29-11-2023
Смешные они эти инопланетяне, Хлеб у них на деревьях ведать растет, а детей без денег воспитать, думают, возможно.
11:56:07 29-11-2023
Какое двуличие и лицемерие...
13:20:38 29-11-2023
Товарищ Главнокомандующий! Разрешите приступить к выполнению поставленной задачи!
15:40:52 29-11-2023
Гость (13:20:38 29-11-2023) Товарищ Главнокомандующий! Разрешите приступить к выполнению... Закройся в ванной и выполняй:)
13:22:18 29-11-2023
Они в другом мире все живут ,ни одного дельного предложения не прозвучало ,в сегодняшней жизни это просто не возможно ,ну а предложение президента говорит о том ,что Россия и дальше будет вымирать .
15:55:28 29-11-2023
А в Барнауле до сих пор многодетным участки с коммуникациями для ИЖС не предоставили. А руководит в Барнауле Единая Россия. Делаем выводы
19:12:24 29-11-2023
Гость (15:55:28 29-11-2023) А в Барнауле до сих пор многодетным участки с коммуникациями... Многодетные семьи сами не хотят вешать себе на шею дополнительное ярмо с ИЖС, и тем более в нынешнее время с нынешними невразумительно высокими ценам .
19:42:06 29-11-2023
А в Барнауле до сих пор многодетным участки с коммуникациями для ИЖС не предоставили. А руководит в Барнауле Единая Россия. Делаем выводы Ну ну. Поэтому и судятся с администрацией города Барнаула второй десяток лет
16:52:26 29-11-2023
Предлагаю название романа: Как я рожала 8-ых детей или 24 года в декрете. )
16:57:52 29-11-2023
Как дела, как дела? Вот восьмого родила! И теперь, у меня, денег просто... вообще нету)))
17:23:59 29-11-2023
Надо не предлагать, а делать в направлении исполнения предлагаемого, А не так как у нас .Предлагают публично правильно маскируясь под слуг народа, служащих его интересам и чаяниям, а втихаря как саботажники и вредители все во вред стране и народу.
18:40:32 29-11-2023
Строят садики, а работать не кому в них. Результат - место в саду есть, а ребенок дома...Разбираться нужно почему не хотят рожать...
19:01:35 29-11-2023
Удивительная ситуация, но народ лучше вымрет, чем будет что-то делать для хозяев приватизированной страны. Правительство, натурально, на другой планете живёт, всё лозунгами мыслит и имитацией занимается. Сбережение и приумножение народа – это задача РФ, а народ по миллиону в год вымирает. Вот реальный показатель реальных дел партии "Козёл в медвежьей шкуре".
02:43:30 30-11-2023
...она должна стать нормой . Должна , вот главное слово, Та что готовьтесь, будет указ. Аборты запретят, уже скоро. налог за малодетность и бездетность введут ,процентов 30-40 от зарплаты .. Бедные молодые женщины , а может пенсионерам, сделают прибавку за рождение...они всегда выручали
10:47:15 01-12-2023
Ну да, ну да, с зарплатой 24к только и рожать.