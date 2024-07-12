Наказание за вовлечение детей в преступления хотят ужесточить в России
Чаще всего подростков замечают за распространением наркотиков
12 июля 2024, 22:29, ИА Амител
Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/738491
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. В частности, это касается случаев, когда общение с ребенком ведется через интернет, сообщает "Газета.ру".
Депутат Василий Пискарев, который возглавляет комитет Госдумы по безопасности, утверждает, что в России были зафиксированы случаи вовлечения детей, включая учащихся младших классов, в совершение диверсий.
По словам депутата, чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ.
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