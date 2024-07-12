Россиян предупредили о возможных сбоях в работе YouTube
Проблемы могут произойти со скоростью загрузки видео и с его качеством
12 июля 2024, 17:04, ИА Амител
Логотип YouTube / Фото: unsplash.com
"Ростелеком" предупредил о сбоях YouTube в России. Проблемы могут наблюдаться у всех операторов, сообщается на сайте компании.
Причина – неполадки с оборудованием, принадлежащим Google.
Его используют для ускорения загрузки контента, однако в условиях роста обрабатываемого трафика мощности перегружены. При этом "расширить" оборудование возможности нет.
Как итог, это плохо повлияет на скорость загрузки и качество видео.
18:04:22 12-07-2024
Начинается, и виновато конечно оборудование Гугла.