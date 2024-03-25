Накопительный счет чаще всего выбирают люди старше 40 лет

К таким выводам пришли аналитики ВТБ

25 марта 2024, 16:55, ИА Амител

Деньги. Счет в банке. Кредит / Фото: freepik

ВТБ проанализировал спрос на накопительные счета среди клиентов и выяснил, что чаще всего их открывают клиенты в возрасте старше 40 лет. С конца прошлого года клиенты банка открыли более 1,6 млн новых счетов, а сформированный ими портфель составил 676 млрд рублей. Это 10% от общего объема рублевых пассивов банка.

Чаще всего накопительный счет для сбережений выбирают жители Москвы и Московской области (более 436 тыс. счетов), а также Санкт-Петербурга (более 107 тыс. счетов). В топ регионов по количеству открываемых счетов также вошли Свердловская и Иркутская области. Средний "чек" одного счета составляет чуть более 415 тыс. рублей.

Женщин-клиентов немного больше, чем мужчин: 54,5% и 45,5% соответственно. И в основном это люди старшего возраста: от 40 до 50 лет (более 24%), от 50 до 60 лет (более 20%) и старше 65 лет (17% клиентов).

Доходность по накопительному ВТБ-Счету достигает 16% годовых (приветственная ставка для тех, что ранее не открывал такие счета в банке). Либо 18% для клиентов, которые переведут пенсию в ВТБ и получат зачисление по 30.06.2024 (оттого и высокий спрос среди возрастных клиентов).

Подобные предложения есть и у других банков. Например, Сбербанк предлагает накопительный счёт с доходностью до 14% годовых (базовая ставка - 10%, 14% в первые три месяца, если счет открыт впервые).

У Альфа-Банка есть Накопительный Альфа-Счёт: 16% годовых на минимальный остаток за месяц или до 11% годовых на ежедневный остаток.

Россельхозбанк дает ставку до 15,5% годовых по накопительный счёт "Моя копилка" (10,5% базовая ставка плюс до 5% надбавки за покупки по карте "Своя").

А у "Открытия" счет-копилка со ставкой до 15,5%. Процент можно увеличить на 4,5% новым сберегателям и 1% за покупки по карте.

В ВТБ добавили, что в ближайшее время запустят вклад с доходностью, привязанной к уровню ключевой ставки, надбавки по депозитам для зарплатных клиентов и пенсионеров, а также в перспективе – накопительные счета в юанях. В течение трех лет банк удвоит объем рублевых пассивов клиентов – он превысит 11 трлн рублей.