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Налог для богатых предложили увеличить в Госдуме

По мнению автора инициативы, те, кто зарабатывает от двух миллионов в месяц, должны платить больше

29 июня 2023, 15:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов предложил ввести НДФЛ в размере 20% для богатых людей. Об этом сообщает ТАСС.

"Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время ввести налог на сверхдоходы для богатых людей", – сказал депутат. 

Он пояснил, что те, кто зарабатывает от двух миллионов в месяц, должны платить больше. 

Чернышов пояснил, что новые отчисления в бюджет нужно направить на конкретные цели. Два процента – тяжелобольным детям, а три процента – на программу развития периферийных районов муниципалитетов.

Экономика

Комментарии 5

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Гость

16:34:31 29-06-2023

Давно пора ввести налог на сверхприбыль ...Назрело...

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Гость

17:50:18 29-06-2023

Предложил в популистских целях. Вы пишите, когда реально примут закон, а не то, что предлагают. Они там много чего болтают, а конкретных хороших законов не принимают. А если и примут, то не выполняются законы. Например, о курении закон приняли, а в общественных местах все равно курят...

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Гость

22:55:45 29-06-2023

Ещё нужен закон запрещающий вывозить этими сверхбогатыми людьми деньги из страны.

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Гость

00:36:50 30-06-2023

Ну прям очередная серия фильма "Пила". Ну как сам себе руку отпилишь?

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Гость

08:56:30 30-06-2023

У соседа как у Шпака 3 машины, 4 квартиры, коттедж, дача. На выходные либо в Белку гоняет. либо в Эмираты. Зарплата 26 тыщ. Докажи что богат.

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