Налог для богатых предложили увеличить в Госдуме
По мнению автора инициативы, те, кто зарабатывает от двух миллионов в месяц, должны платить больше
29 июня 2023, 15:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов предложил ввести НДФЛ в размере 20% для богатых людей. Об этом сообщает ТАСС.
"Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время ввести налог на сверхдоходы для богатых людей", – сказал депутат.
Он пояснил, что те, кто зарабатывает от двух миллионов в месяц, должны платить больше.
Чернышов пояснил, что новые отчисления в бюджет нужно направить на конкретные цели. Два процента – тяжелобольным детям, а три процента – на программу развития периферийных районов муниципалитетов.
16:34:31 29-06-2023
Давно пора ввести налог на сверхприбыль ...Назрело...
17:50:18 29-06-2023
Предложил в популистских целях. Вы пишите, когда реально примут закон, а не то, что предлагают. Они там много чего болтают, а конкретных хороших законов не принимают. А если и примут, то не выполняются законы. Например, о курении закон приняли, а в общественных местах все равно курят...
22:55:45 29-06-2023
Ещё нужен закон запрещающий вывозить этими сверхбогатыми людьми деньги из страны.
00:36:50 30-06-2023
Ну прям очередная серия фильма "Пила". Ну как сам себе руку отпилишь?
08:56:30 30-06-2023
У соседа как у Шпака 3 машины, 4 квартиры, коттедж, дача. На выходные либо в Белку гоняет. либо в Эмираты. Зарплата 26 тыщ. Докажи что богат.