Налог для богатых предложили увеличить в Госдуме

По мнению автора инициативы, те, кто зарабатывает от двух миллионов в месяц, должны платить больше

29 июня 2023, 15:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов предложил ввести НДФЛ в размере 20% для богатых людей. Об этом сообщает ТАСС.

"Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время ввести налог на сверхдоходы для богатых людей", – сказал депутат.

Он пояснил, что те, кто зарабатывает от двух миллионов в месяц, должны платить больше.

Чернышов пояснил, что новые отчисления в бюджет нужно направить на конкретные цели. Два процента – тяжелобольным детям, а три процента – на программу развития периферийных районов муниципалитетов.