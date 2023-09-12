Налоги, кредиты, инфляция. О каких "народных проблемах" говорил Путин на ВЭФ

Помимо экономики и бизнеса, на экономическом форуме президент обсудил и темы, интересующие простых жителей страны

12 сентября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Он прокомментировал слухи о повышении налогов, рассказал о сдерживании инфляции, обсудил кредиты и другие темы, интересующие жителей страны.

О чем конкретно рассказал глава государства, – читайте в материале amic.ru.

1 Повышение налогов Путин ответил на один из главных для россиян вопросов: "Будут ли поднимать налоги?" "Правительство пока не видит в этом необходимости", – отметил глава государства.

2 Цены на бензин Президент подчеркнул, что правительство РФ занимается вопросом роста цен на бензин. "Были приняты соответствующие решения, но не так давно, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка. Ну правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть", – объяснил Путин. Он отметил, что накануне встретился главой Роснефти Игорем Сечиным. "У него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время", – добавил глава государства.

3 Снижение инфляции Путин подчеркнул, что ЦБ своевременно поднял ставку и правильно это сделал, хотя это и сокращает возможности для кредитования и сдерживает развитие экономики. "Центробанк был вынужден, конечно, поднять ключевую ставку до 12%, в том числе и потому, что инфляция начала немножко подниматься. Сколько у нас сейчас: 5,2% примерно в годовом исчислении. Поэтому ЦБ отреагировал на это, он не мог не отреагировать. Я думаю, что правильно сделал, своевременно", – сказал президент.

4 Курс рубля Президент подчеркнул, что нет непреодолимых проблем по ситуации с курсом рубля, а все факторы – управляемые. "Этот вопрос, который требует своего кропотливого исследования в виде ЦБ и правительства РФ, финансовых властей так называемых, но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы, сложности", – сказал Путин.

5 Уровень кредитования Президент указал, что ключевая ставка ЦБ сдерживает кредитование экономики, но в целом кредитование в стране сейчас находится на достаточно высоком уровне. "Ключевая ставка влияет, конечно, на стоимость денег, на кредиты коммерческих банков, а это, безусловно, сдерживает кредитование экономики, а значит, и рост. Но в целом мы видим, что кредитование находится на достаточно высоком уровне. Это первое. Второе: мы видим опережающий рост потребительских кредитов. Здесь тоже существует набор инструментов, как эти риски купировать", – сказал Путин.

6 Деприватизация Путин заверил, что никакой деприватизации в России не намечается и не будет. "Прокуратура активно работает по направлениям и компаниям, но это не связано с деприватизацией, кошмарить никого не будут", – заверил президент.