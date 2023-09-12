Налоги, кредиты, инфляция. О каких "народных проблемах" говорил Путин на ВЭФ
Помимо экономики и бизнеса, на экономическом форуме президент обсудил и темы, интересующие простых жителей страны
12 сентября 2023, 16:00, ИА Амител
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Он прокомментировал слухи о повышении налогов, рассказал о сдерживании инфляции, обсудил кредиты и другие темы, интересующие жителей страны.
О чем конкретно рассказал глава государства, – читайте в материале amic.ru.
Повышение налогов
Путин ответил на один из главных для россиян вопросов: "Будут ли поднимать налоги?"
"Правительство пока не видит в этом необходимости", – отметил глава государства.
Цены на бензин
Президент подчеркнул, что правительство РФ занимается вопросом роста цен на бензин.
"Были приняты соответствующие решения, но не так давно, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка. Ну правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть", – объяснил Путин.
Он отметил, что накануне встретился главой Роснефти Игорем Сечиным.
"У него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время", – добавил глава государства.
Снижение инфляции
Путин подчеркнул, что ЦБ своевременно поднял ставку и правильно это сделал, хотя это и сокращает возможности для кредитования и сдерживает развитие экономики.
"Центробанк был вынужден, конечно, поднять ключевую ставку до 12%, в том числе и потому, что инфляция начала немножко подниматься. Сколько у нас сейчас: 5,2% примерно в годовом исчислении. Поэтому ЦБ отреагировал на это, он не мог не отреагировать. Я думаю, что правильно сделал, своевременно", – сказал президент.
Курс рубля
Президент подчеркнул, что нет непреодолимых проблем по ситуации с курсом рубля, а все факторы – управляемые.
"Этот вопрос, который требует своего кропотливого исследования в виде ЦБ и правительства РФ, финансовых властей так называемых, но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы, сложности", – сказал Путин.
Уровень кредитования
Президент указал, что ключевая ставка ЦБ сдерживает кредитование экономики, но в целом кредитование в стране сейчас находится на достаточно высоком уровне.
"Ключевая ставка влияет, конечно, на стоимость денег, на кредиты коммерческих банков, а это, безусловно, сдерживает кредитование экономики, а значит, и рост. Но в целом мы видим, что кредитование находится на достаточно высоком уровне. Это первое. Второе: мы видим опережающий рост потребительских кредитов. Здесь тоже существует набор инструментов, как эти риски купировать", – сказал Путин.
Деприватизация
Путин заверил, что никакой деприватизации в России не намечается и не будет.
"Прокуратура активно работает по направлениям и компаниям, но это не связано с деприватизацией, кошмарить никого не будут", – заверил президент.
Традиционные ценности
Повышение престижа материнства и отцовства, работа по укреплению традиционных ценностей – это должно вестись по всем направлениям, заявил Путин.
"При поддержке общественности, средств массовой информации поднимать престиж материнства, отцовства, побуждать людей иметь хорошую здоровую семью, укреплять наши традиционные ценности, в том числе религиозные. Это большой комплекс работ", – сказал президент.
16:48:04 12-09-2023
И правительство и ЦБ сделали всё правильно. Они договорились))) Конечно тяжело народу страны, но ничего, выдержат)))
17:36:10 12-09-2023
23 года одна и та же песня.