Приоритет на век. О чем говорил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме

Свое выступление российский лидер начал с тезиса о том, что "Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь XXI век, с этого мы сходить не будем"

12 сентября 2023, 15:11, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

На пленарном заседании 8-го Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября выступил президент России Владимир Путин. В своей речи глава государства затронул вопросы внешней политики, международных санкций, ситуации в отечественной экономике и развития Дальнего Востока. Главные тезисы выступления российского лидера – в материале amic.ru.

О ситуации в мировой экономике

"За последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали во многом, выстраивали".

По словам президента, "на этом фоне в мире расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому бы то ни было внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам, и таких государств становится все больше".

О развитии Дальнего Востока

Путин отметил, что товарооборот России со странами АТР вырос в 2022 году на 13,7%, а за первое полугодие 2023-го увеличился еще на 18,3%.

"Рассчитываем, что наша торговля с государствами АТР, да и в целом экономические отношения, продолжат развитие. Ведь Россия, наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых, кооперационных связей", – заявил глава государства.

Также Путин напомнил, что с 2022 года на Курильских островах запущен особый преференциальный режим, причем с еще более льготными условиями, чем на территориях опережающего развития с более продолжительным сроком действия льгот.

"Благодаря государственной поддержке дальневосточных проектов подписаны инвестиционные соглашения более чем на 7,7 трлн рублей, из них 3,4 трлн уже вложены. Создано 125 тысяч рабочих мест, начали работу около 700 новых предприятий, в том числе реализуются такие знаковые проекты, как газоперерабатывающий завод, один из крупнейших в мире, и газохимический комплекс в Амурской области, Находкинский завод минеральных удобрений и верфь крупнотоннажного судостроения "Звезда". Осваиваются месторождения меди и других полезных ископаемых – Удоканское, Баимское, Малмыжское", – рассказал Путин.

При этом недра на Дальнем Востоке изучены в среднем всего на 35%, поэтому есть все возможности кратного роста для добывающих отраслей.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости масштабного обновления энергосистемы на Дальнем Востоке, поручил кабмину РФ подготовить соответствующую программу.

Также президент поручил правительству подготовить к 1 марта 2024 года план развития и модернизации авиации на Дальнем Востоке. Пассажиропоток на внутренних авиарейсах на Дальнем Востоке следует увеличить как минимум до 4 млн человек в год к 2030 году.

Путин предложил улучшить условия по дальневосточной ипотеке.

"Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность, <...> а именно поднять верхнюю планку кредита до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 квадратных метров. Таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства своего дома", – заявил российский лидер.

Путин также призвал IT-бизнес уделить внимание киберспорту и отметил, что в ДФО будет организован ежегодный турнир.

В РФ будут построены скоростные автомобильные магистрали через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана, сообщил президент страны.

Международные санкции и последствия

По словам Путина, изъятие зарубежных активов российских бизнесменов и компаний "просто переходит всякие границы", однако на Западе не осознают негативных последствий для самих себя. В то же время наша страна уже заработала в два раза больше, чем заморожено резервов.

США оказывают давление на своих союзников и партнеров, у них нет друзей, Вашингтон руководствуется исключительно своими интересами.

О ситуации в российской экономике

В борьбе с инфляцией ситуацию из-под контроля выпускать нельзя, заявил президент. "Здесь нет хороших и очень хороших решений. Здесь есть сложные решения. Но их нужно принимать своевременно. И Центральный Банк, и правительство до сих пор это делали весьма эффективно", – сказал Путин.

Что касается повышения налогов, то "правительство пока не видит в этом необходимости", заверил президент.

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Ситуацией с ценами на бензин кабмин занимается – есть договоренности с производителями. Правительство должно было своевременно отреагировать на изменения стоимости топлива.

Президент заявил, что спрос на российскую продукцию следует повысить: "Здесь основная задача – сделать наши марки, бренды более узнаваемыми. Необходимо поддержать спрос на отечественную продукцию и услуги, например, с помощью выставок, ярмарок и так далее".