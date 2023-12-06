Налогоплательщики Алтайского края вовремя не заплатили около 1 млрд рублей
Уже на днях на портале госуслуг сумма просроченного имущественного налога отобразится как задолженность
06 декабря 2023, 09:17, ИА Амител
До 1 декабря 2023 года жителям Алтайского края нужно было уплатить имущественный налог. Несколько тысяч человек этого вовремя не сделали. Как сообщают "Вести Алтай", общая сумма задолженности составила около 1 млрд рублей.
Уже на днях на портале госуслуг сумма отобразится как задолженность, а налогоплательщикам будут начислять пени – 1/300 ставки рефинансирования. Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по региону Татьяна Малютина отметила, что после этого неплательщики могут столкнуться с блокировкой счетов и взысканием.
В ведомстве отметили, что многие налогоплательщики вносят плату в декабре, уже после появления задолженности. Однако есть и те, кто не уплачивает налоги, так как не согласен с суммой – таким людям следует обращаться в инспекцию, чтобы разобраться с начислениями.
09:28:17 06-12-2023
И теперь их расстреляют
10:07:37 06-12-2023
и не буду платить.
10:49:02 06-12-2023
гость (10:07:37 06-12-2023) и не буду платить.... Не обольщайтесь. Через год налоговая подаст в суд. У них заблокируют все счета, если их нет ,то перепишут имущество, дачи, машины и проч. Судебные издержки, гос.пошлину тоже с них спишут
10:51:19 06-12-2023
гость (10:07:37 06-12-2023) и не буду платить.... что бы платить налоги на имущество, надо владеть имуществом. а у тебя ничего нет. ты голодранец! (с)
10:22:12 06-12-2023
Буду но позже.отстаньте.
10:42:10 06-12-2023
Ещё бы вовремя налог на Госуслугах отображался, а то только 3 декабря уже с пеней появился.
10:54:59 06-12-2023
21 ноября еще оплатил, ща смотрю они до сих пор в лич. кабенете ИФНС, болтаются на счете с пометкой деньги на счете но не оплачены))))) это как?????
11:47:53 06-12-2023
В следующем году увидите ещё волну банкротств от предпринимателей.....это только начало))Минфин все сделал для уничтожения экономики....
12:23:49 06-12-2023
Ну, против Блинковской эти суммы ни о чём)