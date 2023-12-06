Налогоплательщики Алтайского края вовремя не заплатили около 1 млрд рублей

Уже на днях на портале госуслуг сумма просроченного имущественного налога отобразится как задолженность

06 декабря 2023, 09:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

До 1 декабря 2023 года жителям Алтайского края нужно было уплатить имущественный налог. Несколько тысяч человек этого вовремя не сделали. Как сообщают "Вести Алтай", общая сумма задолженности составила около 1 млрд рублей.

Уже на днях на портале госуслуг сумма отобразится как задолженность, а налогоплательщикам будут начислять пени – 1/300 ставки рефинансирования. Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по региону Татьяна Малютина отметила, что после этого неплательщики могут столкнуться с блокировкой счетов и взысканием.

В ведомстве отметили, что многие налогоплательщики вносят плату в декабре, уже после появления задолженности. Однако есть и те, кто не уплачивает налоги, так как не согласен с суммой – таким людям следует обращаться в инспекцию, чтобы разобраться с начислениями.