НОВОСТИЭкономика

Налогоплательщики Алтайского края вовремя не заплатили около 1 млрд рублей

Уже на днях на портале госуслуг сумма просроченного имущественного налога отобразится как задолженность

06 декабря 2023, 09:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

До 1 декабря 2023 года жителям Алтайского края нужно было уплатить имущественный налог. Несколько тысяч человек этого вовремя не сделали. Как сообщают "Вести Алтай", общая сумма задолженности составила около 1 млрд рублей.

Уже на днях на портале госуслуг сумма отобразится как задолженность, а налогоплательщикам будут начислять пени – 1/300 ставки рефинансирования. Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по региону Татьяна Малютина отметила, что после этого неплательщики могут столкнуться с блокировкой счетов и взысканием.

В ведомстве отметили, что многие налогоплательщики вносят плату в декабре, уже после появления задолженности. Однако есть и те, кто не уплачивает налоги, так как не согласен с суммой – таким людям следует обращаться в инспекцию, чтобы разобраться с начислениями.

Смартфон / Фото: пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю

У жителей Алтайского края остался один день, чтобы найти миллиард и заплатить налоги

С 2 декабря все, кто не заплатил налоги, станут должниками и на начисленную сумму начнут капать пени
НОВОСТИОбщество
Алтайский край налоги

Комментарии 9

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Гость

09:28:17 06-12-2023

И теперь их расстреляют

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гость

10:07:37 06-12-2023

и не буду платить.

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Гость

10:49:02 06-12-2023

гость (10:07:37 06-12-2023) и не буду платить.... Не обольщайтесь. Через год налоговая подаст в суд. У них заблокируют все счета, если их нет ,то перепишут имущество, дачи, машины и проч. Судебные издержки, гос.пошлину тоже с них спишут

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Гость

10:51:19 06-12-2023

гость (10:07:37 06-12-2023) и не буду платить.... что бы платить налоги на имущество, надо владеть имуществом. а у тебя ничего нет. ты голодранец! (с)

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Гость

10:22:12 06-12-2023

Буду но позже.отстаньте.

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Читатель

10:42:10 06-12-2023

Ещё бы вовремя налог на Госуслугах отображался, а то только 3 декабря уже с пеней появился.

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Гость

10:54:59 06-12-2023

21 ноября еще оплатил, ща смотрю они до сих пор в лич. кабенете ИФНС, болтаются на счете с пометкой деньги на счете но не оплачены))))) это как?????

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Злой

11:47:53 06-12-2023

В следующем году увидите ещё волну банкротств от предпринимателей.....это только начало))Минфин все сделал для уничтожения экономики....

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Светлана

12:23:49 06-12-2023

Ну, против Блинковской эти суммы ни о чём)

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