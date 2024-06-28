Налоговая начислила новый долг блогерше Лерчек

Предыдущую сумму она уже уплатила

28 июня 2024, 19:03, ИА Амител

Валерия Чекалина / Фото: Shot

Налоговая служба продолжает начислять блогерше Лерчек долги по результатам проверки. Об этом сообщает Shot.

В мае ей уже доначислили 20 миллионов рублей. Тогда она рассказывала, что все деньги уходят на уплату налогов, которые она теперь отчисляет регулярно. Эту сумму она действительно погасила. Однако теперь ей начислили еще 12 миллионов.

Недавно Лерчек поделилась, что после развода ей пришлось самостоятельно заниматься всеми вопросами, связанными с бизнесом и финансами. Она призналась, что сначала ей было страшно, но теперь она чувствует большую ответственность.

Дом, который семья Чекалиных строила во время брака, теперь выставлен на продажу.