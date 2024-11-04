Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги до 2 декабря
Плату нужно внести по пяти категориям
04 ноября 2024, 21:30, ИА Амител
2 декабря россияне должны заплатить налоги на имущество, банковские вклады, доходы и высокие доходы. Об этом сообщает "КП".
Имущественные налоги включают платежи за недвижимость, землю и транспорт, их ставки зависят от особенностей имущества. Налог на недвижимость рассчитывается по кадастровой стоимости и составляет 0,1% от нее. Земельный налог выше – 0,3%.
Транспортный налог зависит от мощности двигателя автомобиля, ставки определяются регионами и могут быть увеличены в десять раз.
Введен налог на проценты по банковским вкладам. Он начисляется на доход, превышающий миллион рублей и ключевую ставку Центробанка, и не облагает сам капитал. Максимальная ставка Центробанка на 1 декабря – 15%.
Налог на доходы свыше 5 миллионов рублей составляет 15%, для доходов меньше 5 миллионов – 13%. Обычно налоги удерживаются работодателем, самостоятельно платить их не требуется.
22:54:40 04-11-2024
А что за спешка? Так-то финансовый год 1 апреля всегда заканчивался.
09:35:51 05-11-2024
Кхм... (22:54:40 04-11-2024) А что за спешка? Так-то финансовый год 1 апреля всегда закан... В смысле- спешка? Ну вот закончился 2023 финансовый год 1 апреля 2024 года. И до 1 декабря 2024 года должны заплатить налоги за этот 2023 год. Никакой спешки.
11:42:16 05-11-2024
Кхм... (22:54:40 04-11-2024) А что за спешка? Так-то финансовый год 1 апреля всегда закан...
А у меня другой вопрос. Почему в регионах с низкими доходами, такими как Ингушетия, Дагестан Чечня и др. налоговая нагрузка тоже низкая. А у нас, как региона тоже с низким доходом, налоговая нагрузка как у регионов с высокими доходами, и даже выше, чем у многих. Почему мы платим налог с недвижимости по ставке 0.3!!! Тогда как в налоговом кодексе ставка 0.1. И только отдельным пунктом, что может быть повышена до 0.3. В каких случаях может быть повышена? У нас, с низкими доходами, нужно снижать ставку до 0.03, как минимум.
12:15:20 05-11-2024
Гость (11:42:16 05-11-2024) А у меня другой вопрос. Почему в регионах с низкими дохо... Скажите "спасибо" бывшему губеру и нынешнему сенатору Карлину. Благодаря ему у нас и транспортный налог выше чем у новосибирцев. Думы то везде карманные, что города, что края, что выше...
01:23:32 05-11-2024
Банковские проценты есть не более чем та сумма, на которую граждане пытаются снизить убыток от обесценивания вклада в течение срока хранения. С какого же такого "дохода" налог, если учитывать не декларативную,а реальную инфляцию?
Кроме того, даже если принять официальную инфляцию за настоящую, то зачем мудрить с определением величины "навара", которая элементарно равна разнице между банковскими процентами и инфляционными? - вот с этой дельты и надлежит взимать дань, не дробя своевольно "прибыль" от вклада на облагаемую и необлагаемую налогом части!
08:39:20 05-11-2024
Гость (01:23:32 05-11-2024) Банковские проценты есть не более чем та сумма, на которую г...
Серьезные вопросы задаёшь. А не инагент ли ты часом? 🤨
12:42:36 05-11-2024
Гость из будущего (08:39:20 05-11-2024) Серьезные вопросы задаёшь. А не инагент ли ты часом? 🤨... Однозначно.
09:43:56 05-11-2024
Гость (01:23:32 05-11-2024) Банковские проценты есть не более чем та сумма, на которую г... Справедливая мысль.