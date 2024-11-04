Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги до 2 декабря

Плату нужно внести по пяти категориям

04 ноября 2024, 21:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

2 декабря россияне должны заплатить налоги на имущество, банковские вклады, доходы и высокие доходы. Об этом сообщает "КП".

Имущественные налоги включают платежи за недвижимость, землю и транспорт, их ставки зависят от особенностей имущества. Налог на недвижимость рассчитывается по кадастровой стоимости и составляет 0,1% от нее. Земельный налог выше – 0,3%.

Транспортный налог зависит от мощности двигателя автомобиля, ставки определяются регионами и могут быть увеличены в десять раз.

Введен налог на проценты по банковским вкладам. Он начисляется на доход, превышающий миллион рублей и ключевую ставку Центробанка, и не облагает сам капитал. Максимальная ставка Центробанка на 1 декабря – 15%.

Налог на доходы свыше 5 миллионов рублей составляет 15%, для доходов меньше 5 миллионов – 13%. Обычно налоги удерживаются работодателем, самостоятельно платить их не требуется.