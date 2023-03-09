"Намерений нет". Главврач барнаульской больницы опроверг слухи о закрытии роддома

Медики, которые опасаются закрытия родильного отделения, уже написали обращение в приёмную президента

09 марта 2023, 16:23, ИА Амител

Главврач БСМП № 2 Александр Берестенников / Фото: amic.ru

Родильное отделение при краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 Барнаула закрывать не будут. С таким заявлением выступил главный врач медучреждения Александр Берестенников. По его словам, ни у руководства больницы, ни у Минздрава региона никогда не было таких планов.

Ранее о том, что роддом готовят к закрытию, сообщил его коллектив. Медики даже направили обращение в приёмную президента РФ.

"Намерений закрывать родильное отделение на базе Больницы скорой медицинской помощи № 2 у нас никогда не было и не будет. Сегодня даже при низкой рождаемости нам важно сохранить в крае роддома. Сохранить специалистов и их опыт, который возможен у медицинского работника только при постоянной нагрузке", – сообщил Берестенников.

Главврач также ответил на обвинения медиков в том, что администрация больницы якобы хочет завуалировать закрытие роддома под "перепрофилирование в женскую консультацию". По его словам, консультацию действительно хотят создать, но это никак не связано с закрытием роддома.

"Необходимо заботиться о сохранении женского здоровья, создать достойные условия для оказания им помощи, чтобы жительницы региона смогли стать мамами. С этой целью мы направили в Минздрав предложение задействовать часть свободных площадей роддома под женскую консультацию, которая сейчас располагается в приспособленном здании и не соответствует санитарным требованиям. Пока это предложение рассматривается и обсуждается в коллективе больницы", – пояснил руководитель больницы.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что родильное отделение "сохранит свою деятельность в полном объёме".

Об обращении коллектива БСМП № 2 в приёмную президента России стало известно 8 марта. Медики пожаловались, что их "исключили из оказания акушерской помощи". Они также сообщили, что 6 марта встречались с главврачом, но так и не получили внятного ответа, планируют ли закрывать роддом.

Коллектив уже направил обращения к губернатору и в АКЗС, а 18 марта ожидает ответ из приёмной главы государства.