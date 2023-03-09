Персонал барнаульской больницы опасается закрытия роддома

Медики обратились в приёмную президента

09 марта 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Коллектив роддома при краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 Барнаула рассказал о том, что родильное отделение оказалось одним из главных претендентов на закрытие. Их слова приводит телеграм-канал "В курсе 22".

По словам медиков, министр здравоохранения Алтайская края при объединении городской клинической больницы № 11 и горбольницы № 12 обещал, что роддом на базе нового медучреждения сохранится. "Но по факту нас исключили из оказания акушерской помощи. По непонятным для нас причинам скорая помощь "забыла к нам дорогу", – отметили сотрудники.

Медики обращались к губернатору и в краевое Заксобрание, однако их письмо направили в Минздрав, откуда 13 января пришёл ответ, что "в настоящее время вопрос о закрытии роддома Минздравом Алтайского края не рассматривается". Также в январе персонал обращался в приёмную президента РФ, но ответ ожидается только до 18 марта.

"6 марта состоялась встреча с главным врачом. На вопрос, что вы сделали для сохранения родильного дома, ответ не был получен. Теперь администрация решила завуалировать закрытие роддома под новым названием "перепрофилирование в женскую консультацию", – говорится в сообщении.

Медики отметили, что считают решение не реализовывать и не развивать имеющийся потенциал родовспомогательного учреждения в составе многопрофильной больницы "как минимум странным и недальновидным".