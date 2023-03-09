НОВОСТИОбщество

Персонал барнаульской больницы опасается закрытия роддома

Медики обратились в приёмную президента

09 марта 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Коллектив роддома при краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 Барнаула рассказал о том, что родильное отделение оказалось одним из главных претендентов на закрытие. Их слова приводит телеграм-канал "В курсе 22"

По словам медиков, министр здравоохранения Алтайская края при объединении городской клинической больницы № 11 и горбольницы № 12 обещал, что роддом на базе нового медучреждения сохранится. "Но по факту нас исключили из оказания акушерской помощи. По непонятным для нас причинам скорая помощь "забыла к нам дорогу", – отметили сотрудники.

Медики обращались к губернатору и в краевое Заксобрание, однако их письмо направили в Минздрав, откуда 13 января пришёл ответ, что "в настоящее время вопрос о закрытии роддома Минздравом Алтайского края не рассматривается". Также в январе персонал обращался в приёмную президента РФ, но ответ ожидается только до 18 марта.

"6 марта состоялась встреча с главным врачом. На вопрос, что вы сделали для сохранения родильного дома, ответ не был получен. Теперь администрация решила завуалировать закрытие роддома под новым названием "перепрофилирование в женскую консультацию", – говорится в сообщении.

Медики отметили, что считают решение не реализовывать и не развивать имеющийся потенциал родовспомогательного учреждения в составе многопрофильной больницы "как минимум странным и недальновидным". 

Комментарии 15

  • Этот роддом закрыть хотят уже лет 15. все тянут "хвоста за кот"
    09 марта, Гость   Ответить
  • Этот роддом не нужен
    09 марта, Гость   Ответить
  • Властям уже давно не нужна наша медицина, после прихода Томенко стало только хуже, самые нищие медики в Сибири живут а Алтайском крае, так как прожить на ставку не возможно, приходится работать на две ,плюс студенты работают и персонала не хватает, а если озвучить настоящие цифры не хватки кадров, у людей волосы дыбом встанут.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Руководство КГБУЗ "ККБСМП 2" поясняет: "Тенденция к снижению рождаемости прослеживается во всех регионах страны. В Алтайском крае за последние 10 лет она снизилась почти в два раза. С 2017 года прогрессивно снижается количество родов в родильном доме КГБУЗ «ККБСМП2». Так в 2017 году было принято 2218 родов в 2018- 1937 , в 2019г. – 1625, в 2020г.-880, 2021 г -505, 2022-587 родов. Резкому снижению количества родов с 2020 года есть вторая объективная причина. С апреля 2020 года до декабря 2022 года родильный дом выполнял функцию госпиталя для беременных и рожениц с Новой короновирусной инфекцией и ОРВИ. По итогам 2022 года в родильном доме пролечено 1336 беременных и принято 587 родов. Столь низкая нагрузка не способствует повышению профессионализма медицинского персонала.  Этим обеспокоены и врачи родильного дома и руководство больницы.  Остро встал вопрос как сохранить коллектив, как обеспечить персонал родильного дома работой и достойной заработной платой? В связи с этим возникло следующее предложение руководства больницы к коллективу родильного дома. На освободившихся площадях здания родильного дома, на период снижения рождаемости, разместить полноценную женскую консультацию с дневным стационаром для обслуживания всего женского населения прикрепленного к КГБУЗ «ККБСМП2». В настоящее время женская консультация  расположена в приспособленном здании и требует не просто капитального ремонта, а реконструкции для того чтобы соответствовать современным требованиям. С одной стороны позволит укрепить первичное звена здравоохранения с другой - большинству сотрудникам продолжить трудовую деятельность в своей медицинской организации. Качество оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях женскому населению, удовлетворенность пациентов возрастет, особенно в части проведения профилактических осмотров и диспансеризации, за счёт непосредственной близости женской консультации к поликлинике со всеми ее вспомогательными службами (отделением функциональной диагностики, лабораториями, узкими специалистами). Внесенное предложения озвучено как один из возможных вариантов решения сложившейся проблемы. Основанная задача руководства больницы сохранить коллектив, обеспечив их работой в рамках своей медицинской организации. Вопрос о закрытии родильного дома не стоит".
    09 марта, Гость   Ответить
  • "Этот роддом не нужен" Кому не нужен? У нас каждый роддом профилируется на каких либо патологиях беременных. Если у женщины паталогия почек, то во 2й роддом ехать бессмысленно, так как лучшую помощь окажут только в "Моторщиках".
    09 марта, Гость   Ответить
  • Никак гражданочка Молчанова решилась оттяпать все роддома по Алтайскому краю и консолидировать в один
    09 марта, Гость   Ответить
  • 2 гость "Если у женщины патАлогия почек.... " Не Вам судить о маршрутизации пациенток
    09 марта, Гость   Ответить
  • Давно известно, что всех - в Дар!
    09 марта, Гость   Ответить
  • Ну то есть, все делается для того чтобы у рожениц отобрать право выбора учреждения!!!! Тогда какой смысл его давать было изначально? Что за скотский подход? Упаси боже, иметь дело с ДАРом.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Ужасно глупое решение закрывать региональные роддома. Это не просто удар по демографии, не каждый сможет ехать в ДАР - ужасно глупое решение "гарвардских" оптимизаторов! Для города и то не приемлимо , а для края просто преступление сгонять всех рожать в ДАР!
    09 марта, Гость   Ответить
  • Это не просто удар по демографии - да вы что... Не может быть... У нас же так переживают за демографию, так создают условия для повышения рождаемости...
    09 марта, Гость   Ответить
  • Но если роддома закрывают по районам края, а всех рожениц сгоняют рожать в ДАР, даже тех, кому ехать несколько часов пути до Барнаула, и плевать как роженица будет добираться до него, то грех не закрыть в самом городе роддом, ДАР то рядом.
    09 марта, Гость   Ответить
  • плевать как роженица будет добираться до него - Вообще-то и беременная должна там несколько раз показаться и по схеме обследоваться.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Руководство больницы, похоже, заведомо, решило закрыть роддом. И началось это достаточно давно. Когда в других роддомах женщины лежали по 5 человек в палате, в моторщики никого не везли. Создавалась видимость ненужности данного учреждения.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Лежа в дородовом отделение , за две недели до родов во 2 роддоме, при поступлении брати тест на ковид , через неделю началась эпидемия короны,много заражённых,положили с девочкой у обоих тест был отрицательный, привели еще одну к нам в палату тест еще не взяли , она на ходилась с нами в одном помещении, после у нее оказался ковид, и соответственно при следующем тесте и у нас был положительный результат, благополучно спихнули нас в 11 роддом со словами сами притащили эту заразу, персонал ужасный, отношения отвратительное
    09 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров