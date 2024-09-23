Напавшего с молотком на одноклассников ученика школы Балаганска скрутил физрук

Сегодня в учебном заведении пройдет общее родительское собрание

23 сентября 2024, 21:59, ИА Амител

Молоток / Фото: unsplash.com

Избивавшего одноклассников молотком ученика восьмого класса в школе Балаганска остановил учитель физкультуры. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Он отметил, что прибыл для разбирательства во всех обстоятельствах инцидента. Сама школа, по словам Парфенова, небольшая, а потому нападение стало очень резонансным. Сегодня в учебном заведении пройдет общее родительское собрание с участием сотрудников администрации муниципалитета. Областные власти направят в школу психологов для работы с детьми и родителями.

"Один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего", – добавил Парфенов.

Вооруженный ножом и молотком 13-летний подросток напал на одноклассников в школе поселка Балаганск в Иркутской области. Инцидент произошел 23 сентября, в результате три человека получили травмы. Подробнее – в материале amic.ru.