Подростку удалось ранить троих одноклассников

23 сентября 2024, 17:35, ИА Амител

Балаганская СОШ № 1/ Фото: sh1-balagansk-r138.gosweb.gosuslugi.ru

Вооруженный ножом и молотком 13-летний подросток напал на одноклассников в школе поселка Балаганск в Иркутской области. Инцидент произошел 23 сентября, в результате три человека получили травмы. Подробнее – в материале amic.ru.

Что случилось?

Телеграм-канал Shot пишет, что восьмиклассник напал на одноклассников с ножом и молотком в 10:30 23 сентября. В этот момент была перемена, школьники переодевались в раздевалке. Напавший, 13-летний Артем, ворвался в раздевалку и ударил одноклассника по имели Олег по затылку, когда тот завязывал шнурки на кроссовках.

Затем Артем успел нанести еще двум детям незначительные телесные повреждения, пишет Daily Storm. По информации Shot, он ранил двоих парней, когда размахивал молотком. Mash уточняет, что он попал двоим детям по рукам молотком. Всего в раздевалке было пять человек, которые не могли выйти из помещения, потому что напавший подросток заблокировал собой вход.

При этом Mash пишет, что рамок-металлодетекторов, турникетов и даже охранника в школе № 1 не было. Поэтому ребенок смог пронести три молотка в рюкзаке. Гардеробщица на входе ничего подозрительного не заметила.

Нападавшего задержали?

Школьника обезвредил 24-летний учитель физкультуры Александр Бакуров, который услышал крики в раздевалке. Персонал учебного заведения передал ребенка сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет мотивы подростка, сообщили в телеграм-канале ГУ МВД области.

По информации Shot, нападавший находится в больнице с легкими ранениями.

По инциденту возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство двух и более малолетних лиц" и "Халатность".

Что хотел сделать школьник?

Школьник планировал совершить массовое убийство, пишет Shot. Он даже создал телеграм-канал, в котором рассказывал о своих планах. После нападения подросток намеревался совершить суицид. Сделать это ему не дал физрук.

Baza пишет, что школьник, по предварительным данным, выполнял задание в некой онлайн-игре. По словам одной из учениц школы, после нападения Артём рассказал, что ему дали задание напасть на школу и совершить самоубийство.

В каком состоянии пострадавшие?

Один парень получил удар по голове, а двое – по рукам. ГУ МВД региона пишет, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Им была оказана медицинская помощь. Всех после осмотра отпустили домой, сообщает Shot.

Что известно о нападавшем?

В МВД сообщили, что ранее на профилактических учетах школьник не состоял, а в полицию сигналов о его семье не поступало.

Shot пишет, что подросток увлекался японской культурой, любил мангу и аниме. Одноклассники отзывались о нем как о замкнутом и необщительном ребенке. При этом рос он в благополучной полной семье с пятилетним братом. Mash сообщает, что Артема никто не унижал, он был тихим и дружил с двумя парнями.

Семья подростка характеризуется как благополучная, у школьника есть младший брат, ему 5 лет.