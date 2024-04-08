Напавшие на "Крокус" террористы раскрыли имя своего куратора. Видео
Он указал преступникам место атаки и пообещал дать каждому по миллиону рублей
08 апреля 2024, 07:30, ИА Амител
Один из обвиняемых в теракте в "Крокусе" / Кадр: РЕН ТВ
Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" назвали имя своего куратора. Все четверо на допросе сказали о некоем Сайфулло, сообщает "Россия 1".
По словам террористов, именно он завербовал их, указал место атаки, снабдил оружием и дал маршрут отхода. Они должны были сжечь машину и пешком пройти границу с Украиной, а затем направиться в Киев. После преступления Сайфулло обещал гонорар – по миллиону рублей каждому.
Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники напали на беззащитных людей и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек, в том числе 6 детей.
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08:12:42 08-04-2024
Сразу бы сказали, ухи бы все на месте были.
08:43:12 08-04-2024
Ни где не видел версию, как они границу пересекать собирались.
Единственное говорили, что Украинские пограничники готовили проход. Те в свою очередь говорят, что там всё заминировано и через метр автоматчик.
09:35:12 08-04-2024
зачем им рубли в Украине?
09:38:02 08-04-2024
Гость (09:35:12 08-04-2024) зачем им рубли в Украине?... Вы не понимаете, это другое
10:13:19 08-04-2024
Гость (09:35:12 08-04-2024) зачем им рубли в Украине?... У вас привычка цепляться за слова крайне недалёкого человека?
11:07:22 08-04-2024
Гость (09:35:12 08-04-2024) зачем им рубли в Украине?... а вот и эмалированное полушарие отметилось.
кастрюля, НА Украине.
02:30:57 09-04-2024
Элен без ребят (11:07:22 08-04-2024) а вот и эмалированное полушарие отметилось. кастрюля, НА... По правилам русского языка можно говорить и так и так. Это официально подтверждено Институтом русского языка Российской Академии Наук.
Говорить на Украине и никак иначе правильно только в чешском и словацком языке.
А ты сам то кем будешь мил человек, чтобы тут русских людей учить?
09:39:26 08-04-2024
Сайфулло, самое распространенное в Украине имя.
12:04:25 08-04-2024
Гость (09:39:26 08-04-2024) Сайфулло, самое распространенное в Украине имя. ... сайфулло - сашко по- хохляцки. очень распространенное имя среди укропов.
10:08:21 08-04-2024
в криптовалюте?
10:18:14 08-04-2024
Что тут ролики крутить?Мочить заказчиков в сортирах на Банковской и улице Электриков.
11:32:27 08-04-2024
Гость (10:18:14 08-04-2024) Что тут ролики крутить?Мочить заказчиков в сортирах на Банко... Гость, если тебе прикрутить полевой телефон и крутить ручку, то ты тоже назовешь имя Сайфулло.
21:23:59 08-04-2024
Гость (11:32:27 08-04-2024) Гость, если тебе прикрутить полевой телефон и крутить ручку,... И даже в убийстве Кеннеди сознаешься.
11:52:17 08-04-2024
Сайфулло... хм,.. ну м странные имена же у этих укронацистов
12:48:56 08-04-2024
Гость (11:52:17 08-04-2024) Сайфулло... хм,.. ну м странные имена же у этих укронацистов... Так там и Джоны есть, и Войцехи. А сразу после теракта они сами распространили видео, на котором Зеленский своих Сайфуло благодарит за службу. Наверное чтобы русских напугать Сайфулами. Это такие же Сайфулы, которые были у Басаева и Хотаба. Не все тогда погибли в сортирах. У Басаева и Хоттаба и укронацисты были. И даже укронацистки, их ловили. И прибалтийских нацисток снайперш ловили. Они все там дружат