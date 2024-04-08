Напавшие на "Крокус" террористы раскрыли имя своего куратора. Видео

Он указал преступникам место атаки и пообещал дать каждому по миллиону рублей

08 апреля 2024, 07:30, ИА Амител

Один из обвиняемых в теракте в "Крокусе" / Кадр: РЕН ТВ

Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" назвали имя своего куратора. Все четверо на допросе сказали о некоем Сайфулло, сообщает "Россия 1".

По словам террористов, именно он завербовал их, указал место атаки, снабдил оружием и дал маршрут отхода. Они должны были сжечь машину и пешком пройти границу с Украиной, а затем направиться в Киев. После преступления Сайфулло обещал гонорар – по миллиону рублей каждому.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники напали на беззащитных людей и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек, в том числе 6 детей.