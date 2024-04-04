Число погибших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 145

Пострадавшими числятся семь детей, сообщила Мария Львова-Белова

04 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

Число погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" выросло до 145, скончался еще один ребенок.

Всего известно о шести погибших детях и семи пострадавших, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести", – цитирует ее ТАСС.

В конце марта в МЧС Подмосковья сообщали о 144 погибших в результате теракта, на тот момент среди них было 5 детей.