Напавший на учеников в челябинской школе до этого лечился в психбольнице
Молодой человек провел в специальном учреждении два месяца
16 сентября 2024, 17:23, ИА Амител
Коридор больницы / Фото: pxhere.com
Подросток, напавший на одноклассников в одной из школ Челябинска, летом два месяца лечился в психиатрической больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Он два месяца лежал в психушке летом", – рассказал собеседник агентства.
Напомним, что утром 16 сентября 13-летний подросток напал на школьников с молотком в Челябинске. Инцидент произошел на уроке биологии. Пострадали две девочки и мальчик, а также учительница.
Ранее СМИ сообщили, что подросток перед инцидентом опубликовал пост с рассуждениями о нацизме.
17:41:54 16-09-2024
Ну полечат ещё раз и отпустят опять обучаться в школу, без образования ему нельзя. Встречаются такие подростки, что псих больницы от них плачут и просят быстрее забрать. К сожалению всё законодательство на их стороне.
18:15:23 16-09-2024
Ежели кукуха потекла-это все... Психинтенат и точка..
18:27:37 16-09-2024
Ага, счас, после 18, не хочете. Год подержат в изоляции по суду и опять на свободу, это вам не совок. Данный субъект должен быть окружён заботой и любовью окружающих по современному законодательству. А то, не дай бог нанесёте детскую психологическую травму и загубите его взрослую жизнь. Вы просто не представляете современное законодательство.
00:52:51 17-09-2024
ВВП (18:27:37 16-09-2024) Ага, счас, после 18, не хочете. Год подержат в изоляции по с... а вы со своим "не хочете" прямо гений юриспруденции, видимо
00:52:08 17-09-2024
у нас в классе один такой учится, все руки гвоздями и бритвочкой изрезает себе, детей других унижает нормальных, извращенец - рассылает видео ужасные с убийствами и избиениями одноклассникам... никакой управы нет, видимо пока что-то не сделает, так что-ли? ну а чо, детей то в россии дофига, не жалко. Никаких мер по предупреждению и защите нет
12:09:37 17-09-2024
Гость (00:52:08 17-09-2024) у нас в классе один такой учится, все руки гвоздями и бритво... У нас один такой стал предпринимателем, постоянно работает, катается отдыхать. А другой погиб где-то на раёне. Сразу ни про кого ничего не сказать