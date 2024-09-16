Напавший на учеников в челябинской школе до этого лечился в психбольнице

Молодой человек провел в специальном учреждении два месяца

16 сентября 2024, 17:23, ИА Амител

Коридор больницы / Фото: pxhere.com

Подросток, напавший на одноклассников в одной из школ Челябинска, летом два месяца лечился в психиатрической больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Он два месяца лежал в психушке летом", – рассказал собеседник агентства.

Напомним, что утром 16 сентября 13-летний подросток напал на школьников с молотком в Челябинске. Инцидент произошел на уроке биологии. Пострадали две девочки и мальчик, а также учительница.

Ранее СМИ сообщили, что подросток перед инцидентом опубликовал пост с рассуждениями о нацизме.