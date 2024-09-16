Школьник из Челябинска опубликовал пост перед нападением на одноклассников

В нем он порассуждал о роли школы в социальной системе и нацизме

16 сентября 2024, 16:19, ИА Амител

Человек за ноутбуком / Фото: unsplash.com

Подросток, напавший на одноклассников и учительницу в челябинской школе, перед инцидентом опубликовал пост с рассуждениями о нацизме. Об этом сообщает телеканал "360".

Публикация появилась в одной из социальных сетей. Молодой человек написал на своей странице о рабстве, одним из проявлений которого он назвал систему среднего образования.

"Школа создана, чтобы молодые дети становились рабами и чтобы отвлекались от правды нашего правительства. В школах внушают, что хорошо, а что плохо, но на самом деле нет хорошего и плохого. И ада нет", – заявил он.

Кроме того, 13-летний подросток опубликовал пост с упоминанием движения, предлагающего несовершеннолетним инструкции по деструктивным действиям.