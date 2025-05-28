Программу развития загородных оздоровительных лагерей сформируют в Барнауле

Среди актуальных вопросов – установка новых санитарных блоков, благоустройство территорий и развитие спортивной инфраструктуры

28 мая 2025, 13:25, ИА Амител

Фото: barnaul.org

27 мая глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по развитию муниципальных загородных лагерей, в ходе которого посетил новое здание центра отдыха и оздоровления "Каникулы". Об этом сообщили в администрации города.

Директор центра Денис Краснов отметил, что его новое расположение улучшило условия для сотрудников и родителей. Ключевым новшеством организации стала электронная очередь, которая значительно сократила время ожидания.

Основной темой совещания стала реновация семи загородных лагерей, входящих в структуру центра "Каникулы". Как сообщил председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль, за последние годы там провели значительную работу:

"В лагерях было установлено 12 модульных санитарных блоков, полностью заменена внешняя линия электропередачи в лагере "Дружных", оборудованы спортивные площадки с резиновым покрытием в лагерях "Дружных" и "Парус", продолжается работа по обновлению мебели, кухонного оборудования, постельных принадлежностей", – пояснил Муль.

Однако основной проблемой по-прежнему остается высокий износ материально-технической базы лагерей, ведь большинство из них начали работать с 1939 по 1969 год. В 2025-м на ремонт и оснащение из городского бюджета выделили 49,2 млн рублей. Согласно плану, на эти средства установят умывальные зоны в лагерях "Спутник-2" и "Парус", а также модульные санитарные блоки в лагерях "Парус" и "Маяк". В лагере "Медвежонок" сейчас устанавливают модульный медицинский блок. После этого учреждение сможет участвовать в федеральной программе, по которой за счет средств краевого и федерального бюджетов в 2027 году планируется построить два новых жилых корпуса.

Актуальными для оздоровительных лагерей остаются установка новых санитарных блоков, благоустройство территорий и развитие спортивной инфраструктуры. Чтобы полностью модернизировать учреждения, необходимо около 300 млн рублей. Вячеслав Франк поручил комитету по образованию подготовить детальную программу развития каждого лагеря на ближайшие три года.

"Необходимо проработать комплексный план, который включит как текущие необходимые работы, так и перспективные проекты. Важно четко определить приоритеты и этапы развития сети муниципальных загородных лагерей. Все проекты мы оценим и рассмотрим для работы при формировании бюджета", – подчеркнул глава города.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич отметила, что депутаты уделяют большое внимание вопросу безопасного отдыха детей.