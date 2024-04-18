Нарисуй свое счастье. Онлайн-школа алтайской художницы ведет набор на курс обучения

Ученики смогут создавать картины-символы и через творчество познавать себя

18 апреля 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8KRTck

Елена Карлова и ее работа / Фото предоставлено художницей

От всей души, до глубины и с упоением ребенок творит собственный мир. Он счастлив и гармоничен в этом. Согласитесь, повзрослев, нам порой не хватает утраченного детского восторга. Нас захватывают необходимые быт, работа, списки, задачи и ежедневная продуктивность. Но ведь душа в любом возрасте требует радости, смеха и веселья. Чтобы без скромности и стеснения прыгать на батутах, покупать себе необычные подарки, кричать "ух ты!" и все так же заниматься творчеством.

Путь свободы

Алтайская художница-символист Елена Карлова вот уже 15 лет выбирает для себя путь свободы и созерцания. Свою философию художница раскрывает через картины-символы и передает ее ученикам в онлайн-школе.

"Секретный ингредиент счастья – это осознание свободы выбора наших чувств. Оно только в наших руках. Главное, подобрать себе мастера и палитру", – поясняет свое кредо Елена.Подобное творчество полезно по нескольким причинам:

после сеанса рисования уровень стрессового гормона кортизола снижается у большинства участников;

занятия арт-терапией помогают людям облегчить состояние при сильных переживаниях;

созерцание произведений искусства активизирует определенные зоны коры головного мозга и стимулирует выработку гормона дофамина, отвечающего за чувство удовлетворения.

Художественная онлайн-школа Елены Карловой – это пространство, где искусство и психология идут рука об руку. Создание энергокартин раскрывает способности чувствовать мир, видеть его красоту и доброжелательность, осознавать разнообразие его проявлений и принимать свободу.

Задачей Елены было через создание картин-мандал помочь ученикам добраться до своей природной сути. Помочь понять себя, найти свой путь.

И вот уже два года Школа Елены успешно с этим справляется.

Уже более 200 учениц по всему миру создали свои картины вместе с Еленой. Сейчас многие из них воссоздают новые мандалы, придумывают авторские картины, передают знания и обучают технике своих родных и близких.

Самое главное – они становятся вдохновляющим примером. Творчество Елены раскрывает новые возможности каждого, кто открывается перед ним.

Фото с мастер-класса по созданию энергокартин / Фото: Елена Карлова

Нарисуйте собственную радость

Если и у вас появилось желание творить и создавать, желание чего-то неструктурного, расслабленного, яркого, сочного, то занятия в художественной онлайн-школе Елены станут верным выбором.

Прямо сейчас художница ведет набор на курс по созданию картины-символа в древней технике золочения. Старт обучения – 3 мая 2024 года. Участникам будут доступны качественные видеоуроки, которые погрузят в мир свободы и радости. В удобное для вас время вы начнете творить.

Для записи переходите по ссылке: https://karlovaschool.ru/drevo_izobilya?utm_source=dzen&utm_medium=organic&utm_campaign=drevoizobilie .

Картина-символ "Древо Любви и Изобилия" / Фото автора Е. Карловой

ИП Карлова Елена Анатольевна

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