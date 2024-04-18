Нарисуй свое счастье. Онлайн-школа алтайской художницы ведет набор на курс обучения
Ученики смогут создавать картины-символы и через творчество познавать себя
18 апреля 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8KRTck
От всей души, до глубины и с упоением ребенок творит собственный мир. Он счастлив и гармоничен в этом. Согласитесь, повзрослев, нам порой не хватает утраченного детского восторга. Нас захватывают необходимые быт, работа, списки, задачи и ежедневная продуктивность. Но ведь душа в любом возрасте требует радости, смеха и веселья. Чтобы без скромности и стеснения прыгать на батутах, покупать себе необычные подарки, кричать "ух ты!" и все так же заниматься творчеством.
Путь свободы
Алтайская художница-символист Елена Карлова вот уже 15 лет выбирает для себя путь свободы и созерцания. Свою философию художница раскрывает через картины-символы и передает ее ученикам в онлайн-школе.
"Секретный ингредиент счастья – это осознание свободы выбора наших чувств. Оно только в наших руках. Главное, подобрать себе мастера и палитру", – поясняет свое кредо Елена.Подобное творчество полезно по нескольким причинам:
- после сеанса рисования уровень стрессового гормона кортизола снижается у большинства участников;
- занятия арт-терапией помогают людям облегчить состояние при сильных переживаниях;
- созерцание произведений искусства активизирует определенные зоны коры головного мозга и стимулирует выработку гормона дофамина, отвечающего за чувство удовлетворения.
Художественная онлайн-школа Елены Карловой – это пространство, где искусство и психология идут рука об руку. Создание энергокартин раскрывает способности чувствовать мир, видеть его красоту и доброжелательность, осознавать разнообразие его проявлений и принимать свободу.
Задачей Елены было через создание картин-мандал помочь ученикам добраться до своей природной сути. Помочь понять себя, найти свой путь.
И вот уже два года Школа Елены успешно с этим справляется.
Уже более 200 учениц по всему миру создали свои картины вместе с Еленой. Сейчас многие из них воссоздают новые мандалы, придумывают авторские картины, передают знания и обучают технике своих родных и близких.
Самое главное – они становятся вдохновляющим примером. Творчество Елены раскрывает новые возможности каждого, кто открывается перед ним.
Нарисуйте собственную радость
Если и у вас появилось желание творить и создавать, желание чего-то неструктурного, расслабленного, яркого, сочного, то занятия в художественной онлайн-школе Елены станут верным выбором.
Прямо сейчас художница ведет набор на курс по созданию картины-символа в древней технике золочения. Старт обучения – 3 мая 2024 года. Участникам будут доступны качественные видеоуроки, которые погрузят в мир свободы и радости. В удобное для вас время вы начнете творить.
Для записи переходите по ссылке: https://karlovaschool.ru/drevo_izobilya?utm_source=dzen&utm_medium=organic&utm_campaign=drevoizobilie.
ИП Карлова Елена АнатольевнаРеклама
11:36:03 18-04-2024
сколько она платит Амику?
11:57:05 18-04-2024
мама дорогая, цены то хорошие (рука-лица)
12:08:25 18-04-2024
Удивительная ...
12:19:03 18-04-2024
Онлайн? )))) учиться рисовать онлайн? ))) Когда уже порядок наведут в этой сфере обувания.
12:48:09 18-04-2024
Гость (12:19:03 18-04-2024) Онлайн? )))) учиться рисовать онлайн? ))) Когда уже порядок ... никогда наверное
13:16:43 18-04-2024
Интересный бизнес по отниманию денег у яжмамашек, которые ради "развития" на всё подряд готовы.
16:05:59 18-04-2024
Гость (13:16:43 18-04-2024) Интересный бизнес по отниманию денег у яжмамашек, почему - отниманию? они добровольно несут) Вот вопрос куда смотрят мужья что их жены этим занимаются
14:10:28 19-04-2024
Гость (16:05:59 18-04-2024) почему - отниманию? они добровольно несут) Вот вопрос куда смотрят мужья что их жены этим занимаются... Так сейчас бить нельзя...