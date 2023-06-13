Нарколог рассказал об опасных последствиях отравления метанолом

Смертельно опасной дозой для человека является 50-80 мл вещества

13 июня 2023, 09:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал о том, с какими последствиями может столкнуться человек, отравившийся метанолом. Его слова передает РИАМО.

По словам специалиста, тот, кто смог выжить после встречи с опасным веществом, рискует встретить очень серьезные последствия.

Шуров заявил, что эффект от метанола может быть абсолютно непредсказуемым, потому что это очень сильный яд.

Например, при употреблении даже 10 мл метанола есть риск потерять зрение. Смертельной дозой для человека является 50-80 мл вещества.