Отравление суррогатным алкоголем можно распознать по некоторым признакам

07 июня 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

90 жителей нескольких российских регионов, в том числе Самарской, Ульяновской областей и Удмуртии, отравились суррогатным сидром. Из них 32 человека умерли.

В напитке, который пили пострадавшие и жертвы, вместо этанола был крайне опасный метанол. Даже небольшого количества этого вещества хватает, чтобы вызывать серьезные проблемы со здоровьем, а всего 90 граммов – смертельная доза.

Рассказываем, как отличить этанол от метанола и что делать при отравлении последним.

1 Как отличить метанол от этанола Внешне – никак, поскольку этанол и метанол выглядят одинаково. Но способ отличить их друг от друга всё-таки есть. Вещество нужно поджечь. Если оно горит зелёным пламенем, то это метанол, а если синим, то этанол.

2 Быстро ли наступает отравление метанолом Первые признаки отравления метанолом могут проявляться через 12-18 часов после употребления напитка.

3 Признаки отравления метанолом Один из главных признаков отравления суррогатным алкоголем – ухудшение зрения вплоть до слепоты. Этот симптом, как правило, сопровождается тошнотой и нарушением координации.