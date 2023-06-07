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Что делать при отравлении метанолом

Отравление суррогатным алкоголем можно распознать по некоторым признакам

07 июня 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

90 жителей нескольких российских регионов, в том числе Самарской, Ульяновской областей и Удмуртии, отравились суррогатным сидром. Из них 32 человека умерли.

В напитке, который пили пострадавшие и жертвы, вместо этанола был крайне опасный метанол. Даже небольшого количества этого вещества хватает, чтобы вызывать серьезные проблемы со здоровьем, а всего 90 граммов – смертельная доза.

Рассказываем, как отличить этанол от метанола и что делать при отравлении последним.

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Как отличить метанол от этанола

Внешне – никак, поскольку этанол и метанол выглядят одинаково.

Но способ отличить их друг от друга всё-таки есть. Вещество нужно поджечь. Если оно горит зелёным пламенем, то это метанол, а если синим, то этанол.

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Быстро ли наступает отравление метанолом

Первые признаки отравления метанолом могут проявляться через 12-18 часов после употребления напитка.
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Признаки отравления метанолом

Один из главных признаков отравления суррогатным алкоголем – ухудшение зрения вплоть до слепоты.

Этот симптом, как правило, сопровождается тошнотой и нарушением координации.

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Что делать при отравлении метанолом

Как антидот при отравлении метанолом используют этанол – к примеру, водку.

"Организм направит все силы на расщепление этанола, и таким образом всасывание метанола существенно замедлится. Своевременный приём этанола многим спасает жизнь", – объяснил "Известиям" эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов.

Здоровье советы эксперта алкоголь

Комментарии 3

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Гость

17:05:13 07-06-2023

Вещество нужно поджечь. --- Да-да, как поджечь яблочный сидр крепостью 4,7%??? Бензинчиком разбавить?)))

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Гость

17:06:01 07-06-2023

эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов. --- Да эксперт по крепкому алкоголю это дядя Вася тракторист)))

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Гость

20:45:37 07-06-2023

Про пункт № 4 слышал еще в 90-ых, если ни дай Бог попал метанол в организм, то срочно нужно принять водки или спирт т.е. этанол, это вам не шутки!

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