Что делать при отравлении метанолом
Отравление суррогатным алкоголем можно распознать по некоторым признакам
07 июня 2023, 17:00, ИА Амител
90 жителей нескольких российских регионов, в том числе Самарской, Ульяновской областей и Удмуртии, отравились суррогатным сидром. Из них 32 человека умерли.
В напитке, который пили пострадавшие и жертвы, вместо этанола был крайне опасный метанол. Даже небольшого количества этого вещества хватает, чтобы вызывать серьезные проблемы со здоровьем, а всего 90 граммов – смертельная доза.
Рассказываем, как отличить этанол от метанола и что делать при отравлении последним.
Как отличить метанол от этанола
Внешне – никак, поскольку этанол и метанол выглядят одинаково.
Но способ отличить их друг от друга всё-таки есть. Вещество нужно поджечь. Если оно горит зелёным пламенем, то это метанол, а если синим, то этанол.
Быстро ли наступает отравление метанолом
Признаки отравления метанолом
Один из главных признаков отравления суррогатным алкоголем – ухудшение зрения вплоть до слепоты.
Этот симптом, как правило, сопровождается тошнотой и нарушением координации.
Что делать при отравлении метанолом
Как антидот при отравлении метанолом используют этанол – к примеру, водку.
"Организм направит все силы на расщепление этанола, и таким образом всасывание метанола существенно замедлится. Своевременный приём этанола многим спасает жизнь", – объяснил "Известиям" эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов.
17:05:13 07-06-2023
Вещество нужно поджечь. --- Да-да, как поджечь яблочный сидр крепостью 4,7%??? Бензинчиком разбавить?)))
17:06:01 07-06-2023
эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов. --- Да эксперт по крепкому алкоголю это дядя Вася тракторист)))
20:45:37 07-06-2023
Про пункт № 4 слышал еще в 90-ых, если ни дай Бог попал метанол в организм, то срочно нужно принять водки или спирт т.е. этанол, это вам не шутки!