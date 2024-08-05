Врачи посоветовали не затягивать "омолаживающие" диеты

Кратковременная смена рациона может быть не опасна, но длительная повышает риск развития проблем со здоровьем

05 августа 2024, 18:45, ИА Амител

Овощи на гриле / Фото: pxhere.com/ru/photo/610407

Длительный отказ от мяса, молочных продуктов, рыбы и яиц в рамках веганской диеты может привести к дефициту витамина В12 и кальция в организме. Об этом предупредил профессор диетологии Том Сандер из Королевского колледжа Лондона в интервью Daily Mail.

Недавнее исследование ученых из Стэнфордского университета показало, что веганская диета, соблюдаемая в течение двух месяцев, замедляет биологическое старение. Исследователи пришли к выводу, что отказ от продуктов животного происхождения предотвращает негативные изменения в молекулах ДНК, известные как метилирование. А нарушение нормального цикла метилирования повышает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, неврологических расстройств и других заболеваний.

По мнению доктора Сандера, исключение из рациона мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов может вызвать различные проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе. Он объяснил, что двухмесячный период наблюдения недостаточен для точной оценки воздействия веганства на организм.

Кратковременный переход на веганство может быть безопасным, но длительное употребление только растительной пищи приводит к дефициту витамина В12 и кальция. Витамин В12 необходим для работы нервной и кровеносной систем, а его источниками являются молоко, мясо и рыба. Кальций, содержащийся в молочных продуктах, обеспечивает прочность костей и зубов.

Сандерс отметил, что веганская диета действительно может благоприятно влиять на здоровье в среднем возрасте, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Однако пожилым людям и лицам с ослабленным здоровьем не рекомендуется придерживаться такой диеты в течение длительного времени.