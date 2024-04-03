Наркомана, сбившего насмерть девочку в Барнауле, приговорили к трем годам тюрьмы
Прокуратура требовала более жесткого наказания — законность решения проверят в краевом ведомстве
03 апреля 2024, 19:35, ИА Амител
Жителя Новосибирска, который насмерть сбил восьмилетнюю девочку на улице Аванесова в Барнауле, приговорили к 3 годам колонии общего режима и лишили прав. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
Авария произошла в ноябре 2023 года. Мужчина за рулем Toyoya Corolla таксовал и перевозил пассажира. На улице Аванесова он, двигаясь со скоростью около 100 км/час, объехал стоящие перед пешеходным переходом автомобили и сбил второклассницу, которая шла домой с бабушкой со спортивной секции. Девочка получила смертельные травмы, а женщине потребовалась медицинская помощь. По заключению эксперта, водитель страдает от наркомании.
Прокуроры просили суд назначить нарушителю наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Суд выбрал более мягкое решение — 3 года "общего" с лишением прав на 2 года 11 месяцев. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскано 3 млн рублей.
Как отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, прокуратура проверит законность принятого решения.
19:57:58 03-04-2024
Ах целых 3 года? Молодцы!!!
20:06:34 03-04-2024
Не сильно много дали, судьи которые не знают горя
20:33:33 03-04-2024
Стрелкову вон 4 года дали ни за что. А тут- убил наркоман второклассницу, по мнению судей ничего страшного. Через полтора года выйдет по УДО. А через два- снова за руль. До следующей жертвы...
21:23:36 03-04-2024
Позор нашему законодательству! Жизнь отнял у человека у которого вся жизнь впереди (была бы), за воровство более грандиозные сроки дают, таких ездоков в городе тысячи а по факту ставят камеры чтобы собирать миллионы на штрафах, без смены идеологии ничего не поменяется в нашей жизни.
21:39:13 03-04-2024
Сюрреализм в действии. Жизнь ребенка - 3 млн. рублей. Вы чего там курите???
21:47:14 03-04-2024
В на Украину его на передок окопы рыть
09:32:59 04-04-2024
Mark Antoni (21:47:14 03-04-2024) В на Украину его на передок окопы рыть... На передке наркоманы с выгоревшей лампочкой в башке не нужны.
23:24:29 03-04-2024
Бред. У меня знакомому дали 2.6 года + конфискация авто, за повторное задержание в нетрезвом. Никого не сбивал, даже нарушения правил не было. Просто проверка.
02:23:49 04-04-2024
"страдает" от наркомании... Наркоманы, как и алкоголики, не страдают, а наслаждаются своей зависимостью. Страдают другие люди: родственники, близкие, знакомые "страдающего" и как в этом случае совершенно не знакомые люди... Соболезную родным и близким девочки. Таких "страдающих" пожизненно нужно лишать прав, даже если дакажет наркологу, что уже не принимает наркотики. 90% завязавших возвращаются к этому, кто-то через год, кто-то через 10-20 лет...
08:08:42 04-04-2024
Полный бред, убить ребенка и получить всего три года, наше правосудие явно подкупили
08:54:19 04-04-2024
Или ложь, для прикалывания над темным народом, или чей-то родственник. Но в любом случае, наш суд самый гуманный в мире.
10:25:16 04-04-2024
Кто вынес такое решение наркоману -убийце? Вы там сами что "курите"?Убил ребенка, убил жизнь матери и родных! А через 2 года 11 месяцев он получит права и опять кого то убьет!!!
10:29:21 04-04-2024
Ужас. Абсурд какой-то. Вы бы еще наградили его, судьи! Наркоман убивший ребенка, власти капиталистов не угрожает оснований для наказания нет.
12:58:22 04-04-2024
А судьи кто.....??? Судят по личному убеждению и неприкасаемые...... У Бога своя записная книжка на всех!!!
13:03:53 04-04-2024
Это как расценить и интерпретировать?Как показатель истинного отношения к жизни человека нынешней власти?
13:25:28 04-04-2024
наркот убил ребёнка и ему дали три года??? чем именно руководствовались судьи, когда вынесли ТАКОЙ приговор???