Наркомана, сбившего насмерть девочку в Барнауле, приговорили к трем годам тюрьмы

Прокуратура требовала более жесткого наказания — законность решения проверят в краевом ведомстве

03 апреля 2024, 19:35, ИА Амител

Тюремная решетка / Фото: unsplash.com

Жителя Новосибирска, который насмерть сбил восьмилетнюю девочку на улице Аванесова в Барнауле, приговорили к 3 годам колонии общего режима и лишили прав. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Авария произошла в ноябре 2023 года. Мужчина за рулем Toyoya Corolla таксовал и перевозил пассажира. На улице Аванесова он, двигаясь со скоростью около 100 км/час, объехал стоящие перед пешеходным переходом автомобили и сбил второклассницу, которая шла домой с бабушкой со спортивной секции. Девочка получила смертельные травмы, а женщине потребовалась медицинская помощь. По заключению эксперта, водитель страдает от наркомании.

Прокуроры просили суд назначить нарушителю наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Суд выбрал более мягкое решение — 3 года "общего" с лишением прав на 2 года 11 месяцев. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскано 3 млн рублей.

Как отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, прокуратура проверит законность принятого решения.