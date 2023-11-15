В Барнауле прокуратура взяла на контроль дело о сбитой насмерть на переходе девочке
Также ведомство проводит проверку соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели ребенка
15 ноября 2023, 08:45, ИА Амител
Прокуратура Алтайского края взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в котором погибла девочка.
Вечером 14 ноября на улице Аванесова, 77, в Барнауле водитель Toyota Corolla сбил 73-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался, пенсионерка госпитализирована.
"Возбуждено уголовное дело. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования поставлен на контроль", – говорится в сообщении.
Также надзорное ведомство проводит проверку соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели ребенка.
08:56:33 15-11-2023
На ГИБДД изначально даже надежды нет?
09:33:55 15-11-2023
Отправьте гаишников на фронт, за ненадобностью . Всеравно за них тут камеры трудятся
09:38:42 15-11-2023
Нужно стремиться к тому что бы все "нерегулируемые" пешеходные переходы были снабжены кнопочными светофорами!!! Как посчитать, сколько жизней сто́ит оборудовать все пешеходники!?
13:40:43 15-11-2023
Гость (09:38:42 15-11-2023) Нужно стремиться к тому что бы все "нерегулируемые" пешеходн... И камерами на запрещающий сигнал светофора!
10:00:14 15-11-2023
Камер мало. Скрытых патрулей вообще нет в наличии! На дорогах агрессия и неадекваты, но есть дисциплинированные водители. Правда кто соблюдает ПДД как вымирающий вид.
10:55:50 15-11-2023
А причинно- следственная связь такая. Много-много раз жители жаловались на этот переход, что машины даже и не думают пропускать пешеходов.
11:16:22 15-11-2023
Гость (10:55:50 15-11-2023) А причинно- следственная связь такая. Много-много раз жители... Хз, ежедневно там езжу вечером, всегда пешеходов все пропускают
12:38:57 15-11-2023
Гость (11:16:22 15-11-2023) Хз, ежедневно там езжу вечером, всегда пешеходов все пропуск... Всегда? Хм. А это что было?
11:28:35 15-11-2023
Я живу около этого перехода и это не первый случай на нем, но чтобы так жестко.....Там три полосы и в большинстве машины пропускают пешеходов, но не всегда. Чаще бывает, что две полосы остановятся, а по третьей пролетает машина почти тебе по ногам. Но тут он ехал по крайней полосе (слева) откуда пешеходы и переходили дорогу. Т.е. не заметить их он не мог!!!! Как? Как? Похоже он не ехал, а летел! Его унесло после наезда очень далеко + развернуло и отбросило к тротуару справа!!!! Какое горе! Не передать словами. Маленький ангелочек....
12:10:55 15-11-2023
Ну так когда переходишь - оцени обстановку. Если большой поток, ну переждать немного или кто летит со скоростью, их видно, пропустить пусть несутся дальше. Не бросаться под поток машин или подождать, когда конкретно остановятся, глядя водителям в глаза
12:38:36 15-11-2023
Я так делаю. НО! Водители НЕ ХОТЯТ видеть пешеходов на краю пешеходного перехода, летят, закатив свои наглые зенки. И стоять можно очень долго в надежде, что тебе позволят перейти дорогу по пешеходному переходу. Давно пора ужесточать наказания за несоблюдение ПДД. Штрафы, лишение прав (на время, навсегда). Неадекватов за рулем полно!
12:55:40 15-11-2023
Гость (12:10:55 15-11-2023) Ну так когда переходишь - оцени обстановку. Если большой по... Большинство так и делают - внимательно посмотрят, но это днём. А как ночью? Когда машина вылетает буквально внезапно! Гоняют ведь с запредельной скоростью и никакие ГИБДД им не страшны, да и на камеры фиксации тоже.
14:59:20 15-11-2023
Гость (12:55:40 15-11-2023) Большинство так и делают - внимательно посмотрят, но это днё... Ночью и внезапно ? И фар у нее тоже нет и ее не видно ? Или кто-то просто не смотрит, а тупо прется, я ж на пешеходнике иду, все должны остановится, так ?
15:15:32 15-11-2023
Гость (14:59:20 15-11-2023) Ночью и внезапно ? И фар у нее тоже нет и ее не видно ? Или ... Вчера вечером, уже в девятом часу, пока добирался до дома троих особо одаренных видел, едущих без света (ни дневных ходовых, ни габаритов).
15:30:44 15-11-2023
Гость (15:15:32 15-11-2023) Вчера вечером, уже в девятом часу, пока добирался до дома тр... Езжу 20 лет уже каждый день и утром по темноте и вечером до позднего времени. Да, бывает народ без фар ездит, но это бывает крайне редко и то, когда еще сумерки, а не конкретная темнота. Так что свистишь однако.
16:45:44 15-11-2023
Гость (14:59:20 15-11-2023) Ночью и внезапно ? И фар у нее тоже нет и ее не видно ? Или ... Вообще-то да, должны остановиться. Или вы ПДД подзабыли?
17:45:56 15-11-2023
Гость (16:45:44 15-11-2023) Вообще-то да, должны остановиться. Или вы ПДД подзабыли?... Ты это машине весом 2 тонны расскажи, когда она тебя в лепешку размажет, если ты не посмотрев перед ней вылезешь. Машина то железная, она отремонтируется, водила может быть получит пару лет поселения, а ты такая "умная", считающая что все тебе должны, переедешь на Михайловское, навсегда.
18:10:59 15-11-2023
Гость (17:45:56 15-11-2023) Ты это машине весом 2 тонны расскажи, когда она тебя в лепеш... почему-то у нормальных водителей машины останавливается, может это в тебе что не так? Сдай права, пока на поселение не уехал. Тебе это реально грозит.
13:01:35 15-11-2023
Вот часто вижу на Красноармейском перед Вавилоном пеш.переход - едет трамвай, а дальше ему подниматься в гору, значит надо набрать скорость, но люди бросаются прямо под него, потому, что переход. Ну можно же подождать 3 секунды пока он проедет. Но нет, переход есть, значит все тебе должны остановиться. По правилам так, да. Но жизнь свою береги сам, как можешь
13:23:06 15-11-2023
Не пишите чушь! Есть правила и все обязаны им следовать. Согласно пункта 14.2 ПДД РФ: когда перед нерегулируемом пешеходном переходом, транспортные средства, движущиеся в его направлении, снижают скорость или останавливаются, то водители прочих т/с движущихся попутно, обязаны снизить скорость или произвести остановку для предоставления возможности перехода пешеходами проезжей части.
14:31:35 15-11-2023
Гость (13:23:06 15-11-2023) Не пишите чушь! Есть правила и все обязаны им следовать. Сог... Это по правилам, но не всегда все действуют по правилам, так что сам себя береги
15:02:41 15-11-2023
Гость (14:31:35 15-11-2023) Это по правилам, но не всегда все действуют по правилам... Ну трамвай то уж можно пропустить. Это не малолитражка с ТП.
15:01:02 15-11-2023
Гость (13:23:06 15-11-2023) Не пишите чушь! Есть правила и все обязаны им следовать. Сог... В тех же правилах четко написано что пешеход должен убедиться что его пропускают, пункт сама найдешь, мне лень таким тугим разжевывать.
13:26:32 15-11-2023
Встречаю ребёнка со школы на ПП. 95 % детей абсолютно не умеют переходить дорогу. Не смотрят в сторону приближающегося транспорта, идут, не убедившись в безопасности. В телефон залипают, причем верх идиотизма, на ПП доставать телефон и начинать звонить. При этом водители нормально всех пропускают. Есть 5% м...в, которые не пропускают, по неизвестно каким причинам. И вот когда встречаются первые и вторые происходит трагедия. Уважаемые родители, научите детей убеждаться в безопасности перехода. За рулём может быть бухая тварь, которой поровну на ПДД и на вас лично. Повесьте на ребёнка элементы светоотражения. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы избежать подобного
14:16:27 15-11-2023
Гость (13:26:32 15-11-2023) Встречаю ребёнка со школы на ПП. 95 % детей абсолютно не уме... как вы правы. начинать надо с воспитания детей, хотя о чем это я... сколько раз замечал, как беспечно родители с детьми ведут себя при переходе дороги, прям крикнуть хочется и по башке настучать. но что поделать, видимо это естественный отбор, как бы ужасно это не звучало...
15:07:43 15-11-2023
Гость (14:16:27 15-11-2023) как вы правы. начинать надо с воспитания детей, хотя о чем... При мне сбивали девушку на горе. Все остановились на переходе, а одна решила объехать - объехала. Девушка отлетела в сторону, но хоть живая. Не знаю чем, там в итоге дело кончилось. Так водительша еще уверяла, что ничего страшного и она типа врач.
15:13:58 15-11-2023
Гость (15:07:43 15-11-2023) Гость (14:16:27 15-11-2023) как вы правы. начинать н... А у девушки самой где глаза были в этот момент что она под едущую машину вылезла ? Про мозг то ее вообще молчу
15:33:03 15-11-2023
Гость (15:13:58 15-11-2023) Гость (15:07:43 15-11-2023) Гость (14:16:27 15-11-2023... Она с толпой народа переходила. Просто только ее одну задело краем авто. Мозгов чувствуется у вас чуть-чуть. Телефон ее метров на 10 улетел, нормально так задело.
15:37:11 15-11-2023
Гость (15:33:03 15-11-2023) Она с толпой народа переходила. Просто только ее одну задело... Видите, толпа народа безопасность не гарантирует. Только собственная максимальная бдительность.
16:47:32 15-11-2023
Гость (15:13:58 15-11-2023) Гость (15:07:43 15-11-2023) Гость (14:16:27 15-11-2023... Ну вы и циник... Пешеход, чтобы ходить, никаких прав не обязан сдавать. А вот водитель, чтобы рулить - обязан. Так что и спрос В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ с водителя. Не с пешехода!
17:06:10 15-11-2023
Гость (16:47:32 15-11-2023) Ну вы и циник... Пешеход, чтобы ходить, никаких прав не обяз... забудьте эту глупость ради собственной безопасности и никогда не повторяйте больше. За рулём может быть обожранная наркожаба, которой государство за Вас назначит 5 лет поселения, из которых наркожаба отсидит два. А Вы всё.... Как до вас это не доходит-то. Милая, не будет никогда олень или наркожаба о тебе думать - сделай всё возможное, чтобы разминуться с ними.
15:35:59 15-11-2023
Гость (15:07:43 15-11-2023) Гость (14:16:27 15-11-2023) как вы правы. начинать н... ну если ряда три, то нужно убедиться, что все три ряда остановились. Это уже школа жизни. Контроль КАЖДОГО ряда. Эту мысль нужно вбивать в голову каждому, кто выходит на проезжую часть. Не всё тут по ПДД.
16:17:56 15-11-2023
Гость (15:35:59 15-11-2023) Гость (15:07:43 15-11-2023) Гость (14:16:27 15-11-2023... Вы дома тоже из-за угла выглядываете, прежде чем выйти из комнаты?
16:55:51 15-11-2023
Гость (16:17:56 15-11-2023) Вы дома тоже из-за угла выглядываете, прежде чем выйти из ко... Вы если вырубите режим тупой овцы, то поймете, что дома из-за угла и на проезжей части разные вещи. А вот такие мамаши и не в состоянии донести до ребёнка, что надо быть при переходе дороги 100500 раз бдительным.
17:00:32 15-11-2023
Гость (16:55:51 15-11-2023) Вы если вырубите режим тупой овцы, то поймете, что дома из-з... В этом мы и отличаемся. У вас постоянно режим тупой овцы, а у меня - нормального человека.
17:31:03 15-11-2023
Гость (17:00:32 15-11-2023) В этом мы и отличаемся. У вас постоянно режим тупой овцы, а ... Чтож, надеюсь, Ваши дети умнее Вас. Ибо абсолютно ничего Вы не смогли осознать. Но при этом, пожалуйста, все же повторите им, чтоб они были максимально внимательны на ПП. Не надейтесь, что дядя за рулём остановится.
16:59:12 15-11-2023
Гость (16:17:56 15-11-2023) Вы дома тоже из-за угла выглядываете, прежде чем выйти из ко... И кстати, когда дети были маленькие, я открывал двери очень аккуратно, понимая, что могу нанести вред ребёнку. Но Вы яжемать, я подобные рассуждения не для Вас
19:43:50 15-11-2023
Гость (16:59:12 15-11-2023) И кстати, когда дети были маленькие, я открывал двери очень ... К чему это фуфло про яжемать? Я воще-то мужчина. Если очень нужно встречусь.
20:32:15 15-11-2023
Чтож, надеюсь, Ваши дети умнее Вас. Ибо абсолютно ничего Вы не смогли осознать. Но при этом, пожалуйста, все же, повторите им, чтоб они были максимально внимательны на ПП. Не надейтесь, что дядя за рулём остановится.