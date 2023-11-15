Также ведомство проводит проверку соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели ребенка

15 ноября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прокуратура Алтайского края взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в котором погибла девочка.

Вечером 14 ноября на улице Аванесова, 77, в Барнауле водитель Toyota Corolla сбил 73-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался, пенсионерка госпитализирована.

"Возбуждено уголовное дело. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования поставлен на контроль", – говорится в сообщении.

Также надзорное ведомство проводит проверку соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели ребенка.