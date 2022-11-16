«Правильный формат». Что думают о премии «Народный знак качества» алтайские чиновники

Премия «Народный знак качества» стала шансом для людей высказать своё мнение о компаниях Алтайского края. А предприниматели благодаря ей могут узнать, что о них думает население. Об этом рассказали алтайские чиновники перед церемонией награждения 16 ноября.

Без накруток

Представитель губернатора и правительства Алтайского края в региональном Заксобрании Наталья Кувшинова отметила, что премия заслуживает одобрения, потому что она показывает реальное отношение людей к компаниям и приносит пользу бизнесменам.

«Премию вручают не из-за того, что здесь была какая-то накрутка. Она показывает любовь жителей края, а не способность привести ботов или набрать очки каким-то другим техническим способом. Поэтому формат, когда барнаульцы и жители края выбирают лучше торговые сети, санатории, бренды, правильный. Тем, кто не победит, надо сделать выводы, почему не вошли в топ, и это может помочь им где-то скорректировать свою политику», — считает Кувшинова.

Министр ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, который тоже пришёл на награждение победителей, отметил, что народный характер премии — это очень важно, потому что любой бизнес существует в первую очередь для людей, и оценивать работу предпринимателей должны тоже люди.

Церемония вручения премии «Народный знак качества» / Фото: amic.ru

Отношение к человеку

Начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура уверена, что сегодня оценка бизнеса населением очень важна, потому что он работает в условиях перезагрузки экономики. «Народный знак качества» же позволяет дать эту объективную оценку.

«Здесь не только демонстрация экономических достижений и новаций, но и отношения к коллективу, к человеку, что сейчас очень важно. Считаю, что номинация позволит увидеть не только новые предприятия, которые возникли, но и подсветит тех, кто прочно стоит на ногах и вкладывается в экономику региона», — рассказала Надежда Капура.

Напомним, что церемония награждения премии «Народный знак качества» проходит 16 ноября в барнаульском театре драмы. Награды получают победители в 23 номинациях, 18 из них уже известны.