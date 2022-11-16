Когда наградят победителей «Народного знака качества — 2022» и что получат финалисты

Масштабная премия завершится грандиозной церемонией награждения

16 ноября 2022, 12:03

Более двух месяцев бизнес Алтайского края жил в ожидании финала премии «Народный знак качества — 2022», ведь победителем могла стать практически любая компания региона. Лучших из лучших выбирали сами жители (кроме нескольких номинаций, где решение принимал экспертный совет). И в среду, 16 ноября, все награды будут вручены, все аплодисменты сорваны, все напутственные слова топовыми бизнесменами и чиновниками региона сказаны. Как это будет (а будет феерично), расскажем после церемонии. А пока о том, кого же выбрали люди, и что теперь будет с этими компаниями.

Кто победил?

Уже известны (потому что организаторы премии — amic.ru и радио Business FM Барнаул — ничего не скрывали, голосование и его итоги были и остаются открытыми) финалисты 18 номинаций.

Вот эти компании, которых получили больше всего голосов:

  1. «Застройщик года» — «2 Этажа»

  2. «Стройка и ремонт года» — «Знак»

  3. «Торговая сеть года» — «Светофор»

  4. «Автосервис года» — Avtoformula

  5. «Спортивный клуб года» — «Магис Спорт»

  6. «Ресторан года» — Damiani

  7. «Медицинская клиника года» — «Здоровое Поколение»

  8. «Стоматология года» — «Кариб-плюс»

  9. «Салон красоты года» — «Центр европейской косметологии»

  10. «Производитель продуктов питания года» — «Алтайские Закрома»

  11. «Производитель промышленных товаров года» — «Металл Профиль»

  12. «Промышленное предприятие года» — Барнаульский завод механических прессов

  13. «Турфирма года» — YETI

  14. «Торгово-развлекательный центр года» — Galaxy

  15. «Курорт / санаторий года» — «Сосновый бор»

  16. «Университет года» — Алтайский государственный медицинский университет

  17. «Образовательный центр года» — AaPPLE

  18. «Телекоммуникационная компания года» — «ЭР-Телеком Холдинг/Дом Ру и Дом Ру Бизнес»

Итоги голосования ещё в двух номинациях — «Автосалон года» и «Фастфуд года» — были аннулированы. Из-за накруток голосов за несколько компаний установить реального финалиста было просто невозможно.

Победителей в остальных номинациях объявим на церемонии награждения уже через несколько часов. Премию «Народная любовь» получит компания, набравшая в рамках проекта больше всего голосов. «Newsmaker года» выбрала редакция amic.ru, «Мой бизнес года» и «Лучший работодатель года» назовёт радио Business FM Барнаул совместно с экспертным советом. А «Рекламодателя года» определила Медиагруппа FM-Продакшн.

Премия о любви. Зачем компаниям Алтайского края нужно звание «Народный знак качества»

Премия о любви. Зачем компаниям Алтайского края нужно звание «Народный знак качества»

Что получат победители?

Каждый победитель получит фирменную статуэтку на сцене из рук ВИП-гостей (депутаты, руководители предприятий, представители правительства Алтайского края), о них напишут на сайте аmic.ru и расскажут в эфире радио Business FM.

Но главный бонус от победы не измерить поздравлениями, грамотами и кубками. Народная любовь — бесценна. Ведь за каждым лайком стоит реальный человек — клиент, друг, друг друга, который, возможно, уже завтра станет клиентом. Впрочем, и это можно и нужно использовать в своей деятельности: показывать и рассказывать в рекламных и имиджевых целях. И не только победителям, но и тем компаниям, кто вошёл в шорт-лист в своей номинации, ведь за них тоже голосовали.

«Это важный и интересный проект. Мы рады быть в числе номинантов. Особенно ценно, что выбирать будут именно люди», — ещё во время голосования говорил в беседе с amic.ru руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов.

Завод, кстати, вошёл в число победителей.

«Мы очень рады, что в крае теперь есть „Народный знак качества“. Он поможет людям узнать о компаниях, в качестве товаров и услуг которых можно быть уверенным. В то же время это очень хорошая информационная поддержка предпринимателей. „Голоса“ пациентов — лучшая и самая достоверная оценка нашей работы», — тогда же отмечал руководитель стоматологического центра Sirius Виктор Черепанов.

Эта стоматология по итогам голосования попала в топ-10 в своей номинации.

Напомним, компания-победитель вправе использовать логотип проекта в своих маркетинговых, рекламных и других целях, связанных с продвижением продукта/услуги на потребительском рынке, при условии полного соответствия всем техническим характеристикам логотипа (ТМ, цвет, шрифт и др.).

Как проходила премия?

Премия «Народный знак качества» в таком формате проходит в регионе впервые. Amic.ru уже проводил подобный проект — «Лучшая народная компания года» — в 2017 году, но теперь мероприятие стало более масштабным. И цель его — не просто выбрать лучшие компании, а поддержать тех, кто продолжает производить качественный товар и оказывать качественную услугу, несмотря на все экономические сложности.

В 2022 году «Народный знак качества» проходил с 5 сентября по 16 ноября. В нём было два этапа. В первом жители региона номинировали компании: на сайт поступило свыше 7,4 тыс. заявок более чем на 600 организаций. В каждой номинации сформировали шорт-лист из 10 компаний — тех, кого больше всех номинировали. Во втором этапе, с 17 октября по 6 ноября включительно, любой желающий мог проголосовать за одного участника в каждом блоке. И это сделали более 74 тыс. человек. Победителей выбирали на основании принципа большинства голосов.

Коридор возможностей. Как алтайскому бизнесу прорекламировать себя через премию «Народный знак качества»

Коридор возможностей. Как алтайскому бизнесу прорекламировать себя через премию «Народный знак качества»

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