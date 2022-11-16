Более двух месяцев бизнес Алтайского края жил в ожидании финала премии «Народный знак качества — 2022», ведь победителем могла стать практически любая компания региона. Лучших из лучших выбирали сами жители (кроме нескольких номинаций, где решение принимал экспертный совет). И в среду, 16 ноября, все награды будут вручены, все аплодисменты сорваны, все напутственные слова топовыми бизнесменами и чиновниками региона сказаны. Как это будет (а будет феерично), расскажем после церемонии. А пока о том, кого же выбрали люди, и что теперь будет с этими компаниями.

Кто победил?

Уже известны (потому что организаторы премии — amic.ru и радио Business FM Барнаул — ничего не скрывали, голосование и его итоги были и остаются открытыми) финалисты 18 номинаций.

Вот эти компании, которых получили больше всего голосов:

«Застройщик года» — «2 Этажа» «Стройка и ремонт года» — «Знак» «Торговая сеть года» — «Светофор» «Автосервис года» — Avtoformula «Спортивный клуб года» — «Магис Спорт» «Ресторан года» — Damiani «Медицинская клиника года» — «Здоровое Поколение» «Стоматология года» — «Кариб-плюс» «Салон красоты года» — «Центр европейской косметологии» «Производитель продуктов питания года» — «Алтайские Закрома» «Производитель промышленных товаров года» — «Металл Профиль» «Промышленное предприятие года» — Барнаульский завод механических прессов «Турфирма года» — YETI «Торгово-развлекательный центр года» — Galaxy «Курорт / санаторий года» — «Сосновый бор» «Университет года» — Алтайский государственный медицинский университет «Образовательный центр года» — AaPPLE «Телекоммуникационная компания года» — «ЭР-Телеком Холдинг/Дом Ру и Дом Ру Бизнес»

Итоги голосования ещё в двух номинациях — «Автосалон года» и «Фастфуд года» — были аннулированы. Из-за накруток голосов за несколько компаний установить реального финалиста было просто невозможно.

Победителей в остальных номинациях объявим на церемонии награждения уже через несколько часов. Премию «Народная любовь» получит компания, набравшая в рамках проекта больше всего голосов. «Newsmaker года» выбрала редакция amic.ru, «Мой бизнес года» и «Лучший работодатель года» назовёт радио Business FM Барнаул совместно с экспертным советом. А «Рекламодателя года» определила Медиагруппа FM-Продакшн.

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Народный знак качества Премия о любви. Зачем компаниям Алтайского края нужно звание «Народный знак качества»

Что получат победители?

Каждый победитель получит фирменную статуэтку на сцене из рук ВИП-гостей (депутаты, руководители предприятий, представители правительства Алтайского края), о них напишут на сайте аmic.ru и расскажут в эфире радио Business FM.

Но главный бонус от победы не измерить поздравлениями, грамотами и кубками. Народная любовь — бесценна. Ведь за каждым лайком стоит реальный человек — клиент, друг, друг друга, который, возможно, уже завтра станет клиентом. Впрочем, и это можно и нужно использовать в своей деятельности: показывать и рассказывать в рекламных и имиджевых целях. И не только победителям, но и тем компаниям, кто вошёл в шорт-лист в своей номинации, ведь за них тоже голосовали.

«Это важный и интересный проект. Мы рады быть в числе номинантов. Особенно ценно, что выбирать будут именно люди», — ещё во время голосования говорил в беседе с amic.ru руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов.

Завод, кстати, вошёл в число победителей.

«Мы очень рады, что в крае теперь есть „Народный знак качества“. Он поможет людям узнать о компаниях, в качестве товаров и услуг которых можно быть уверенным. В то же время это очень хорошая информационная поддержка предпринимателей. „Голоса“ пациентов — лучшая и самая достоверная оценка нашей работы», — тогда же отмечал руководитель стоматологического центра Sirius Виктор Черепанов.

Эта стоматология по итогам голосования попала в топ-10 в своей номинации.

Напомним, компания-победитель вправе использовать логотип проекта в своих маркетинговых, рекламных и других целях, связанных с продвижением продукта/услуги на потребительском рынке, при условии полного соответствия всем техническим характеристикам логотипа (ТМ, цвет, шрифт и др.).

Как проходила премия?

Премия «Народный знак качества» в таком формате проходит в регионе впервые. Amic.ru уже проводил подобный проект — «Лучшая народная компания года» — в 2017 году, но теперь мероприятие стало более масштабным. И цель его — не просто выбрать лучшие компании, а поддержать тех, кто продолжает производить качественный товар и оказывать качественную услугу, несмотря на все экономические сложности.

В 2022 году «Народный знак качества» проходил с 5 сентября по 16 ноября. В нём было два этапа. В первом жители региона номинировали компании: на сайт поступило свыше 7,4 тыс. заявок более чем на 600 организаций. В каждой номинации сформировали шорт-лист из 10 компаний — тех, кого больше всех номинировали. Во втором этапе, с 17 октября по 6 ноября включительно, любой желающий мог проголосовать за одного участника в каждом блоке. И это сделали более 74 тыс. человек. Победителей выбирали на основании принципа большинства голосов.