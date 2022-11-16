Выбор активных. Зачем нужна премия «Народный знак качества»?

Торжественное вручение премии «Народный знак качества» проходит в среду, 16 ноября, в барнаульском театре драмы. Её гости перед началом мероприятия рассказали amic.ru, чем полезна эта награда и почему она нужна как бизнесу, так и обычным людям.

Народный выбор

Победителей премии «Народный знак качества» определяли обычные люди путём интернет-голосования на сайте. Глава исполкома алтайского Народного фронта Сергей Войтюк подчеркнул, что премия «Народный знак качества» даёт им возможность выбрать лучшие компании по своему субъективному мнению. По его словам, это делает премию по-настоящему народной.

«Основная задача — выявить народные предпочтения. Голосуют самые активные потребители. Это тоже форма социальной, гражданской активности. Социум, который активно себя ведёт и предпочитает делать свой выбор, получает возможность проголосовать», — отметил Войтюк.

Движение вверх

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Владимир Семёнов отмечает, что премия полезна и для бизнесменов. По его словам, она заставляет их становиться лучше.

«Это шикарная идея, люди должны знать своих героев. Премия ко многому обязывает, а те, кто не стал победителем, всё равно включаются в соревновательный процесс. Мы понимаем, что любое соревнование — тем более в среде предпринимательства — это очень здорово, потому что приводит к новым вершинам не только с точки зрения качества, но и расширения сервиса. Компании становятся всё лучше. Пределов совершенства нет, и подобные мероприятия стимулируют движение вверх», — объяснил Владимир Семёнов.

Церемония вручения премии «Народный знак качества» / Фото: amic.ru

О том же говорит и президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич. По её словам, глядя на успехи других, предприниматель спросит: «А чем я хуже?» и будет повышать планку. Кроме того, благодаря премии организации узнают, что «не зря работают», а также получают необходимую обратную связь от клиентов.

«Премия важна для ориентированных на клиентов компаний. Подобные мероприятия помогают им убедиться, что они идут в правильном направлении. Для всех остальных это история про конкуренцию. Подобные программы и конкурсы нужны, чтобы самим себе повышать планку. Для населения это возможность познакомиться с компаниями. Поэтому хорошо, что такие конкурсы оцениваются в первую очередь обычными гражданами, а не каким-то профессиональным жюри. Это, скорее, такое: «Я там был, мне понравилось, меня зацепило, не зацепило. Это более честно, чем если бы компания оценивалась отдельными людьми субъективно, по конкретным параметрам», — отметила Александра Томашевич.

Напомним, что всего в конкурсе было 18 основных номинаций. Победители уже известны, их можно посмотреть здесь. Победителей специальных номинаций объявят на церемонии награждения 16 ноября.

Новости

Народный знак качества Премия о любви. Зачем компаниям Алтайского края нужно звание «Народный знак качества»