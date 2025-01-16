Народный артист России Олег Погудин представит в Барнауле программу "Избранное"

Концерт выдающегося артиста с бессмертным и всегда актуальным репертуаром

16 января 2025, 15:40, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 17 февраля 2025 года народный артист России Олег Погудин представит программу "Избранное", в которой прозвучат самые дорогие и любимые слушателями романсы, танго, лирические песни, давно ставшие отечественной классикой.

Концерт пройдет в сопровождении уникального инструментального ансамбля Театра романса Олега Погудина, в состав которого входят известные санкт-петербургские музыканты.