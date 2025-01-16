Народный артист России Олег Погудин представит в Барнауле программу "Избранное"
Концерт выдающегося артиста с бессмертным и всегда актуальным репертуаром
16 января 2025, 15:40, ИА Амител
В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 17 февраля 2025 года народный артист России Олег Погудин представит программу "Избранное", в которой прозвучат самые дорогие и любимые слушателями романсы, танго, лирические песни, давно ставшие отечественной классикой.
Концерт пройдет в сопровождении уникального инструментального ансамбля Театра романса Олега Погудина, в состав которого входят известные санкт-петербургские музыканты.
"Выдающийся мастер камерной музыкальной сцены, народный артист России Олег Погудин является ведущим отечественным исполнителем в жанре романса и лирической песни на протяжении трех десятилетий. Еще в 1999 году ему была вручена Царскосельская художественная премия с формулировкой "За постижение души русского романса", а в марте 2023 года за создание концертов-спектаклей "Золотой век" и "Серебряный век", основой которых стал русский классический и русский городской романс, Олег Погудин был удостоен всероссийской литературной премии имени Андрея Дементьева", – рассказали организаторы.
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