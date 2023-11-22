"Народный знак качества – 2023": что говорят о масштабной премии алтайские СМИ

В этом году свой выбор сделали 13 тысяч человек, которые голосовали за лучших из 400 компаний

22 ноября 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

21 ноября в Барнауле в Алтайском государственном музыкальном театре прошла ежегодная церемония вручения премии "Народный знак качества". В этот вечер там награждали и поздравляли 20 компаний Алтайского края, которые жители региона назвали лучшими среди сотен других. Рассказываем, что пишут о нем региональные СМИ.

"Катунь 24" в дневном выпуске новостей отметила, что в этом году свой выбор сделали 13 тысяч человек, которые выбирали лучших из 400 компаний. Журналисты отметили, что почетным гостем стал губернатор Виктор Томенко, который со сцены поздравил победителей и финалистов.

"Толк" в своем репортаже отметил торжественную обстановку, в которой прошло мероприятие. По оценке журналистов, оно смогло объединить не только крупные фирмы, но и маленькие ИП.

"Алтайская правда" также отметила слова губернатора Томенко, который высоко оценил вклад предпринимателей в развитие Алтая. Он подчеркнул, что конкурс действительно народный и от этого победа в нем особенно ценна.

"Атмосфера" также рассказала об итогах конкурса, организованного amic.ru и Business FM Барнаул, отметив, что во вручении приняли участие не только партнеры, но и политики и чиновники Алтайского края.