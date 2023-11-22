Почти как "Оскар". Чем запомнилась церемония премии "Народный знак качества – 2023"

В этом году имена победителей премии "Народный знак качества" стали известны только во время самой церемонии

22 ноября 2023, 10:22, ИА Амител

Масштабно, интригующе, захватывающе – так оценили гости ежегодную церемонию вручения премии "Народный знак качества", которая прошла в Барнауле 21 ноября. В этот вечер в Алтайском государственном музыкальном театре награждали и поздравляли 20 компаний Алтайского края, которые жители региона назвали лучшими среди сотен других. В числе победителей как крупнейшие компании с историей, так и совсем молодые, но успевшие завоевать доверие клиентов. Кстати, в этом году имена победителей премии "Народный знак качества" стали известны только во время самой церемонии. Никто из трех финалистов – а всего было 15 открытых номинаций – не знал, кто в итоге получит награду. Как все происходило и с какими эмоциями выходили представители бизнеса на сцену – в нашем материале.

В Алтайском государственном музыкальном театре в этот морозный вечер было по-настоящему жарко: уже на входе гостей завораживала виртуозная прекрасная скрипачка.

Работало множество фотозон: брендированные зоны премии "Народный знак качества" и фотозоны от партнеров мероприятия – "селфи-зеркало" от салона "Твой Тай", посмотрев в которое можно было практически моментально получить свое фото, интерактивная зона от "Жилищной инициативы", а на память после фотосессий с девушками в красном от Альфа-Банка гостям выдавали магнит с их изображением.

Здесь же можно было порисовать на холсте, погрузиться в виртуальную реальность, научиться писать иероглифы и, конечно, перекусить.

Фееричным приглашением на саму церемонию награждения победителей стала сцена из культового произведения "Призрак оперы". Чувственная, волнующая, загадочная.

И это соответствовало сути премии: ведь в этом году имена победителей держали в секрете. И назвали только во время церемонии награждения.

Гости на праздник стали собираться с 16 часов. Дамы – в красивых нарядах и украшениях, мужчины – в строгих костюмах. На площадке царили элегантность, стиль и интрига. Почти как "Оскар", отметил директор алтайского филиала "ВСК" Николай Зюзин.

"Я на этом мероприятии второй раз и вижу, как развивается конкурс. Сегодня тут очень много интересных людей: и бизнес, и исполнительная власть, и депутаты. Очень хорошо, что есть такая премия. Это самая лучшая оценка работы бизнеса: важно, когда люди замечают то, что ты делаешь, и положительно это оценивают", – сказал депутат краевого Заксобрания от ЛДПР Сергей Булаев.

Почетным гостем церемонии стал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона подчеркнул, что премия "Народный знак качества" является действительно народной, так как здесь потребители голосуют именно за тех, кого любят и ценят. Также он отметил, что конкурс набирает силу и что ему близок девиз премии: "Вместе выбираем лучших".

"И вот общественное мнение! Пружина чести, наш кумир! И вот на чем вертится мир!" – процитировал губернатор со сцены строки из поэмы Пушкина "Евгений Онегин". А также отметил, что бизнесмены помогают делать Алтайский край "лучше, богаче и красивее" – в правительстве региона это видят и тоже стараются по мере возможностей поддерживать предпринимателей. Например, "в самое ближайшее время по индивидуальной программе социально-экономического развития края выплатим примерно около 400 млн рублей где-то 250 представителям малого и среднего предпринимательства, компенсировав им часть расходов по приобретению нового оборудования", – сообщил Виктор Томенко.

"Хочу выразить признание и восхищение каждому, кто достигает успехов, появляется в числе лауреатов, в том числе и данного конкурса, работает над личностным ростом, над тем, чтобы внутри коллектива был хороший рабочий климат, работает над повышением эффективности производства, дела, своей сферы деятельности. Это возможно, если ты этим живешь и думаешь об этом постоянно", – сказал губернатор.

Он поблагодарил организаторов и своих коллег из правительства за то, что те совместно уже не первый год отмечают лучших из лучших. "Это очень правильные действия. Мы все люди и нам важна эмоциональная составляющая, это народная оценка, признание разных органов власти и руководства дает прекрасный стимул, чтобы двигаться дальше".

Кто еще был почетным гостем праздника:

Генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов.

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

Руководитель академии спорта Алтай, депутат Барнаульской городской Думы Анна Галицкая.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Александровна Буевич.

Генеральный директор Альбион Моторс Елена Марисина.

Председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева.

Заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына.

Президент Федерации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов.

Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

Директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков.

Региональный управляющий Операционного Офиса Алтайского филиала "Альфа-банка" Ирина Бубенко.

Ректор ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" Андрей Марков.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, начальник управления строительства и территориального планирования Игорь Спивак.



А конкурс действительно растет. Так, например, по результатам первого этапа всего на премию номинировали 496 компаний. И это примерно на 20% больше, чем в 2022 году, сообщила директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн и руководитель премии "Народный знак качества" Татьяна Бондарева.

"Жители края были очень активны. А мы были рады, что эти компании – как очень известные федеральные бренды, так и местные компании, которые не так давно на рынке работают. Но, согласно правилам премии, во второй этап могли пройти только по десять компаний в каждой номинации – это уже 150 брендов. Только они боролись за звание самого лучшего", – объяснила она.

"Мы все видим, как растет престиж этого конкурса. И по составу участников, и публике, которая пришла на церемонию награждения. Эта премия дает возможность почувствовать настоящее отношение людей к твоей работе. Ведь, как правило, тот, кто доволен – молчит. А недовольные, даже если их всего 3-5%, кричат настолько громко, что кажется, что их большинство. "Народный знак качества" позволяет почувствовать истинную народную любовь", – отметил президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов.

Это же отметил и председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов: "Народное признание – самая главная оценка, которую ждет не только политик, но и любой человек дела. И очень здорово, что организаторы проводят такое мероприятие уже в третий раз. Я надеюсь, что оно проживет еще долго и будет расширяться. Мы с вами каждый день являемся потребителями товаров и услуг. И у нас не всегда есть возможность сказать спасибо тем, кто помогает жить в комфорте. Так вот сегодня – то самое золотое время, когда мы наконец можем выразить свою благодарность".

Задача премии – объединить бизнес и конкретного потребителя, подчеркнула главный редактор amic.ru Елена Пацар: "Нам показалось, что после пандемии, сложных времен надо сделать шаг навстречу друг другу и понять, что не так делают бизнес и потребители. Мы растем, конкурс становится более масштабным и глубоким. Для нас он ставит более профессиональные цели, а для бизнеса это серьезный вызов. Цель заключается в том, что бизнес может заглянуть вглубь самого себя, понять, что работает хорошо и что плохо, вовремя стать ближе к потребителю, исправить ошибки, улучшить что-то".

"Сегодня, безусловно, победит сильнейший, но и те, кто был номинирован на этот конкурс, но не прошел в финал, уже доказали, что достойно работают", – отметил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства Александр Евстигнеев.

Семь компаний из двадцати стали победителями премии "Народный знак качества" второй раз подряд. Народная любовь такая – уж если повезло, то везет по полной, главное – не разочаровать тех, кого покорили. Впрочем, сами предприниматели тоже подчеркивают: такое доверие клиентов требует особой ответственности и еще большей самоотдачи. А само голосование вызывало просто шквал эмоций внутри номинированных коллективов.

"Наш коллектив уже неделю не спит, не ест, гадает, кто выиграет, – рассказал руководитель сети клиник "Здоровое поколение" Владимир Николаев. – Очень хочу поблагодарить организаторов конкурса. Премия развивается, это видно, заметно расширился и охват премии. Отдельные слова благодарности – софиналистам: очень почетно быть в числе таких именитых коллег. Но самые горячая благодарность – нашим пациентам, тем, кто за нас голосовал".Слова благодарности в адрес жителей края, которые отдали свои голоса за любимую компанию, звучали со сцены больше двух часов – столько времени длилась церемония. Но не только торжественные речи развлекали гостей. Были танцы и постановки.

Всего номинаций было 19. Открытых – 15, четыре – специальных, которые учредили организаторы, а еще одна – от партнера. Казалось бы, зачем так много. Но каждая из этих номинаций очень важна. Об этом сказал и министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

"Есть такое выражение – все профессии важны, все профессии нужны. Это же самое можно сказать и по поводу номинаций этой премии. Трудно выбрать из списка почти 20 номинаций те, которые будут наиболее значимы, потому что убери одну – и экономика будет уже не гармоничной. Поэтому должны присутствовать все. Хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия за то, что собрали всех в этом зале, потому что очень важно показывать лидерам то, что они должны быть примером для всех остальных. Иначе развитие замедлится".

Ну а после церемонии награждения был фуршет. А еще – конкурсы и розыгрыши призов от партнеров премии "Народный знак качества". В следующий раз премия пройдет через год, и организаторы обещают, что она будет еще масштабнее, зрелищнее и интереснее.

Автодилер года – "Союз-Авто". Автосалон года – DAna Motors ("Дана Моторс"). Автосервис года – Avtoformula ("Автоформула"). Застройщик года – "Два этажа". Медцентр года – "Здоровое поколение". Образовательный центр года – Алтайский государственный медицинский университет. Производитель продуктов питания года – "Логовская сыроварня". Производитель промышленных товаров года – FOGEL ("Фогель"). Ресторан и кафе года – Damiani ("Дамиани"). Спортивный клуб года – МетроFitness ("МетроФитнес"). Стройка и ремонт года – "Алтайский Малярный Центр". Торговая сеть года – "Светофор". ТРЦ года – ТРЦ Galaxy ("Гэлакси"). Фастфуд и доставка года – "Грильница". Сервис и услуги года – "ВСК".

Еще четыре номинации были закрытыми:

"Ньюсмейкером года" стали сразу две компании – "Росводоканал Барнаул" и "Лесная холдинговая компания "Алтайлес". В этой номинации победителей выбирала редакция.

"Персоной Business FM* Барнаул" назвали генерального директора АО "Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик" Михаила Дырова. Его выбирали другие предприниматели. Кто и как именно – читайте тут.

"Рекламодатель года" – группа компаний Автоцентр АНТ, которая активнее всего размещала рекламную информацию на площадках Медиагруппы FM-Продакшн.

Звание "Народная любовь года" получает тот, кто набрал больше всего голосов в свою поддержку. Это магазин низких цен "Светофор".

И одна специальная номинация:

Победителя в ней выбирал генеральный партнер "Народного знака качества" – "Жилищная инициатива". И спецноминацию получил ресторан "Бирдок".

Подробнее, как прошла церемония награждения и что по этому поводу думают сами участники, а также гости мероприятия, читайте в нашей трансляции.