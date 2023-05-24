Пока нет единого законодательства, регулирующего наказание за нарушение закона о тишине

24 мая 2023, 14:30, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Многие не понаслышке знают о том, как неприятно засыпать под громкую музыку соседей, решивших в час ночи устроить дискотеку. Такими же невыносимыми, как показывает практика, могут быть звуки дрели, доносящиеся из другой квартиры рано утром или днём – к примеру, когда пытаешься убаюкать маленького ребёнка.

В общем, нарушение соседями режима тишины, как правило, вызывает сплошную досаду. И если ночью можно вызвать полицейских и нарушителя покоя оштрафуют, то с днём – множество нюансов.

Чтобы урегулировать их, в России предлагают ввести штраф за нарушение тишины в дневное время, говорится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева. Об этом – в материале amic.ru.

1 Для начала, что вообще считается шумом? С юридической точки зрения шумом являются абсолютно любые звуки громче максимально допустимого уровня. Днём это 55 дБА (показатель уровня звука), а ночью – меньше, 45 дБА, следует из раздела VI СанПиН 2.1.2.2645-10.

2 Понятно. Сравним, чему равны 45 дБА? 45 дБА – это средняя громкость человеческой речи (и не только). Занятный факт: шум примерно такого же уровня создают вода, текущая из крана, едущий автомобиль (если, конечно, водитель не гонщик), работающий советский холодильник или стиральная машина. Так что любой человек в спокойном состоянии – в какой-то степени холодильник (шутка от amic.ru. – прим. ред.). И сразу добавим: очень сильным шумом считаются звуки, превышающие по громкости 80 дБА. А к крайне шумным – свыше 100 дБА. Настолько громкими могут быть, к примеру, раскаты грома, визг работающей бензопилы и музыка в исполнении оркестра. Теперь же перейдём к инициативе о введении штрафов за нарушение тишины днём.

3 Почему и на сколько за нарушение тишины днём предлагают штрафовать? Авторы этой инициативы считают, что появление штрафов позволит обеспечить тишину для граждан, которые днём находятся дома. Допустим, тех, кто работает на удалёнке (это стало особенно актуально во время пандемии коронавируса и локдауна). Идею, подчеркнём, поддержали в Госдуме, а также главы некоторых регионов. Правда, как считают эксперты, новые ограничения следует вводить аккуратно, чтобы "не нарушить сложившийся баланс и не увеличить число конфликтных ситуаций", пишут "Известия". И, да, пока не сообщается, на какие суммы россиян хотят штрафовать за нарушение закона о тишине днём. Но, напомним, в декабре 2021 года депутат Госдумы предложил ввести за это штрафы в 2,5-5 тыс. рублей для граждан, 10-20 тыс. рублей для должностных лиц и 50-100 тыс. для юридических лиц.

4 За нарушение тишины в какие часы предлагают ввести штрафы? Об этом пока не сообщается.

5 А разве сейчас вообще никого не штрафуют за нарушение тишины днём? На самом деле штрафуют. Вот только регионы сами определяют нормы, в соответствии с которыми это происходит. А единого федерального законодательства, регулирующего соблюдение гражданами режима тишины, нет. Вот, например, в Алтайском крае за несоблюдение закона о тишине (в том числе днём, но только в определённые часы) могут вменить штраф от 500 до 3 тыс. рублей гражданам, от 1 до 10 тыс. рублей – должностным лицам и от 5 до 10 тыс. рублей – юридическим лицам. Однако в КоАП наказания за шум не предусмотрено.

6 В какие часы запрещено шуметь, согласно действующему законодательству? Расскажем также на примере Алтайского края. Как сообщают на официальном сайте региона, шуметь нельзя: с 22 до 8 часов в будни;

с 22 до 9 часов в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни;

с 13 до 15 часов ежедневно (в том числе по будням) в квартирах, помещениях общего пользования в многоквартирных домах, общежитиях и жилых домах. То есть предусмотрен даже тихий час.