Суд решил продать квартиру шумного барнаульца и отдать ему лишь часть денег

Жильцы дома неоднократно жаловались на соседа, который не хотел менять своё поведение

27 апреля 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле суд принял решение продать на публичных торгах квартиру, на шум из которой жаловались соседи, сообщает в своём Telegram-канале Объединённая пресс-служба судов Алтайского края.

"Свидетели подтвердили, что сосед систематически в ночное время громко шумит, гремит, слушает музыку, из квартиры слышаны звуки драк, нецензурная брань", – говорится в сообщении.

Жильцы неоднократно обращались в органы местного самоуправления, прокуратуру, администрацию президента РФ. Однако шумный сосед не изменил своего поведения.

"Суд прекратил право собственности ответчика на его долю в праве собственности на квартиру <...> с обязанием произвести продажу с публичных торгов его доли в праве собственности на квартиру с выплатой ему вырученных от продажи денег за вычетом расходов на исполнение судебного решения", – указали в пресс-службе.

Ранее в Омске суд запретил кошке гулять по квартире, в которой произошёл конфликт между двумя собственниками.