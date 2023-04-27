Суд решил продать квартиру шумного барнаульца и отдать ему лишь часть денег
Жильцы дома неоднократно жаловались на соседа, который не хотел менять своё поведение
27 апреля 2023, 17:34, ИА Амител
В Барнауле суд принял решение продать на публичных торгах квартиру, на шум из которой жаловались соседи, сообщает в своём Telegram-канале Объединённая пресс-служба судов Алтайского края.
"Свидетели подтвердили, что сосед систематически в ночное время громко шумит, гремит, слушает музыку, из квартиры слышаны звуки драк, нецензурная брань", – говорится в сообщении.
Жильцы неоднократно обращались в органы местного самоуправления, прокуратуру, администрацию президента РФ. Однако шумный сосед не изменил своего поведения.
"Суд прекратил право собственности ответчика на его долю в праве собственности на квартиру <...> с обязанием произвести продажу с публичных торгов его доли в праве собственности на квартиру с выплатой ему вырученных от продажи денег за вычетом расходов на исполнение судебного решения", – указали в пресс-службе.
Ранее в Омске суд запретил кошке гулять по квартире, в которой произошёл конфликт между двумя собственниками.
18:16:21 27-04-2023
Лишили человека жилья, полученные деньги пропьет.
21:03:03 27-04-2023
Гость (18:16:21 27-04-2023) Лишили человека жилья, полученные деньги пропьет.... Желая вам в соседи такого "человека"
09:45:54 28-04-2023
Гость (18:16:21 27-04-2023) Лишили человека жилья, полученные деньги пропьет.... Надо считаться с соседями, а любителям пошуметь, есть прекрасные дома в деревенских глубинках, и как раз по стоимости вырученных денег. пусть там теперь кричит
13:17:11 28-04-2023
Гость (18:16:21 27-04-2023) Лишили человека жилья, полученные деньги пропьет.... Не умеет жить в квартире, значит и не надо.
14:02:14 28-04-2023
Гость (13:17:11 28-04-2023) Не умеет жить в квартире, значит и не надо.... Констиуция РФ . Статья 38 3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. Статья 40 1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. ( Фемиде надо быть в своём уме и адекватности , перечеркивать Конституцию категорически нельзя . )
16:33:41 28-04-2023
Гость (14:02:14 28-04-2023) Конституция РФ . Статья 38 3. Трудоспособные дети, достигшие... Кому-то не нравится что исполнилось 18 лет и отказываются помогать своим стареньким родителям ?
16:42:43 28-04-2023
Гость (16:33:41 28-04-2023) Гость (14:02:14 28-04-2023) Конституция РФ . Статья 38... Надо Художественный фильм "Калина красная" почаще смотреть . Мрачный типаж , надел чёрные очки чтоб мать родная не узнала , прям Джеймс Бонд с виду или терминатор и поехал посмотреть как мама живёт родная чем дышит в жизни , эдакий с мнением решением гражданин конституционным недоделанный по всей конституции .
14:04:19 28-04-2023
Гость (13:17:11 28-04-2023) Не умеет жить в квартире, значит и не надо.... Вы , считаете что в администрации президента РФ кто-то уверял бы что что-то должно быть не по Конституции России ?
14:25:48 28-04-2023
Гость (13:17:11 28-04-2023) Не умеет жить в квартире, значит и не надо.... Признайтесь , обращались в администрацию президента РФ с намеренностью своего бунтарства против президента РФ и это была единственная цель дешёвых бунтарей с двойным гражданством против интересов России , под предлогом желания тишины .
19:32:41 27-04-2023
В тихом омуте черти водятся , все преступления происходят где тишина , всё замалчивается , скрывается , таится . Где громко что-то , там тайн нет , всё как на виду . Тихушников бояться надо , точно какие-нибудь извращенцы или скрывающие преступления свои окажутся .
13:18:43 28-04-2023
13. Один , три . (19:32:41 27-04-2023) В тихом омуте черти водятся , все преступления происходят гд... Бред-то какой... Нормальные люди работают, поэтому ложатся рано и встают на работу рано. И гулянки дома не устраивают, по ночам музыку не слушают. Это только алкаши, да бездельники грохочут по ночам.
14:08:00 28-04-2023
Гость (13:18:43 28-04-2023) Бред-то какой... Нормальные люди работают, поэтому ложатся р... Вам никто не поверит , что громко слушать музыку ночью могло быть больше одного раза и что участковый не отреагировал .
15:15:29 28-04-2023
Гость (14:08:00 28-04-2023) Вам никто не поверит , что громко слушать музыку ночью могло... Точно . Если человек громко ночью слушал музыку , по всем здравым правилам и логике должен был официально к нему прийти участковый , БУКВАЛЬНО НЕВОЗМОЖНО чтоб дело дошло до трубить во все трубы аж до администрации президента РФ . ((( Какие выводы-то ? Нарушивших свои основные задачи и инструкции выискивать в полиции ? Ставить под сомнение работу ОРЧ СБ ГУ МВД РФ в Алтайском крае , рас не функциональность в работе привела ситуацию до уровня отсутствия в существовании полиции в крае на основании не выполнения своей работы органами МВД ? С какой целью в администрацию президента РФ обращались ?
15:25:47 28-04-2023
Гость (15:15:29 28-04-2023) Точно . Если человек громко ночью слушал музыку , по всем зд... Прикольно , КРУГ ЗАМКНУЛСЯ , будто негодяи которые устроили весь этот бардак , в логике разбирательств по кругу САМИ И ОКАЗАЛИСЬ ВИНОВНЫ , теперь их нужно наказать за неправильную свою работу на своей работе . Примерно как ДОТРЕПАЛИСЬ и ПИНКА ПОД ЗАД ИМ . Так будет правильно .
14:50:06 28-04-2023
Гость (13:18:43 28-04-2023) Бред-то какой... Нормальные люди работают, поэтому ложатся р... Хорошо пристроились за стабильно получку и аванс , но вот людям чтоб жить что-то кушать надо , и не бывает чтоб кто-то мог быть бездельником и ночи на пролёт у себя дома шумной жизнью жил . Можно предположить что был не бездельник , преступных деяний за ним не было .
19:52:14 27-04-2023
Если в администрацию президента РФ обращались , точно это аферисты были с намерением квартиру отнять у жильца , их и надо проверить было ничего ли не делают противозаконного .
11:58:33 28-04-2023
13. Один , три . (19:52:14 27-04-2023) Если в администрацию президента РФ обращались , точно это аф... Неужели администрация президента РФ не выявила и не арестовала в тюрьму не посадила жуликов и аферистов отнимающих жильё у Граждан Российской Федерации ?
19:55:42 27-04-2023
Как знать , может окажется соседи преступники потому он такой громкий был у них из-за нервов что вокруг него опасность для жизни и здоровья его .
08:33:03 28-04-2023
13. Один , три . (19:55:42 27-04-2023) Как знать , может окажется соседи преступники потому он тако... Любят у нас людишки всякое г@вн0 оправдывать... даже людоеда-педофила-некрофила оправдают при случае. Вам бы такого "замечательного" соседа в соседи
10:30:38 28-04-2023
Гость (08:33:03 28-04-2023) Любят у нас людишки всякое г@вн0 оправдывать... даже людоеда... Чтоб такое навытворять , людоеду , педофилу , некрофилу , это как же затихориться такому надо извращенцу . Наверняка даже лампочки по ночам не включал бы такой извращенец чтоб не только не услышали его , но чтоб ещё и не увидели . Выводы странные , у соседа свет горит по ночам наверное он бухает . Что-то такое ? В психушку их надо отправлять за галлюцинации в которых им мерещится помехой для своей жизни лампочка включенная по ночам в своей квартире у соседей .
10:40:23 28-04-2023
Гость (08:33:03 28-04-2023) Любят у нас людишки всякое г@вн0 оправдывать... даже людоеда... Гнать надо извращенцев , которые предпочитают уход за своей собачкой в своей квартире помощи своим родненьким родителям . Собачка им дороже своих родненьких стареньких родителей . Извращенцы они .
10:48:57 28-04-2023
Гость (10:40:23 28-04-2023) Гнать надо извращенцев , которые предпочитают уход за своей ... Боже , что же это за извращенцы соседи у которых собачка даже никогда не скулила и не лаяла , как же они какой отравой кормили её или какое изуверство с пёсиком вытворили что он таким у них был тихий , не скулил и не лаял . Страшные ужасные тихушники , семейка извращенцев . уже как минимум издевающиеся над животными в своей квартире, те у которых даже собачка не скулила и не лаяла .
10:56:44 28-04-2023
Гость (10:40:23 28-04-2023) Гнать надо извращенцев , которые предпочитают уход за своей ... Страшно такое . У тихушных соседей , детишки которых они породили никогда с самого рождения не смеялись и не плакали , какой же отравой их подкармливали родители что у них детишки были такими тихими в детстве ? Может их детишки роботы ? Действительно , семейка роботов , папа робот , мама робот , дочка у них робот , сынулька у них робот , даже собачка у этой семейки тоже робот ? И потому всё так тихо ? Подозрительные соседи , явно у них происходит какое-то преступление в семье рас у них всё так тихо ...
13:20:11 28-04-2023
Гость (10:56:44 28-04-2023) Страшно такое . У тихушных соседей , детишки которых они пор... Опять бред... Сегодня день открытых дверей в психушке?
20:21:56 27-04-2023
Под подозрением в намеренности нанося ущерб жизни и здоровью соседа с целью его выселить и потом купить его жильё , окажется тот кто приобретёт его жильё . Кому было выгодно чтоб сосед был шумным ? Наверняка тому кто купил бы по дешёвке его жильё выгодно это было , тот кто купит и окажется настоящим преступником в этих событиях . 2х2=4
21:19:44 27-04-2023
В экспериментах когда кто-то шумит , оказывалось что окружающие его слушают и слушая молчат , а когда затихал окружающие вокруг него начинали шуметь , сразу сами начинали громко слушать музыку , включать на полную громкость по ночам телевизор , усердно стучать и бренчать , и лишь преступник который был виновен в шумности соседа всегда был затихорённым , так вымогателя афериста преступника и вычислили .
21:27:06 27-04-2023
Если обратились в администрацию президента РФ , значит искали настоящих виновных в происходящем , может потому у злодеев было всё сложно в намеренностях овладеть жильём индивида .
22:37:18 27-04-2023
Сразу ясно,что вам не попался такой идиот-сосед,отдыхающий под долбеж музона!А людей с этого дома поздравляю-избавились от кровопийца
01:42:40 28-04-2023
Оля (22:37:18 27-04-2023) Сразу ясно,что вам не попался такой идиот-сосед,отдыхающий п... С возрастом у многих слух портится , не исключено что и вам , Оля , придётся общаться у себя дома с людьми без слухового аппарата . Да , Вам , придётся стать шумной соседкой для окружающих вас соседей . И всем будет безразличны Ваши проблемы , ведь надо чтоб было ТИХО .
11:32:48 28-04-2023
Гость (01:42:40 28-04-2023) С возрастом у многих слух портится , не исключено что и вам ... Батарейка в слуховом аппарате закончилась и сосед кляузу настрочил поди из-за этого ? Ноженьки были старенькими ходить за батарейками ? Не может быть , на ночь когда ложился спать из уха вытаскивал слуховой аппарат , а по ночам звал чтоб подали стакан воды испить ? Он вытаскивал слуховой аппарат из уха когда принимал ванну ? Всегда пытался ухватиться за водопроводный кран чтоб удержаться на ногах ? ..... Страшно , от страха такое может быть шумное .
09:13:23 28-04-2023
Шумят по разному. Есть норм общего проживания, обязательные для всех. Будьте добры ночью не шуметь, есть также время тишины ночью. У нас соседи были-жена на работу в ночь, он гостей собирает. Ровно в 22 часа приходили, всю ночь пьянки, какие-то девки, караоке, крики... утром, часов в 5-пылесос загудел, движ и прочая уборка. Потом тишина, спать, видимо, ложился...Жена и не знала. Два раза в неделю такая песня была. Ну в общем, ночью и свет им отключали во время гуляний и говорили с мужчиной-не помогло... Пришлось поговорить с женой. Все, съехали. Причем порознь. Никому таких соседей не пожелаю.
10:32:04 28-04-2023
В нашей стране соседи это русская рулетка.
13:21:22 28-04-2023
Гость (01:42:40 28-04-2023) С возрастом у многих слух портится , не исключено что и вам ... Еще один маргинал оправдывает шумного соседа-маргинала.
17:02:19 28-04-2023
Да у них поди напутано в ипотеках , в разделах имуществ , в зарплатах и официальном трудоустройстве ? Любое жильё продав на два отдельных денег не хватит , придётся добавлять к стоимости жилья , а инфляция на жильё в регионе к этому и привела , что у ещё большего количества людей такое стало невозможным . В общем , ожидать хорошего не приходится с такой организацией всех дел в крае . Предполагаем из-за этого численность населения будет уменьшаться , криминогенность будет увеличиваться , сирот станет больше и т.д. Хорошего ничего не будет с такой организацией дел в крае . ((( С таким количеством людей в регионе надо было делать всё наоборот . )))