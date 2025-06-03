Нарушил запрет. Власти Барнаула пояснили ситуацию с травмированием подростка в скейт-парке

Подросток катался по поврежденному памп-треку, огороженному сигнальными лентами

03 июня 2025, 21:29, ИА Амител

Источник: паблик "Дёрты, памп и скейтпарк Барнаул парк Юбилейный" во "ВКонтакте"

В комитете по благоустройству Барнаула прокомментировали ситуацию с памп-треком в парке "Юбилейный", сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в скейт-парке в "Юбилейном" подросток напоролся на руль своего самоката и получил серьезную травму. По одной из версий, падение связано с поврежденной рампой – на тот момент она была огорожена, однако ребята якобы порвали ограждение и стали кататься на опасном элементе. По другой – подросток мог ошибиться при приземлении.

В комитете отметили, что специалисты неоднократно обследовали указанную площадку. В ходе последнего осмотра на одном из элементов обнаружили повреждение полотна ската памп-трека. Место огородили сигнальными лентами, разместили объявление о повреждении элемента и недопустимости его эксплуатации. Несмотря на предупреждения, посетители продолжили использовать поврежденный элемент.

В комитете подчеркнули, что в настоящее время эксплуатация памп-трека запрещена из-за большого риска получения травм.

"В случае если посетители парка продолжат срывать сигнальные ленты и пользоваться поврежденным элементом, комитет будет вынужден ограничить пользование всей площадкой, в том числе может быть рассмотрен вопрос о демонтаже спортивного оборудования", – говорится в сообщении.

Барнаульцам также напомнили, что существуют правила пользования скейт-площадкой, это указано на специальном информационном щите, установленном рядом со спортивными элементами.

Отмечается, что эксплуатация элементов детьми до 12 лет допускается только в сопровождении взрослых. Перед этим следует убедиться, что спортивный элемент не имеет повреждений, загрязнений, влаги и посторонних предметов. Катание допускается только в шлеме, перчатках и другой защите частей тела.