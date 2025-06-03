Подросток получил тяжелую травму, напоровшись на руль самоката в барнаульском скейт-парке
Причины падения сейчас выясняют следователи
03 июня 2025, 17:45, ИА Амител
Подросток напоролся на руль своего самоката и получил серьезную травму в барнаульском скейт-парке. Об инциденте рассказали в паблике "Дёрты, памп и скейтпарк Барнаул парк Юбилейный" во "ВКонтакте".
"На днях в скейт-парке произошел серьезный инцидент – парень на самокате упал с травмами, после чего оказался в реанимации. Ему предстоит операция, но риски остаются. Некоторые говорят, что парень в тяжелом состоянии – чуть не погиб. Скорее всего, бедняга напоролся на свой же руль самоката", – рассказали в сообществе.
Точные обстоятельства пока не ясны. По одной из версий, падение связано с поврежденной рампой – на тот момент она была огорожена, однако ребята якобы порвали ограждение и стали кататься на опасном элементе. По другой – подросток мог ошибиться при приземлении.
"Но если вина окажется на стороне парка, последствия могут быть печальными – администрация готова демонтировать скейт-парк, даже несмотря на то, что его строительство вместе с памп-треком обошлось в большую сумму", – добавили в публикации.
Сейчас доступ к опасной фигуре полностью огражден. Следователи выясняют причины произошедшего, а запланированные на конец месяца соревнования находятся под угрозой срыва.
17:58:56 03-06-2025
Какая разница, огорожен он был или нет? Здоровье экстремала дело рук самого экстремала. Сам разбился - сам виноват. Хватит уже искать козлов отпущения в виде строителей парка, хозяев парка, поставщиков парка и т.п. Понятно если бы на голову человека упало колесо обозрения. Но тут чувак сам кинулся скакать с риском для своего здоровья, он полностью осознавал опасность, и виноват лишь сам скейтер.
20:59:17 03-06-2025
"...администрация готова демонтировать скейт-парк, даже несмотря..."
Ну это как в своё время с запрудами в деревнях. Прорвало несколько штук по стране из-за ненадлежащего пользования - и понеслась волна разрушения всех малых гидротехнических сооружений: проще снести, чем чинить и отчитываться.
А так-то да. За пустырь вместо скейт-парка с администрации не спросят, а вот за случаи в скейт-парке - будьте-нате.
13:42:57 04-06-2025
Горки ледяные запретили? Теперь и скейт парка не будет.