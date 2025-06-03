Подросток получил тяжелую травму, напоровшись на руль самоката в барнаульском скейт-парке

Причины падения сейчас выясняют следователи

03 июня 2025, 17:45, ИА Амител

Источник: паблик "Дёрты, памп и скейтпарк Барнаул парк Юбилейный" во "ВКонтакте"

Подросток напоролся на руль своего самоката и получил серьезную травму в барнаульском скейт-парке. Об инциденте рассказали в паблике "Дёрты, памп и скейтпарк Барнаул парк Юбилейный" во "ВКонтакте".

"На днях в скейт-парке произошел серьезный инцидент – парень на самокате упал с травмами, после чего оказался в реанимации. Ему предстоит операция, но риски остаются. Некоторые говорят, что парень в тяжелом состоянии – чуть не погиб. Скорее всего, бедняга напоролся на свой же руль самоката", – рассказали в сообществе.

Точные обстоятельства пока не ясны. По одной из версий, падение связано с поврежденной рампой – на тот момент она была огорожена, однако ребята якобы порвали ограждение и стали кататься на опасном элементе. По другой – подросток мог ошибиться при приземлении.

"Но если вина окажется на стороне парка, последствия могут быть печальными – администрация готова демонтировать скейт-парк, даже несмотря на то, что его строительство вместе с памп-треком обошлось в большую сумму", – добавили в публикации.

Сейчас доступ к опасной фигуре полностью огражден. Следователи выясняют причины произошедшего, а запланированные на конец месяца соревнования находятся под угрозой срыва.