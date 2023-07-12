Нарышкин сообщил о телефонной беседе с главой ЦРУ по Украине
Предлогом для телефонного разговора со стороны Бернса были события 24 июня.
12 июля 2023, 21:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что обсуждал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в конце июня "что делать с Украиной". Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что предлогом для телефонного разговора со стороны Бернса были события 24 июня.
"Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло", - сказал Нарышкин.
Он добавил, что основная часть обсуждений была сосредоточена вокруг Украины, а потому обсуждение мятежа "Вагнера" было лишь предлогом. Беседа, по словам главы СВР, длилась "около часа". Нарышкин подчеркнул, что возможность его личной встречи с главой ЦРУ сохраняется.
21:30:36 12-07-2023
Все помнят видео, как Путин обсуждал с этим нарышекиным, "что делать с Украиной" . С америкосом он также заикался ?