Нарышкин сообщил о телефонной беседе с главой ЦРУ по Украине

Предлогом для телефонного разговора со стороны Бернса были события 24 июня.

12 июля 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что обсуждал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в конце июня "что делать с Украиной". Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что предлогом для телефонного разговора со стороны Бернса были события 24 июня.

"Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло", - сказал Нарышкин.

Он добавил, что основная часть обсуждений была сосредоточена вокруг Украины, а потому обсуждение мятежа "Вагнера" было лишь предлогом. Беседа, по словам главы СВР, длилась "около часа". Нарышкин подчеркнул, что возможность его личной встречи с главой ЦРУ сохраняется.