В разведсообществе США признали активную роль ЦРУ в конфликте на Украине

Сейчас для оказания секретной помощи Киеву Соединенные Штаты создали две сети поставки грузов, одна из которых держится в секрете

05 июля 2023, 22:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ЦРУ активно участвует в конфликте на Украине и является "основным переговорщиком". Как сообщает Newsweek, об этом признались представители американской разведки.

Как отметил один из высокопоставленных сотрудников администрации президента США, от ЦРУ требуется играть "огромную роль" в качестве "шпиона, переговорщика, поставщика, разведчика". Другой источник журнала также подтвердил наличие ЦРУ на территории Украины.

Еще один представитель американского разведсообщества также признал, что ЦРУ активно принимает участие в конфликте, якобы не нарушая основного обещания Джо Байдена о том, что американские военные не участвуют в конфликте напрямую.

Сейчас для оказания секретной помощи Киеву США создали две сети поставки грузов, одна из которых держится в секрете. Суда доставляют в порты стран Европы, откуда довозят на Украину на различном транспорте. Также самолеты тайно пересекают страны Европы, перевозя оружие и поддерживая операции ЦРУ.