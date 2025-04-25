"Нас подтолкнули гости". Как будет расширяться сеть кофеен, которой стало мало Барнаула

Франшизу, которую предпринимателям помогли открыть в центре "Мой бизнес", планируют продавать в другие города

25 апреля 2025, 12:30, ИА Амител

Барнаульская сеть кофеен / Фото: amic.ru

Известная в Барнауле сеть кофе-баров FreeMan's в 2025 году стала еще и франшизой. Восьмая по счету кофейня в краевой столице будет открыта другим предпринимателем по лицензии. Но цель сети – выйти на рынки общепита в других городах, говорит управляющий Станислав Кадров. По его словам, об этом часто просят иногородние гости, которые заходят в барнаульские заведения на чашечку кофе.

О том, где могут появиться кофе-бары барнаульской сети и как планируют следить, чтобы кофе там был ничуть не хуже, – в материале amic.ru.

Расширялись по необходимости

История сети FreeMan's началась в 2015 году с маленького бара "навынос", вспоминает Кадров.

"У нас тогда уже был проект "Центральная кофейня", поэтому была и часть оборудования. Открылись в том же здании, поэтому были мощности, чтобы делать десерты и кое-что из еды. А через четыре месяца увидели, что оно уже не вмещает всех желающих: нужно было расширяться. Для этого даже пришлось "снести" кабинет гендиректора гостиницы "Центральная". Он пошел нам навстречу", – рассказывает управляющий.Сегодня в Барнауле работает уже семь кофе-баров сети. Скоро откроется восьмой – и одновременно первый, который будет работать по франшизе. Хотя создали ее в первую очередь для других городов, подчеркивает Кадров.

"У нас есть стратегия не продавать франшизу в Барнауле – город мы оставляем за собой. Но этот партнер был по-хорошему настырен и горел идеей. Мы решили, что таким образом сможем "обкатать" франшизу у себя под боком", – пояснил предприниматель. Фото: amic.ru К формату франшизы сеть шла уже давно, но решающим "толчком" стала господдержка. "Мой бизнес" помог в разработке и даже частично ее профинансировал.

"Изначально нас подтолкнули гости. Наш формат очень нравится гостям из Новосибирска, Тюмени, Томска и других городов. Спрашивали, нет ли у нас франшизы. Но у нас не было ничего готового – только мысли. А когда открыли уже пятый и шестой бар, подошли к тому, что нужно масштабироваться путем упаковки франшизы. "Мой бизнес" помог нам и морально, и ресурсами", – рассказывает Станислав Кадров.

Станислав Кадров / Фото: amic.ru

"Это должен быть фанат своего дела"

По словам управляющего, у сети и раньше были возможности выйти за пределы Барнаула: в других городах для этого предлагали "мегалояльные условия". Но идею управлять заведением дистанционно компания посчитала сомнительной.

"Без франшизы не получится ни качества, ни должного контроля. Даже если на месте будет управляющий, это уже не то. У нас система постоянного присутствия – я сам еженедельно объезжаю все точки, а мои подчиненные делают это еще чаще. Нужен франчайзи, который сам будет гореть этим делом и нести полную ответственность", – рассказывает Кадров.Открыть кофейню позволят лишь предпринимателю, который уже занимается общепитом или имеет в команде людей с опытом.

"В общепите сегодня никто не зарабатывает как наркобарон. По знакомым вижу – в сфере остаются работать лишь фанаты своего дела, которым это действительно нравится. Таких людей мы и ждем в качестве франчайзи в других городах", – объясняет Станислав.Сейчас сеть ведет ряд переговоров с предпринимателями из других городов, но конкретики пока нет. Это нормально, считает Кадров. По его словам, сегодня бизнес расстается с деньгами неохотно. Но интерес к новой франшизе определенно есть.

Фото: amic.ru

Франшиза – для тех, кто готов к большему

Сеть кофе-баров получила господдержку по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", уточнила замдиректора регионального центра "Мой бизнес" Ирина Черепанова.

"Упаковка франшизы – не массовая услуга. С 2019 года мы упаковали 14 франшиз. Это те предприниматели, которые были наиболее убедительны в своей деятельности", – поясняет специалист.По ее словам, центр оказывает полную поддержку – от разработки дизайна и юридического сопровождения оформления франшизы до ее продвижения на выставках и форумах.