"Мы создаем историю". Как барнаульская компания делает медали для чемпионатов мира

Владелец компании много лет назад скупал золото на Старом базаре

31 марта 2025, 16:15, ИА Амител

Медаль, аналогов которой нет в мире, изготовили в Барнауле на ювелирном заводе "Ермола". Особенность награды в том, что она двойная: одна часть – для спортсмена, а вторая – для его тренера. Медаль барнаульская компания изготовила для чемпионата мира по боксу среди женщин, который прошел в феврале в Сербии. Основатель компании Алексей Ермоленко рассказал amic.ru, как торговал золотом в нулевые на Старом базаре и стал директором завода, который изготавливает уникальные медали, миниатюрную карту Барнаула и другие изделия.

"Куплю золото"

Профессиональный путь Алексей Ермоленко начал на Старом базаре – стоял с табличкой "Куплю золото". Так он зарабатывал на жизнь, когда в 17 лет его отчислили из вуза.

"Там я научился договариваться с клиентами и выполнять обещания. Если дорожишь своим делом, должен следовать своим принципам", – вспоминает Алексей.Впрочем, Ермоленко понимал, что образование необходимо. А потому закончил юридический факультет. К 25 годам у него уже был большой послужной список: много где успел поработать, но мечтал о собственном бизнесе.

Первый павильон Ермоленко открыл на Новом рынке, торговал бижутерией. Через год появился второй ювелирный магазин.

Фото: amic.ru

Вместо Краснодара – "Ермола"

В 2018 году Алексей собирался с семьей переехать в Краснодарский край. Но собственник ювелирного завода, с которым сотрудничала компания Ермоленко, предложил купить производственное оборудование.

"Мы с женой решили остаться: создать такой же ювелирный бизнес в Краснодаре будет значительно дороже. Здесь же уже сформированная база клиентов. Даже сотрудников не нужно было искать", – объясняет предприниматель.

Начинать новый бизнес оказалось не так просто, как думалось: денег на производство не хватало, пришлось продать машину и торговые точки. Даже свою золотую цепочку Алексей продал, а деньги пустил в дело.

Компания начала развиваться: штат с трех человек увеличился в несколько раз. Завод первым в Барнауле приобрел лазерный комплекс для гравировки.

"Я нашел любимое дело жизни. В бизнесе важно вкладываться по полной: в оборудование, в людей. Только со временем это приносит свои плоды. Не все молодые предприниматели готовы к этому", – объяснил Алексей.

Фото: amic.ru

Уникальные медали

Сейчас в "Ермоле" изготавливают на заказ уникальные изделия, и не только кольца, цепочки или кулоны. Предприниматель создал ювелирную коллекцию краснокнижных животных Алтая.

"Изготавливаем индивидуальные подарки. Прежде чем приступить к изделию, мы узнаем, что человек любит, чем увлекается, какой у него знак зодиака, задаем много вопросов. Так подарок становится уникальным", – объяснил предприниматель.

В 2021-м в Барнауле проходило первенство России по боксу среди юниоров. Ермоленко попросили изготовить медали для спортсменов. Работы понравились Федерации бокса России и барнаульцам доверили выпускать медали для 58-го чемпионата мира по боксу среди военнослужащих.

Так появилось новое направление. За последние три года в "Ермоле" создали медали для десятка турниров, в том числе международных. Награду, состоящую из двух элементов, которую презентовали на ЧМ среди женщин в Сербии, в компании решили запатентовать.

Фото: amic.ru

Проекты для Барнаула

Ермоленко сотрудничает с государственными структурами по поддержке бизнеса. В частности, с центром "Мой бизнес". Предприятие готово развивать в регионе креативные индустрии.

Так, по заказу администрации Барнаула в Нагорном парке установлен бронзовый макет города 1860-х годов, который делала компания Ермоленко. Над концепцией работала большая команда, в том числе несколько историков и краеведов.

Макет Барнаула / Фото: t.me/barnaul_org

В планах предприятия – сделать другие подобные объекты. Один из проектов, уверен предприниматель, может стать новым символом краевой столицы.

"Я всегда говорю клиентам, что мы создаем историю. Чтобы подтвердить свои слова о качестве, даю гарантийный срок обслуживания наших изделий до 2052 года. Это мой принцип", – пояснил бизнесмен.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.