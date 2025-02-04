Население Алтайского края за год сократилось более чем на 16 тысяч человек
Численность населения края продолжает снижаться
04 февраля 2025, 19:05, ИА Амител
За последний год население Алтайского края сократилось более чем на 16 тысяч жителей. Об этом со ссылкой на Алтайкрайстат сообщает ngs22.ru.
"Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2025 года – 2 098 979 человек. На начало 2024 года – 2 115 308 человек", – рассказали в Алтайкрайстате.
Таким образом, за 12 месяцев регион потерял около 16 329 жителей.
В городах проживает свыше 1,23 млн человек, в сельской местности – более 866 тысяч.
Напомним, с января по октябрь 2024 года в Алтайском крае умерло более 27 тысяч человек.
Количество новорожденных при этом оказалось вдвое меньше числа умерших. Естественная убыль населения края превысила 14 тысяч человек.
19:15:20 04-02-2025
По всей стране сокращения. ДТП, алкаголь, наркотик , болезни и тд
19:22:12 04-02-2025
Реакция "неблагодарного" народа: власть из кожи вон лезет, чтобы он преумножался, а в ответ - вымирание..
19:35:22 04-02-2025
Население в АК за год убавилось на 16 тыс человек. А в Литве за то же время прибавилось 29 тыс. человек. Так где находятся Вымираты?
11:54:06 05-02-2025
Гость (19:35:22 04-02-2025) Население в АК за год убавилось на 16 тыс человек. А в Литве... Один год- не показатель. С 1991 года население Литвы только убывавет, хотя до 1991 года только росло. Собственно, и в алтайском крае то же самое. Вот только Литва- это государство целое и оно вымирает, а Алтайский край- один из регионов огромной страны. Так что Вымираты- Литва, Латвия, Эстония...
19:42:56 04-02-2025
Спрашивается, а для кого строители строили столько жилья? С чего строители решили, что у нас будет дефицит жилья? Ведь у нас дефицит людей, который в ближайшие десятилетия будет только увеличиваться и, соответственно, переизбыток жилья расти.
12:01:22 05-02-2025
Гость (19:42:56 04-02-2025) Спрашивается, а для кого строители строили столько жилья? С ... Строители строили потому, что за счёт относительно дешёвой ипотеки люди стали покупать жильё, в надежде инвестировать деньги во что-то более серьёзное, нежели денежные средства. Но промахнулись, поэтому недвига взлетела в цене и стоит нераспроданная, либо купленгная горе-инвесторами, которые сейчас рвут шерсть на заднице, не зная, кому её сплавить.
19:44:27 04-02-2025
Печаль.
19:50:22 04-02-2025
А почему сми скрывают - пенсы со своими никчемными пенсиями ужодят со скоростью света.Лекарство не купить покушать теперь тоже сложно на месяц распределить - в общем ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО.
20:12:46 04-02-2025
Пока так называемое правительство Алтайского края будет только ленточки разрезать на построенные за федеральные деньги объекты и палец о палец в отношении реальной инвестиционной деятельности, развития производств и сельского хозяйства, люди будут голосовать ногами за эту власть.
21:22:15 04-02-2025
Умирают у нас от старости, пожилые люди, которых у нас 30% от всего населения. Каждый третий возрастной и больной. Что , теперь не страшно читать об убывании? Это естественная убыль. А вот прибыль хромает совсем по другой причине.
22:24:15 04-02-2025
так во всем мире кроме китая и индии. Япония скоро вообще вымрет как и Европа (генетически)
06:16:53 05-02-2025
Упыри яхты покупают на государственные деньги, а пенсионерам денег на питание не хватает. Вот и смертность.
07:46:34 05-02-2025
Молодежь разъезжается? И правильно делает.
09:14:49 05-02-2025
ещё надо отнять прописанных (например студентов), но не проживающих в АК...
13:01:59 05-02-2025
за 12 месяцев регион потерял около 16 329 жителей. Давайте в студию этническую ситуацию. Сколько покинуло нас на самом деле аборигенов, кто в лес, кто в теплые края, и сколько гостей из братских республик их заместили. Так будет честнее.
13:35:02 05-02-2025
Какова политика ,таковы и результаты.В Советском Союзе население что то прибавлялось ,а не убавлялось,в том числе и в Алтайском крае.А с такими зарплатами ,пенсиями,пособиями,уровнем медицины и жизни чего можно ожидать?Только таких вот итогов.Всё закономерно.