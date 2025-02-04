Численность населения края продолжает снижаться

04 февраля 2025, 19:05, ИА Амител

Люди / Фото: Timon Studler / Unsplash

За последний год население Алтайского края сократилось более чем на 16 тысяч жителей. Об этом со ссылкой на Алтайкрайстат сообщает ngs22.ru.

"Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2025 года – 2 098 979 человек. На начало 2024 года – 2 115 308 человек", – рассказали в Алтайкрайстате.

Таким образом, за 12 месяцев регион потерял около 16 329 жителей.

В городах проживает свыше 1,23 млн человек, в сельской местности – более 866 тысяч.

Напомним, с января по октябрь 2024 года в Алтайском крае умерло более 27 тысяч человек.

Количество новорожденных при этом оказалось вдвое меньше числа умерших. Естественная убыль населения края превысила 14 тысяч человек.